OČARAVAJUĆA NOVINARKA

FOTO Ona je zaštitno lice jurilica F1 i jedva čeka početak sezone

Elisabella 'Lissie' Mackintosh je britanska prezentaterica Formule 1, kreatorica sadržaja na društvenim mrežama i podcasterica. Poznata je po angažmanima u svijetu automobilističkog sporta
Elisabella "Lissie" Mackintosh, britanska voditeljica, kreatorica sadržaja i zaštitno lice Formule 1 za generaciju Z, postala je jedna od najutjecajnijih figura u modernom motorsportu. | Foto: Instagram
