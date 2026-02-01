FOTO One su najveća podrška rukometašima na Euru 2026.!

Hrvatska rukometna reprezentacija protiv Islanda igra posljednju utakmicu na Europskom prvenstvu, a naši će reprezentativci s tribina opet imati podršku svojih obitelji. Neki od igrača su u braku, neki nisu, a neki imaju i djecu
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Tijekom cijelog turnira reprezentativci imaju vjetar u leđa s tribina
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
A ljepše polovice su tu u dobrim i manje dobrim trenucima
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nema sumnje kako će i protiv Islanda podrška biti na razini
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
