DRAGI DANAS SLAVI

FOTO Ona ljubi F1 prvaka, a s drugim je vozačem dobila dijete

Aktualni svjetski prvak Formule 1 Max Verstappen danas slavi 28. rođendan, a njegova djevojka Kelly Piquet poznata je u F1 svijetu. Otac joj je bivši prvak, a ima kćer s bivšim vozačem Danillom Kvyatom
Aktualni četverostruki svjetski prvak u Formuli 1, Max Verstappen (28), ljubi manekenku Kelly Piquet Jr. (36). | Foto: DPA/PIXSELL/Instagram
