FOTO Oršić opet s 'vatrenima', poglede mamio njegov ruksak. Cijena? Pa, nije za svačiji džep

Mislav Oršić (32) vratio se u hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Junak pobjede protiv Maroka za broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru stigao je na okupljanje "Vatrenih” prvi put nakon gotovo godinu dana, a njegov povratak obilježio je i jedan upečatljiv modni detalj.

Većinom to budu nove tetovaže ili odjevne kombinacije naših reprezentativaca, no voga puta pažnju je privukao Oršićev crni Louis Vuitton ruksak vrijedan oko 2900 €. Jedan modni dodatak postao je najfotografiraniji predmet dana, a sam igrač simbol priče o povratku koja reprezentaciji donosi i širinu u kadru i dašak luksuza.

Zagreb: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

„Vatreni” su se, prema planu HNS-a, okupili u zagrebačkom hotelu prije polaska na riječku Rujevicu, gdje ih 14. studenoga čeka ogled s Farskim otocima, a tri dana kasnije gostovanje u Podgorici. Izbornik Zlatko Dalić ovoga je puta posegnuo za pretpozivom i aktivirao Oršića kako bi nadomjestio izostanke Matea Kovačića i Ante Budimira. Time je 32-godišnji ofenzivac dobio priliku dokazati se u reprezentaciji i možda izboriti mjesto u avionu za Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Oršić je na okupljanje stigao ležerno odjeven – crna hoodica, uske traperice i bijele Nike tenisice – no oči su posvuda pratile torbu. Louis Vuitton “Takeoff” izrađen je od glatke teleće kože, s minimalističkim mat crnim LV logotipom zbog kojeg se, unatoč visokoj cijeni, uklapa u diskretan luksuz. Na službenim stranicama Louis Vuittona opisuje se kao komad „namijenjen putniku koji istodobno želi praktičnost i eleganciju”.

ARHIVA: Mislav Oršić postao je novi član engleskog Southamptona | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, Oršić u ciparskom Pafosu proživljava novu renesansu nakon što je izgubio gotovo dvije godine u Southamptonu i Trabzonsporu. Ove godine bio je na korak od Rijeke, spominjalo se kako bi se mogao vratiti u Dinamo, ali na kraju je otišao put Cipra. Ima punu minutažu, nešto za čime je vapio još od odlaska iz Dinama početkom 2023. godine. Odigrao je 21 utakmicu za Pafos, zabio tri gola i jednom asistirao. Sada će pokušati nametnuti se Daliću i pokazati da zaslužuje opet biti na velikom natjecanju.