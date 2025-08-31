Osijek je u prva četiri kola osvojio samo dva boda, protiv Rijeke doma i Varaždina u gostima. Ipak, već su prošli tri derbija i u nastavku prvenstva čekaju ih (na papiru) lakše utakmice
FOTO Osječani oduševili ovim transparentnom na Maksimiru
Nogometaši Osijeka odigrali su na početku HNL sezone nekoliko odličnih utakmica. Rezultat ih nije skroz nagradio, ali igra protiv Dinama i Rijeka bila je vrlo kvalitetna. U 5. kolu stigli su u goste Lokomotivi na Maksimir, a navijači su oduševili transparentnom.
Na južnoj tribini na Maksimiru razvili su transparent na kojem je nacrtan gol i lopta u mreži. Možda na taj način aludiraju da igrači moraju popraviti realizaciju u nastavku sezone. Svakako grafički dojmljivo.
Osijek je u prva četiri kola osvojio samo dva boda, protiv Rijeke doma i Varaždina u gostima. Ipak, već su prošli tri derbija i u nastavku prvenstva čekaju ih (na papiru) lakše utakmice. Nakon Lokomotive igraju Kup protiv Uljanika, a nakon toga dočekuju Vukovar 1991 pa gostuju u Puli kod Istre 1961.
