KREATIVNO I DOJMLJIVO

FOTO Osječani oduševili ovim transparentnom na Maksimiru

Piše Petar Božičević,
Zagreb: Susret Osijeka i Lokomotive u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osijek je u prva četiri kola osvojio samo dva boda, protiv Rijeke doma i Varaždina u gostima. Ipak, već su prošli tri derbija i u nastavku prvenstva čekaju ih (na papiru) lakše utakmice

Nogometaši Osijeka odigrali su na početku HNL sezone nekoliko odličnih utakmica. Rezultat ih nije skroz nagradio, ali igra protiv Dinama i Rijeka bila je vrlo kvalitetna. U 5. kolu stigli su u goste Lokomotivi na Maksimir, a navijači su oduševili transparentnom. 

Zagreb: Susret Osijeka i Lokomotive u 5. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: Susret Osijeka i Lokomotive u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na južnoj tribini na Maksimiru razvili su transparent na kojem je nacrtan gol i lopta u mreži. Možda na taj način aludiraju da igrači moraju popraviti realizaciju u nastavku sezone. Svakako grafički dojmljivo. 

Osijek je u prva četiri kola osvojio samo dva boda, protiv Rijeke doma i Varaždina u gostima. Ipak, već su prošli tri derbija i u nastavku prvenstva čekaju ih (na papiru) lakše utakmice. Nakon Lokomotive igraju Kup protiv Uljanika, a nakon toga dočekuju Vukovar 1991 pa gostuju u Puli kod Istre 1961. 

