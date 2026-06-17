FOTO OPET NAS PODCJENJUJU 'Hrvatska - starački dom', 'Ne mogu zaustaviti Kanea ti starci'

Po društvenim mrežama pišu da je Hrvatska prestara, kako neće imati šanse protiv Engleske... Ali pisali su tako i prije. Pa se svi sjećamo kako su završila prethodna dva Svjetska prvenstva, gdje je bila Hrvatska, a gdje Engleska...
"Modrić, Perišić, Kramarić i Kovačić dolaze na još jedno Svjetsko prvenstvo", poručuje ovaj korisnik Twittera uz snimku starije gospode...
| Foto: X/Screenshoot
"Modrić, Perišić, Kramarić i Kovačić dolaze na još jedno Svjetsko prvenstvo", poručuje ovaj korisnik Twittera uz snimku starije gospode... |
Foto: X/Screenshoot
"Modrić, Perišić, Kramarić i Kovačić dolaze na još jedno Svjetsko prvenstvo", poručuje ovaj korisnik Twittera uz snimku starije gospode...
| Foto: X/Screenshoot
"Modrić je prestar, vrijeme zlatne generacije je prošlo. Engleska bi trebala ovo dobiti", piše ovaj korisnik Twittera...
| Foto: X/Screenshot, Canva (ilustracija)
"Svi koji igraju za Hrvatsku imaju 40 godina", piše ovaj korisnik Twittera...
| Foto: X/Screenshot, Canva (ilustracija)
"Hrvatska je prestara. Mislim da će Engleska pobijediti", stoji u ovoj objavi na društvenim mrežama...
| Foto: X/Screenshot, Canva (ilustracija)
"HNS polaže u nade u Modrića, Perišića i Kramarića", stoji u ovoj objavi uz snimku starijeg gospodina...
| Foto: X/Screenshoot
"Neće se vratiti kući ali Kane će zabiti i Engleska će pobijediti Hrvatsku večeras. U formi kakvoj je Kane, ovi starci iz Hrvatske ga ne mogu zaustaviti", poprilično je samouvjeren ovaj korisnik Twittera...
| Foto: X/Screenshot, Canva (ilustracija)
"Hrvatska je prestara da nadigra Englesku ovaj put. Ili griješim", pita se ovaj korisnik Twittera...
| Foto: X/Screenshot, Canva (ilustracija)
"Ako Hrvatska izgubi danas, puno njih će reći da je momčad navodno prestara, samo zato što mnogi znaju samo za Modrića i Perišića. Ali istina je da će Hrvatska imati mladu momčad večeras i uskoro će imati novu jaku generaciju", hvali nas ovaj korisnik Twittera...
| Foto: X/Screenshot, Canva (ilustracija)
"Mislim da ćemo pobijediti Hrvatsku relativno lagano. Vrlo stara momčad je Hrvatska. Engleska će osvojiti grupu, očekujem našu pobjedu", piše u ovoj objavi...
| Foto: X/Screenshot, Canva (ilustracija)
"Nervozan sam. S Hrvatskom nije lagano, iako je Modrić sad stariji. Saka je ozlijeđen, a Noni nije sjajan u realizaciji. Nadam se da će Kane iznijeti teret", piše ovaj navijač Engleske...
| Foto: X/Screenshot, Canva (ilustracija)
"Engleska će izgubiti od Hrvatske", stoji u ovoj objavi.
| Foto: X/Screenshot, Canva (ilustracija)
Ovaj korisnik društvenih mreža smatra kako je Engleska precijenjena. Očekuje remi 2-2...
| Foto: X/Screenshot, Canva (ilustracija)
"Hoće li Perišić s 37 i Modrić s 40 godina stvarno započeti za Hrvatsku?!", čudi se ovaj gospon. Očito ne prati baš nogomet...Ovakvih objava je na desetke, uspoređuju nas sa staračkim domom...
| Foto: X/Screenshot, Canva (ilustracija)