FOTO Ona je zaštitno lice jurilica F1 i jedva čeka početak sezone

Elisabella 'Lissie' Mackintosh je britanska prezentaterica Formule 1, kreatorica sadržaja na društvenim mrežama i podcasterica. Poznata je po angažmanima u svijetu automobilističkog sporta
Elisabella "Lissie" Mackintosh, britanska voditeljica, kreatorica sadržaja i zaštitno lice Formule 1 za generaciju Z, postala je jedna od najutjecajnijih figura u modernom motorsportu.
Elisabella "Lissie" Mackintosh, britanska voditeljica, kreatorica sadržaja i zaštitno lice Formule 1 za generaciju Z, postala je jedna od najutjecajnijih figura u modernom motorsportu.
U samo nekoliko godina, od viralnog TikTok videa došla je do statusa zvijezde u paddocku, gradeći karijeru na premošćivanju jaza između elitnog sporta i nove, mlađe publike.
S gotovo 800 tisuća pratitelja na društvenim mrežama, ona nije samo voditeljica, već i predvodnica promjena u industriji kojom desetljećima dominiraju muškarci.
Njezin put započeo je gotovo slučajno. Nakon što je diplomirala na Sveučilištu u Londonu i preselila se u New York, Lissie je u listopadu 2021. primijetila da na TikToku nedostaje zabavnog i pristupačnog sadržaja o Formuli 1. Odlučila je ispuniti tu prazninu.
- Objavila sam prvi video i otišla spavati. Ujutro, kad sam se probudila, imao je 70 tisuća pregleda - ispričala je u jednom intervjuu.
Prepoznala je da novi obožavatelji, privučeni serijom Drive to Survive, žele zajednicu i sadržaj koji demistificira sport. Kroz kratke videozapise, analize utrka i intervjue, Lissie je počela "humanizirati" Formulu 1, čineći je razumljivom i onima koji ne znaju svaki tehnički detalj.
Njezin stil - mješavina ozbiljnih tema i ležernog pristupa - brzo je odjeknuo, a timovi poput Aston Martina ubrzo su je pozvali na službena predstavljanja bolida. Sa samo 22 godine postala je najmlađa voditeljica u F1 paddocku, intervjuirajući vozače poput Fernanda Alonsa Nika Hulkenberga i Oscara Piastrija.
Lissie Mackintosh nije samo sportsko lice. Brzo je postala "It" djevojka paddocka, spajajući svijet utrka s modom i lifestyleom. Njezin talent prepoznali su najveći svjetski brendovi, pa je tako postala zaštitno lice suradnje Reiss x McLaren uz vozače Landa Norrisa i Oscara Piastrija.
- Komentari su u početku bili teški, bilo je mnogo poruka poput 'ostani u kuhinji' ili 'znaj gdje ti je mjesto'. No, takvi komentari više govore o njima nego o meni. Koristim ih kao gorivo, izjavila je u intervjuu za Sky Sports.
Upravo je ta borba učvrstila njezinu ulogu zagovornice za veću vidljivost žena u motorsportu. Kroz svoj rad i popularni podcast Going Purple neprestano ističe važnost ženskih uzora, od inženjerki do strateginja, tvrdeći da "sport ne bi funkcionirao bez žena".
Njezin impresivan portfelj uključuje suradnje s kućama kao što su Tommy Hilfiger, Michael Kors i PUMA, ali i s timovima poput Ferrarija, Red Bulla i Mercedesa. Osim u Formuli 1, radila je i s NFL-om, Formulom E te je vodila glamurozne događaje poput britanske premijere filma Ferrari.
Nedavno je na društvenim mrežama potvrdila novu vezu s igračem američkog nogometa Lukeom Wyplerom, čime je ponovno dospjela u fokus medija i obožavatelja koji prate svaki njezin korak, kako na stazi, tako i izvan nje.
