Obavijesti

Sport

Komentari 2
GODINU DANA BEZ FRIZERA

FOTO Ovaj je navijač obećao da će se ošišati kad United dobije 5 puta zaredom. Stiže li taj čas?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Ovaj je navijač obećao da će se ošišati kad United dobije 5 puta zaredom. Stiže li taj čas?
Foto: Instagram

United je u nizu od tri pobjede, a slijede mu dvoboji protiv Nottingham Foresta i Tottenhama u gostima. Frank je svoju kampanju dobrano komercijalizirao i pretvorio u veliku popularnost pa ga na Instagramu prati više od 500.000 ljudi

Frank Ilett poznat je u navijačkim krugovima Manchester Uniteda po tome što je u listopadu 2024. obećao da se neće šišati sve dok United ne dobije pet utakmica zaredom. Ono što je započela kao nevina šala pretvorilo se u pravu viralnu kampanju koju prati nogometni svijet. "Crveni vragovi" nisu uspjeli dobiti pet dvoboja zaredom, ali sada su na dobrom putu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prosvjed navijača Manchester Uniteda 00:56
Prosvjed navijača Manchester Uniteda | Video: KanalRi

Trenutačno je Manchester United u nizu od tri pobjede u Premier ligi. Pobijedio je Sunderland (2-0), Liverpool (1-2) i Brighton (4-2), ali još će Ilett pričekati sa slavljem. Zašto? Zato što slijede gostovanja kod Nottingham Foresta i Tottenhama, gdje United neće biti (veliki) favorit. 

Frank je svoju kampanju dobrano komercijalizirao i pretvorio u veliku popularnost pa ga na Instagramu prati više od 500.000 ljudi. Istaknuo je kako će ošišanu kosu donirati humanitarnoj organizaciji The Little Princess Trust, koja od ljudske kose izrađuje besplatne perike za djecu. 

U svakom slučaju, dvoboj protiv Tottenhama zakazan je za 8. studenog i barem do tada će Ilett morati nositi bujnu kosu na glavi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...
AVANTURA VAN SPORTA

FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
FOTO Plivačica s neprimjerenom odjećom naljutila je šefove. A onda priopćila šokantnu odluku
ZAIGRALA SE

FOTO Plivačica s neprimjerenom odjećom naljutila je šefove. A onda priopćila šokantnu odluku

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je odgovorne iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025