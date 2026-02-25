FOTO Ova 'crvena vražica' mami poglede i drugih navijača. Ili je u dresu, ili se fotka u bikiniju...

Therese Gudmundsen (27) postala je globalni fenomen i stekla neslužbenu titulu "najzgodnije navijačice Manchester Uniteda", okupivši vojsku od stotina tisuća pratitelja na društvenim mrežama
Njezin Instagram profil, koji prati više od 300 tisuća ljudi, postao je svojevrsno svetište za navijače "crvenih vragova". Therese ne propušta priliku podijeliti fotografije s Old Trafforda, u najnovijim ili retro dresovima voljenog kluba, a svaku objavu često poprati i vlastitom kratkom analizom ili motivacijskom porukom za momčad.
Njezin Instagram profil, koji prati više od 300 tisuća ljudi, postao je svojevrsno svetište za navijače "crvenih vragova". Therese ne propušta priliku podijeliti fotografije s Old Trafforda, u najnovijim ili retro dresovima voljenog kluba, a svaku objavu često poprati i vlastitom kratkom analizom ili motivacijskom porukom za momčad.
Njezin Instagram profil, koji prati više od 300 tisuća ljudi, postao je svojevrsno svetište za navijače "crvenih vragova". Therese ne propušta priliku podijeliti fotografije s Old Trafforda, u najnovijim ili retro dresovima voljenog kluba, a svaku objavu često poprati i vlastitom kratkom analizom ili motivacijskom porukom za momčad.
Prije nego što je njezino lice postalo prepoznatljivo diljem svijeta, Therese Gudmundsen gradila je karijeru u potpuno drugačijem okruženju. Radila je kao medicinska sestra u Norveškoj, no ljubav prema putovanjima, modi i, naravno, nogometu, odvela ju je na drugi put.
Rođena 1999. godine, Therese je od malih nogu zaljubljena u Manchester United. Njezina predanost klubu nije samo površinska. Redovito putuje u Manchester kako bi uživo pratila utakmice s tribina "Kazališta snova", a njezina kolekcija dresova doista je impresivna.
Na njezinom se profilu mogu vidjeti različiti dresovi, od modernih garnitura sa sponzorima poput TeamViewera, preko kultnih retro dresova s logom Sharpa i AIG-a, pa sve do golmanskog dresa s brojem jedan i prezimenom Davida de Gee, vratara kojeg je posebno cijenila i kojem je posvetila emotivnu poruku prilikom njegova odlaska iz kluba.
Koliko je njezina navijačka strast duboka, najbolje pokazuju njezine objave koje često postanu viralne. Jedna od najupečatljivijih bio je trenutak kada je objavila fotografiju na kojoj pokazuje srednji prst prema stadionu Etihad, domu Unitedovog gradskog rivala Manchester Cityja.
Taj potez, iako kontroverzan, oduševio je navijače Uniteda koji su u njoj prepoznali istinsku pripadnost i prkos karakterističan za velika rivalstva.
Njezina popularnost donijela joj je i brojne komentare obožavatelja koji je zbog plave kose i norveškog podrijetla često nazivaju "Vikinškom princezom". Komentari ispod njezinih objava redovito su ispunjeni komplimentima.
Njezin sadržaj na drugim platformama, poput Snapchata, otkriva smisao za humor. Tako je u jednom videu, stojeći ispred tribine Sir Alexa Fergusona na Old Traffordu, snimila šaljivi skeč u kojem "pokušava pronaći Liverpool" na dnu premierligaške tablice.
Osim nogometa, voli skijanje, iako nikada nije probala voziti snowboard, i velika je ljubiteljica životinja. Iako ima mačku, često ističe kako obožava i pse.
