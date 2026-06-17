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DRUŠTVENE MREŽE GORE

FOTO OPET NAS PODCJENJUJU 'Hrvatska - starački dom', 'Ne mogu zaustaviti Kanea ti starci'

Po društvenim mrežama pišu da je Hrvatska prestara, kako neće imati šanse protiv Engleske... Ali pisali su tako i prije. Pa se svi sjećamo kako su završila prethodna dva Svjetska prvenstva, gdje je bila Hrvatska, a gdje Engleska...
FOTO OPET NAS PODCJENJUJU 'Hrvatska - starački dom', 'Ne mogu zaustaviti Kanea ti starci'
"Modrić, Perišić, Kramarić i Kovačić dolaze na još jedno Svjetsko prvenstvo", poručuje ovaj korisnik Twittera uz snimku starije gospode... | Foto: X/Screenshoot
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"Modrić, Perišić, Kramarić i Kovačić dolaze na još jedno Svjetsko prvenstvo", poručuje ovaj korisnik Twittera uz snimku starije gospode... | Foto: X/Screenshoot
Komentari 1

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