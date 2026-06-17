FOTO OPET NAS PODCJENJUJU 'Hrvatska - starački dom', 'Ne mogu zaustaviti Kanea ti starci'

"Ako Hrvatska izgubi danas, puno njih će reći da je momčad navodno prestara, samo zato što mnogi znaju samo za Modrića i Perišića. Ali istina je da će Hrvatska imati mladu momčad večeras i uskoro će imati novu jaku generaciju", hvali nas ovaj korisnik Twittera... | Foto: X/Screenshot, Canva (ilustracija)