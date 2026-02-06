FOTO Ova olimpijka može sve. Na skijama osvaja medalje, a u tangicama podsjeća da je model

Snježna princeza s dva lica, Eileen Gu, zarađuje milijune kao marketinški div predstavljajući Kinu na Zimskim olimpijadama. Iako rođena u San Franciscu, odabrala je Kinu kao svoju sportsku naciju, izazivajući kontroverze. Uz sport, briljira i na Stanfordu. Privatni život drži pod velom tajne
Eileen Gu, 22-godišnja senzacija slobodnog skijanja, ime je koje sportska javnost pamti s posljednjih Zimskih olimpijskih igara u Pekingu.
No, ona nije samo sportašica. Ona je globalni fenomen, marketinški div i hodajući kulturni most, ili pak paradoks, ovisno o tome koga pitate.
Dok se svijet priprema za Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini 2026., gdje će ponovno biti jedna od glavnih zvijezda, priča o djevojci rođenoj u San Franciscu koja se natječe za Kinu kompleksnija je i fascinantnija no ikad.
Iako je na snijegu praktički nepobjediva, Eileen Gu svoje bogatstvo ne zarađuje pobjedama na natjecanjima.
Prema podacima Forbesa, njezina godišnja zarada u 2025. godini dosegla je nevjerojatna 23 milijuna dolara.
Od tog iznosa, tek oko sto tisuća dolara stiglo je od nagrada sa Svjetskog kupa i drugih sportskih priredbi.
Ostatak, lavovski dio kolača, dolazi od unosnih sponzorskih ugovora.
Njezino se lice smiješi s kampanja za najprestižnije svjetske brendove - od Louis Vuittona i Tiffany & Co., preko IWC satova i Porschea, pa do sportskih divova poput Red Bulla.
Istovremeno, ona je zaštitno lice i najvećih kineskih kompanija, poput proizvođača sportske opreme Anta ili lanca kafića Luckin Coffee.
Ta sposobnost da jednako uspješno komunicira s luksuznim zapadnim tržištem i masovnom kineskom publikom učinila ju je jednom od najplaćenijih sportašica na svijetu, s procijenjenom neto vrijednošću između 25 i 30 milijuna dolara.
Njezina priča o dvostrukom identitetu ujedno je i izvor njezine najveće snage, ali i najvećih kontroverzi.
Rođena i odrasla u San Franciscu, s ocem Amerikancem i majkom Yan Gu, kineskom imigranticom koja ju je sama odgojila, Eileen je prve skijaške korake napravila na američkom snijegu.
Ipak, 2019. godine, kao 15-godišnjakinja, donijela je odluku koja je odjeknula svijetom: na Olimpijskim igrama u Pekingu predstavljat će Kinu.
U SAD-u su je mnogi nazvali nezahvalnom i oportunistom, dok je u Kini preko noći postala nacionalna heroina, "Snježna princeza"
Sama je svoju odluku objasnila željom da inspirira milijune mladih Kineskinja da se bave zimskim sportovima.
"Sjedinjene Države već imaju svoje predstavnice. Ja volim graditi vlastito jezerce," rekla je u intervjuu za magazin Time.
Njezina poznata izjava "Amerikanka sam kad sam u SAD-u, a Kineskinja kad sam u Kini" postala je sažetak njezina života na relaciji između dva kontinenta i dvije kulture koje često stoje na suprotnim stranama geopolitičke pozornice.
Ono što Eileen Gu izdvaja od ostalih sportaša jest nevjerojatna sposobnost da vrhunske sportske rezultate spaja s akademskom izvrsnošću.
Studentica je prestižnog sveučilišta Stanford, gdje studira međunarodne odnose.
Na prijemnom ispitu SAT ostvarila je gotovo savršen rezultat (1580 od 1600 bodova), a prijatelji je opisuju kao nekoga tko je potpuno posvećen svemu što radi.
"Kada je na faksu, ona je sto posto na faksu. Kad skija, sto posto skija. Kad se bavi manekenstvom, sto posto je u tome. Upravo to razdvajanje uloga razlog je zašto je tako dobra u svemu što radi," ispričala je njezina prijateljica Sawyer Williams.
Dok se priprema za obranu dvaju olimpijskih zlata iz Pekinga, privremeno je pauzirala studij, a bazu za trening pronašla je u malom austrijskom selu Scharnitz.
Tamo, daleko od očiju javnosti, živi s majkom, koja je ujedno i njezina menadžerica, i provodi dane u jednostavnom ritmu: skijanje, učenje, odmor.
S obzirom na pretrpani raspored koji uključuje treninge, natjecanja, putovanja, modne revije i studiranje, ne čudi što za privatni, a pogotovo ljubavni život, ostaje malo vremena.
Eileen Gu svoj status veze drži daleko od javnosti i službeno nema dečka.
Iako su je mediji povezivali s kolegama sa Stanforda i drugim sportašima, nijedna glasina nikada nije potvrđena.
Čini se da je to svjesna odluka, jer joj fokus na karijeru ne dopušta kompromise.
Priznala je da je majka ponekad potiče da izlazi, no ona ima drukčije prioritete.
"Kad ne skijam, onda se agresivno oporavljam. Kuham si nutritivno bogate obroke. Idem u teretanu. Rano idem spavati. Ili jednostavno sjedim sama i čitam. Iskreno, osjećam da bi prisustvo drugih ljudi u ovom trenutku objektivno pogoršalo moj život. Da moram restrukturirati svoje trčanje kako bih stigla na večeru? To mi se čini tako glupo i naporno," iskrena je Gu.
