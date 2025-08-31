FOTO Osječani oduševili ovim transparentnom na Maksimiru

Nogometaši Osijeka odigrali su na početku HNL sezone nekoliko odličnih utakmica. Rezultat ih nije skroz nagradio, ali igra protiv Dinama i Rijeka bila je vrlo kvalitetna. U 5. kolu stigli su u goste Lokomotivi na Maksimir, a navijači su oduševili transparentnom.

Zagreb: Susret Osijeka i Lokomotive u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na južnoj tribini na Maksimiru razvili su transparent na kojem je nacrtan gol i lopta u mreži. Možda na taj način aludiraju da igrači moraju popraviti realizaciju u nastavku sezone. Svakako grafički dojmljivo.

Osijek je u prva četiri kola osvojio samo dva boda, protiv Rijeke doma i Varaždina u gostima. Ipak, već su prošli tri derbija i u nastavku prvenstva čekaju ih (na papiru) lakše utakmice. Nakon Lokomotive igraju Kup protiv Uljanika, a nakon toga dočekuju Vukovar 1991 pa gostuju u Puli kod Istre 1961.