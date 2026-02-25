Obavijesti

'VIKINŠKA PRINCEZA'

FOTO Ova 'crvena vražica' mami poglede i drugih navijača. Ili je u dresu, ili se fotka u bikiniju...

Therese Gudmundsen (27) postala je globalni fenomen i stekla neslužbenu titulu "najzgodnije navijačice Manchester Uniteda", okupivši vojsku od stotina tisuća pratitelja na društvenim mrežama
Njezin Instagram profil, koji prati više od 300 tisuća ljudi, postao je svojevrsno svetište za navijače "crvenih vragova". Therese ne propušta priliku podijeliti fotografije s Old Trafforda, u najnovijim ili retro dresovima voljenog kluba, a svaku objavu često poprati i vlastitom kratkom analizom ili motivacijskom porukom za momčad. | Foto: Instagram
