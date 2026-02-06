Obavijesti

FOTO Ova olimpijka može sve. Na skijama osvaja medalje, a u tangicama podsjeća da je model

Snježna princeza s dva lica, Eileen Gu, zarađuje milijune kao marketinški div predstavljajući Kinu na Zimskim olimpijadama. Iako rođena u San Franciscu, odabrala je Kinu kao svoju sportsku naciju, izazivajući kontroverze. Uz sport, briljira i na Stanfordu. Privatni život drži pod velom tajne
Eileen Gu, 22-godišnja senzacija slobodnog skijanja, ime je koje sportska javnost pamti s posljednjih Zimskih olimpijskih igara u Pekingu. | Foto: Instagram
