DRAGI DANAS SLAVI
FOTO Ona ljubi F1 prvaka, a s drugim je vozačem dobila dijete
Aktualni svjetski prvak Formule 1 Max Verstappen danas slavi 28. rođendan, a njegova djevojka Kelly Piquet poznata je u F1 svijetu. Otac joj je bivši prvak, a ima kćer s bivšim vozačem Danillom Kvyatom
Aktualni četverostruki svjetski prvak u Formuli 1, Max Verstappen (28), ljubi manekenku Kelly Piquet Jr. (36).
Verstappen inače svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti, ali vozač je od 2020. u vezi s Kelly Piquet.
Par se upoznao 2016. godine, a u svibnju ove godine postali su roditelji djevojčice Lily.
Kelly je rođena 1989. godine u Njemačkoj, a majka Sylvia bila je manekenka iz Nizozemske. Do 12. godine živjela je u Francuskoj, a onda se preselila u Brazil.
Školovala se u Engleskoj i Brazilu, a diplomirala je međunarodne odnose na Marymount Manhattan koledžu.
Dok je živjela u New Yorku radila je kao asistentica u latinoameričkom izdanju modnog časopisa Vogue te je slijedila stope njezine majke u modeling karijeri.
U siječnju 2023. pozirala je za Vouge Nizozemska kojemu je tema bila Formula 1.
- U konačnici, ovo je Maxov posao. Biste li inače doveli svoju djevojku ili partnericu u ured? „Želim se svaki dan probuditi s osjećajem: Danas ću nešto postići - rekla je za Vogue Nizozemska.
Dolazi iz obitelji koja je uspješna u Formuli 1, otac Nelson Piquet je trostruki svjetski prvak koji je vozio tijekom 80-tih godina, a brat Nelson Jr. je također bio F1 vozač.
U srpnju 2019. godine dobila je kćer Penelope dok je bila u vezi s bivšim vozačem F1 Daniilom Kvyatom.
Dan nakon što im se rodila kćer, Kvyat je bio treći na Velikoj nagradi Njemačke, a to je bio prvi put nakon tri godine da se popeo na postolje.
Kelly i Max službeno su potvrdili da su u vezi na Novu godinu 2021. nakon što su objavili zajedničke fotografije.
Od tada je Piquet stalna podrška Verstapennu na utrakama, a bila je uz njega kada je osvajao naslov prvaka 2021. i 2022. godine.
Iako je par u vezi već pet godina, ne planiraju stati pred oltar.
- Ne znam, vrijeme će pokazati. Trenutno sam jako, jako sretan s Kelly, ali osobno nemam vremenski okvir kada ću kleknuti pred njom - izjavio je Max jednom prilikom.
Iako su ljubavnu vezu započeli tek krajem 2020. godine, Max i Kelly prvi su se put sreli znatno ranije.
Bilo je to 2016. godine u Monaku, na večeri koju je organizirao Kellyn brat, Nelson Piquet Jr., također bivši F1 vozač.
Max je tada imao samo 19, a Kelly 28 godina.
"Max je bio prijatelj s mojim bratom Nelsonom i jedne smo večeri svi zajedno izašli na večeru u Monaku. Bilo je to 2016. godine, ali već te večeri bilo je nečeg magičnog. Naša veza započela je tada," otkrila je Kelly u intervjuu za Vogue Netherlands 2022. godine.
Unatoč tom "magičnom trenutku", Kelly je 2017. godine započela vezu s ruskim F1 vozačem Daniilom Kvjatom, kojeg je Verstappen, zanimljivo, zamijenio u Red Bullu sredinom 2016. godine.
Krajem 2020. godine putevi Maxa i Kelly ponovno su se spojili.
Unatoč devetogodišnjoj razlici u godinama, par je pronašao mnogo zajedničkog, ponajviše duboku povezanost sa svijetom Formule 1
Kellyn otac je legendarni trostruki svjetski prvak Nelson Piquet, dok je Maxov otac, Jos Verstappen, također bio F1 vozač od 1994. do 2003. godine.
Svoju vezu svijetu su obznanili na prvi dan 2021. godine, simultanim objavama na Instagramu.
Od tada, Kelly je Maxova vjerna pratnja na utrkama diljem svijeta, pružajući mu podršku iz boksa Red Bulla.
Par živi zajedno u raskošnoj vili u Monaku s pogledom na Mediteran, vrijednoj oko 15 milijuna eura.
Maxov životni stil uključuje i privatni zrakoplov Falcon-900EX, navodno kupljen od Sir Richarda Bransona za oko 14 milijuna eura, čije održavanje godišnje košta gotovo milijun eura.
Zrakoplov je personaliziran mat crnom bojom i Maxovim logom lava na repu. U slobodno vrijeme, Max uživa u vožnji jet skija vrijednog gotovo 19.000 eura.
Kelly je u intervjuima često isticala koliko cijeni Maxov odnos s njezinom kćeri Penelope.
"Jako cijenim kako se odnosi prema Penelope. Preslatko je to vidjeti. Uvijek pita za nju, uvijek je posjeti da je pozdravi kad odlazi i dobiva njezinu ljubav zauzvrat. Tako slatko!" rekla je za Vogue.
Sam Max je u intervjuu za Time prošle godine objasnio svoj pristup: "Ja nisam otac, to nije cilj. Uvijek je vrlo važno da ona ima dobar odnos sa svojim ocem, što i ima. Ali viđam je svaki dan kad sam kod kuće. Odlično se slažemo. Jako je slatka."
