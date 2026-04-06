FOTO Ona je 'žena s farme', a jednim potezom osigurala si je milijune. E da, fotić ju obožava

Sophie Cunningham (30) ime je koje je u posljednjih godinu dana odjeknulo daleko izvan granica WNBA parketa. Kada je u sukobu obranila suigračicu Caitlin Clark, postala je globalno poznata
Sophie Elizabeth Cunningham rođena je 16. kolovoza 1996. godine u Columbiji, Missouri, u obitelji u kojoj je sport bio način života. Njezini roditelji, Paula i Jim, i sami su bili sportaši na Sveučilištu Missouri, a tu je strast prenijela i na Sophie te njezinu sestru Lindsey
| Foto: Instagram
Sophie Elizabeth Cunningham rođena je 16. kolovoza 1996. godine u Columbiji, Missouri, u obitelji u kojoj je sport bio način života. Njezini roditelji, Paula i Jim, i sami su bili sportaši na Sveučilištu Missouri, a tu je strast prenijela i na Sophie te njezinu sestru Lindsey |
Foto: Instagram
Sophie Elizabeth Cunningham rođena je 16. kolovoza 1996. godine u Columbiji, Missouri, u obitelji u kojoj je sport bio način života. Njezini roditelji, Paula i Jim, i sami su bili sportaši na Sveučilištu Missouri, a tu je strast prenijela i na Sophie te njezinu sestru Lindsey
| Foto: Instagram
Odrasla na obiteljskoj farmi, od malih je nogu razvila radnu etiku i čvrstinu koju često opisuje kao "snagu s farme".
| Foto: Instagram
Prekretnica se dogodila u veljači 2025. godine, kada je u velikoj razmjeni četiri tima prešla u redove Indiana Fevera. Da bi zaigrala uz Caitlin Clark, pristala je na smanjenje plaće te potpisala jednogodišnji ugovor vrijedan 100.000 dolara
| Foto: Jerome Miron/REUTERS
A onda se, 17. lipnja 2025., dogodio trenutak koji joj je iz temelja promijenio život i karijeru. Tijekom utakmice protiv Connecticut Suna, protivnička igračica Jacy Sheldon gurnula je prst u oko Caitlin Clark. Cunningham je bez razmišljanja reagirala, odgurnula Sheldon na pod i zaradila isključenje.
| Foto: Instagram
Snimka incidenta postala je viralna. U samo 24 sata, Sophie je dobila više od 500.000 novih pratitelja na društvenim mrežama, prodaja njezinih dresova eksplodirala je, a internet joj je nadjenuo nadimak - "tjelohraniteljica" Caitlin Clark. Jedan čin zaštite stvorio je veću ekonomsku vrijednost od šest sezona profesionalne košarke.
| Foto: Instagram
Foto Grace Smith/INDIANAPOLIS STAR/RE
Ekonomski učinak tog incidenta bio je zapanjujući. Do tog trenutka, Cunningham je u sedam WNBA sezona od plaća zaradila ukupno oko 637.000 dolara.
| Foto: Instagram
Nakon što je postala viralna senzacija, njezin telefon nije prestajao zvoniti. Ugovore su joj ponudili brendovi koji nikada prije nisu razmatrali suradnju s WNBA igračicom njezina statusa, uključujući Adidas, Skims, Arby's, Ring i Quest Nutrition.
| Foto: Instagram
Njezina neto vrijednost, koja je prije bila skromna, procijenjena je na oko dva milijuna dolara u 2026. godini. Transformacija je kulminirala u studenom 2025. kada je potpisala ugovor za nastup u Project B, novoj ženskoj košarkaškoj ligi koja će se održavati u Aziji i Europi.
| Foto: Instagram
Foto Grace Smith/INDIANAPOLIS STAR/RE
Ugovor joj donosi plaću od dva milijuna dolara te vlasnički udio u samoj ligi. Samo taj jedan ugovor vrijedi više od trostruke ukupne zarade u njezinoj čitavoj WNBA karijeri.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok je na terenu poznata po svojoj vatrenoj osobnosti, izvan njega Sophie Cunningham svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti. Poznato je da je tijekom 2019. i 2020. bila u vezi s Jacobom Neidigom, sportašem s istog sveučilišta, no ta je veza tiho završila.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kasnije se našla usred medijske bure zbog lažnih optužbi za aferu s jednim od čelnika Phoenix Mercuryja, što je ona odlučno demantirala. U intervjuima je istaknula kako trenutno uživa u statusu slobodne žene i fokusirana je isključivo na karijeru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina stručnost i karizma prepoznate su i u medijima. Radi kao televizijska analitičarka za prijenose utakmica NBA momčadi Phoenix Suns te je suvoditeljica popularnog podcasta "Show Me Something". Kroz sve te uloge, Cunningham je dokazala da je puno više od košarkašice - ona je postala brend, simbol odanosti i dokaz kako autentičnost, u pravom trenutku, može stvoriti prilike o kojima mnogi mogu samo sanjati.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram