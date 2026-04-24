FOTO On može igrati svugdje na terenu, a ljubi 9 godina stariju

U britanskoj javnosti sve više pažnje privlače Grace Teal, manekenka i poduzetnica, te Kyle Wootton, napadač nogometnog kluba Stockporta, koji je poznat po svojoj raznovrsnosti na terenu. Zbog ozljeda je čak znao igrati u obrani
Grace Teal, rođena 20. ožujka 1987. u Scunthorpeu, rano je započela karijeru u manekenstvu. S dvadeset godina počela je s prvim angažmanima za časopise.
Međutim, zbog tadašnje profesionalne karijere koja nije bila u skladu s manekenstvom, privremeno je pauzirala taj put. Manekenstvu se vratila osam godina kasnije, nakon rođenja sina Oscara.
Osim manekenstva, Grace Teal je i poduzetnica koja vodi nekoliko poslova. Vlasnica je i direktorica tvrtke specijalizirane za najam luksuznih automobila. Među klijentima tvrtke nalaze se poznate osobe, uključujući nogometaše, boksače i reality zvijezde. Uz to, vodi posao laserskog uklanjanja tetovaža i estetskih tretmana, a radi i kao konzultantica za poslovni marketing. Za svoj poduzetnički rad primila je nagradu za poslovnu ženu godine 2022. i 2023.
Njezin privatni život često je bio pod lupom javnosti, a mediji su je povezivali s poznatim osobama poput Wesa Nelsona, Paula Gascognea i Jamieja O'Hare. Ipak, Grace je najviše posvećena svom sinu Oscaru.
- Moj sin je moja najveća strast. Trudim se pružiti mu najbolje moguće djetinjstvo i želim da bude ponosan na svoju mamu. Njegov otac nas je napustio kad je imao samo pet tjedana. Odličan je otac i redovito se viđaju, ali ponekad je bilo teško sve raditi sama. Oscar i ja sebe zovemo tim iz snova - otkrila je u jednom intervjuu.
U dugogodišnjoj je vezi s nogometašem Kyleom Leonom Woottonom koji igra na poziciji napadača za Stockport County u trećem rangu engleskog nogometa. Karijeru je započeo u akademiji Scunthorpe Uniteda. Za prvu momčad debitirao je 2014. godine, a iskustvo je stjecao na posudbama u klubovima Lincoln City, Halifax Town i Cheltenham Town.
Zapaženiji period karijere imao je u dresu Notts Countyja, gdje je stigao na posudbu u sezoni 2019./2020. Postao je jedan od ključnih igrača i najbolji strijelac kluba, zbog čega je klub u siječnju 2020. otkupio njegov ugovor za 60.000 funti. U Notts Countyju je proveo tri sezone, postigavši ukupno 59 golova u 137 nastupa.
U lipnju 2022. godine, kao slobodan igrač, potpisao je trogodišnji ugovor sa Stockport Countyjem. U prvoj sezoni za klub postigao je 14 golova i osvojio nagradu za igrača sezone prema izboru kluba i navijača. Njegovi golovi doprinijeli su osvajanju naslova prvaka League Two u sezoni 2023./2024., čime je klub osigurao plasman u viši rang.
Njegovi nastupi u League One također su bili zapaženi. Tijekom sezone 2025./2026., Wootton je bio jedan od vodećih strijelaca lige. U siječnju je postigao pet golova u sedam utakmica, što mu je donijelo nagradu za PFA igrača mjeseca prema izboru navijača. Njegova forma i golgeterski učinak doprinijeli su rezultatima Stockporta.
Kao priznanje za svoje nastupe, uvršten je u momčad sezone EFL League One. Wootton je pokazao i svestranost kada je zbog problema s ozljedama u momčadi igrao na poziciji središnjeg braniča. Trener Dave Challinor tom je prilikom izjavio kako bi mu ta sposobnost prilagodbe "mogla produžiti karijeru za pet godina".
Otvoreno je govorila i o svojim iskustvima s anksioznošću i depresijom, te je surađivala s humanitarnom organizacijom Anxiety UK na podizanju svijesti o mentalnom zdravlju. Javno je dijelila informacije o svom profesionalnom putu, od početaka karijere do pokretanja vlastitih tvrtki.
Par pokušava držati privatni život u tajnosti. Ipak, njihove pojedinačne profesionalne karijere nastavljaju privlačiti pažnju javnosti.
Nedavno su dobili i drugo dijete, curicu Isabellu.
