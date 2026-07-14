FOTO Đoković, Becker, Goran stižu u Međugorje na otvorenje spektakularnog teniskog centra

Na otvorenje Dodig Tennis Centera stižu Novak Đoković, Marin Čilić i Goran Ivanišević, a program počinje u utorak u 18 sati. Prijenos će biti na SportKlubu i Radioteleviziji Herceg-Bosne (RTV HB)
Međugorje će 14. srpnja, dva dana nakon finala Wimbledonu, barem na jedan dan preuzeti palicu teniskog epicentra svijeta. Tog će utorka vrata konačno otvoriti Dodig Tennis centar, sportski i teniski kompleks, koji je zamislila i realizirala obitelj Dodig, Željko, Mišo i Ivan
| Foto: PROMO
Međugorje će 14. srpnja, dva dana nakon finala Wimbledonu, barem na jedan dan preuzeti palicu teniskog epicentra svijeta. Tog će utorka vrata konačno otvoriti Dodig Tennis centar, sportski i teniski kompleks, koji je zamislila i realizirala obitelj Dodig, Željko, Mišo i Ivan |
Foto: PROMO
Međugorje će 14. srpnja, dva dana nakon finala Wimbledonu, barem na jedan dan preuzeti palicu teniskog epicentra svijeta. Tog će utorka vrata konačno otvoriti Dodig Tennis centar, sportski i teniski kompleks, koji je zamislila i realizirala obitelj Dodig, Željko, Mišo i Ivan
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Središnji događaj velikog dana za Međugorje i obitelj Dodig bit će ekshibicijski meč parova s postavom koja bi napunila i najveće teniske arene svijeta. Domaćinu Dodigu društvo će praviti Goran Ivanišević, Novak Đoković i Marin Čilić.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Dodig Tennis centar promijenit će pejzaž tenisa u Hercegovini i regiji, objekt se prostire na 25.000 kvadratnih metara i ponudit će šest teniskih terena, pet s tvrdom podlogom te jedan sa zemljanom, uz centralni s 2000 sjedećih mjesta
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Zatim četiri terena za padel, fitness, wellness i spa, 27 apartmana, restoran i bar, muzej, multifunkcionalnu salu i dvoranu. U planu je i natkrivanje terena kako bi se omogućila cjelogodišnje korištenje terena i organizacija profesionalnih turnira.
| Foto: PROMO
Sve počinje u 18 sati, svečani govor zakazan je za 19.30, a od 20 do 21 sat će se odigrati meč parova između Dodiga, Đokovića, Ivaniševića i Čilića.
| Foto: PROMO
Dan kasnije, u srijedu, centar će biti otvoren za javnost, od 12 sati.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO