FOTO Ona je 'ista Megan Fox'! Zaluđuje navijače pikada svojim plesom, a obožava biti u badiću

Lacey Edwards jedna je od osam plesačica na Svjetskom prvenstvu u pikadu. Njena senzualnost i seksipil zaludili su navijače u Ally Pallyju, a s kolegicama radi pravi šou na prvenstvu
Prije nego što je pomponima i plesnim cipelama zamijenila putovnicu, Lacey Edwards postala je poznato lice zahvaljujući sudjelovanju u osmoj sezoni britanskog reality showa "Love Island" 2022. godine
U vilu je ušla kao takozvana "bomba", natjecateljica koja dolazi kasnije u show s ciljem da unese pomutnju među postojećim parovima.
Njena uloga u pikadu nije samo plesati prije mečeva; ona sj ključan dio atmosfere, animira publiku i svojim koreografijama ispunjava pauze, čineći svaki izlazak igrača na pozornicu posebnim događajem.
Za aktualnu sezonu prijavilo se više od dvjesto djevojaka, a samo njih osam dobilo je priliku nastupati na kultnom Ally Pallyju. Među njima su četiri debitantice, a jedna od njih je upravo Lacey Edwards. Zajedno s iskusnim kolegicama poput menadžerice i koreografkinje Sophie May Lambert, kapetanice Abbi Haynes te Velšanke Amy Kemp, Lacey je brzo osvojila simpatije publike.
Svjetsko prvenstvo u pikadu odavno je preraslo sportske okvire i postalo pravi show, a za to su velikim dijelom zaslužne PDC plesačice.
"Plešem po cijelom svijetu od svoje 18. godine, kada sam se preselila u Francusku. Nedavno mi je završio jedan od ugovora i pomislila sam da sam stvarno spremna upoznati nekoga. Prijatelji su me pitali zašto se nikad nisam prijavila na Love Island, govoreći mi da sam doslovno savršena za to", rekla je.
Iako joj je reality show donio slavu, Lacey je prije svega školovana i iskusna plesačica. Njezina karijera odvela ju je diljem svijeta, od Francuske, gdje je radila kao showgirl u međunarodnoj glazbenoj dvorani The Royal Palace Kirrwiller, do nastupa u Sjedinjenim Državama, Belgiji i Njemačkoj.
"Kao plesačica, uvijek se morate boriti za ulogu ili posao i morate vjerovati u sebe, treba vam samopouzdanje. Donosim svo samopouzdanje i svu svoju komunikativnost. Definitivno sam natjecateljski nastrojena, vjerojatno i previše, čak i u mini golfu. Odrasla sam na audicijama s tisuću djevojaka koje se natječu za pet mjesta, i ako to ne želite i niste natjecateljski raspoloženi, nema smisla ni pojaviti se", rekla je jednom prilikom.
Njezina svestranost i profesionalizam bili su ključni da impresionira PDC i osigura svoje mjesto na jednoj od najgledanijih sportskih pozornica. Često je nazivaju i dvojnicom Megan Fox, a obožavatelje na društvenim mrežama redovito oduševljava fotografijama s putovanja na egzotične lokacije poput Maldiva, Maroka i Mallorce.
U Love Islandu, Lacey, tada 25-godišnja profesionalna plesačica iz Swindona, odmah je privukla pažnju. Ušla je 45. dana showa i nije gubila vrijeme te se brzo povezala s Dejijem Adeniyijem
