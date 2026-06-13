FOTO Omiš poludio: Olmissum dočekan kao prvak Hrvatske!

Igrači su na dočeku zahvalili navijačima koji su ih pratili kroz cijelu sezonu, a kapetan momčadi istaknuo je da je ovaj naslov posvećen svima koji su vjerovali u projekt. Slavlje u Omišu trajalo je do kasno u noć, a titula prvaka ostaje trajni dokaz vrijednosti ovog malog ali ponosnog kluba. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL