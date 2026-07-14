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ZAVIRITE NA DODIGOVE TERENE

FOTO Đoković, Becker, Goran stižu u Međugorje na otvorenje spektakularnog teniskog centra

Na otvorenje Dodig Tennis Centera stižu Novak Đoković, Marin Čilić i Goran Ivanišević, a program počinje u utorak u 18 sati. Prijenos će biti na SportKlubu i Radioteleviziji Herceg-Bosne (RTV HB)
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FOTO Đoković, Becker, Goran stižu u Međugorje na otvorenje spektakularnog teniskog centra
Međugorje će 14. srpnja, dva dana nakon finala Wimbledonu, barem na jedan dan preuzeti palicu teniskog epicentra svijeta. Tog će utorka vrata konačno otvoriti Dodig Tennis centar, sportski i teniski kompleks, koji je zamislila i realizirala obitelj Dodig, Željko, Mišo i Ivan | Foto: PROMO
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Međugorje će 14. srpnja, dva dana nakon finala Wimbledonu, barem na jedan dan preuzeti palicu teniskog epicentra svijeta. Tog će utorka vrata konačno otvoriti Dodig Tennis centar, sportski i teniski kompleks, koji je zamislila i realizirala obitelj Dodig, Željko, Mišo i Ivan | Foto: PROMO
Komentari 1

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