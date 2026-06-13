FOTO Omiš poludio: Olmissum dočekan kao prvak Hrvatske!

MNK Olmissum osvojio je naslov prvaka Hrvatske u malom nogometu pobjedom na penale protiv HMNK Rijeke 5-3 u finalnoj utakmici odigranoj u Rijeci. Grad Omiš svečano je dočekao svoje heroje uz veliku navijačku feštu
MNK Olmissum vratio se kući kao prvak Hrvatske! Nakon dramatične pobjede na penale protiv HMNK Rijeke rezultatom 5-3, malonogometaši iz Omiša okitili su se titulom najboljeg malonogometnog kluba u Hrvatskoj i priredili nezaboravan trenutak za cijeli grad.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
MNK Olmissum vratio se kući kao prvak Hrvatske! Nakon dramatične pobjede na penale protiv HMNK Rijeke rezultatom 5-3, malonogometaši iz Omiša okitili su se titulom najboljeg malonogometnog kluba u Hrvatskoj i priredili nezaboravan trenutak za cijeli grad. |
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
MNK Olmissum vratio se kući kao prvak Hrvatske! Nakon dramatične pobjede na penale protiv HMNK Rijeke rezultatom 5-3, malonogometaši iz Omiša okitili su se titulom najboljeg malonogometnog kluba u Hrvatskoj i priredili nezaboravan trenutak za cijeli grad.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Finale je odigrano u Rijeci, a Olmissum je pokazao čelični živčani sustav u dramatičnoj seriji penala. Pobjeda 5-3 nakon jedanaesteraca bila je nagrada za sjajan kolektivni duh momčadi koja je cijelu sezonu osvajala srca navijača.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Grad Omiš dočekao je svoje heroje u Borićima u petak. Na svečani doček pozvani su svi Omišani, navijači i simpatizeri kluba koji su cijelu sezonu bodrili momčad na putu do naslova prvaka.
| Foto: Čitatelj 24sata
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Olmissum je jedan od najuspješnijih malonogometnih klubova na hrvatskoj sceni, a ovaj naslov predstavlja krunu višegodišnjeg rada i predanosti svih koji su bili dio klupske priče.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Titula prvaka Hrvatske najveće je klupsko dostignuće i potvrda da mali Omiš može parirati najvećima.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Borići su postali središte slavlja cijele Dalmatinske zagore, navijači, obitelji igrača i mještani Omiša zajedno su proslavili povijesni uspjeh.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Igrači su na dočeku zahvalili navijačima koji su ih pratili kroz cijelu sezonu, a kapetan momčadi istaknuo je da je ovaj naslov posvećen svima koji su vjerovali u projekt. Slavlje u Omišu trajalo je do kasno u noć, a titula prvaka ostaje trajni dokaz vrijednosti ovog malog ali ponosnog kluba.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL