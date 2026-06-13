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FOTO Omiš poludio: Olmissum dočekan kao prvak Hrvatske!

MNK Olmissum osvojio je naslov prvaka Hrvatske u malom nogometu pobjedom na penale protiv HMNK Rijeke 5-3 u finalnoj utakmici odigranoj u Rijeci. Grad Omiš svečano je dočekao svoje heroje uz veliku navijačku feštu
Omiš: Doček HMNK Olmisum
MNK Olmissum vratio se kući kao prvak Hrvatske! Nakon dramatične pobjede na penale protiv HMNK Rijeke rezultatom 5-3, malonogometaši iz Omiša okitili su se titulom najboljeg malonogometnog kluba u Hrvatskoj i priredili nezaboravan trenutak za cijeli grad. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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MNK Olmissum vratio se kući kao prvak Hrvatske! Nakon dramatične pobjede na penale protiv HMNK Rijeke rezultatom 5-3, malonogometaši iz Omiša okitili su se titulom najboljeg malonogometnog kluba u Hrvatskoj i priredili nezaboravan trenutak za cijeli grad. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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