FOTO Ovaj je navijač obećao da će se ošišati kad United dobije 5 puta zaredom. Stiže li taj čas?

Frank Ilett poznat je u navijačkim krugovima Manchester Uniteda po tome što je u listopadu 2024. obećao da se neće šišati sve dok United ne dobije pet utakmica zaredom. Ono što je započela kao nevina šala pretvorilo se u pravu viralnu kampanju koju prati nogometni svijet. "Crveni vragovi" nisu uspjeli dobiti pet dvoboja zaredom, ali sada su na dobrom putu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Prosvjed navijača Manchester Uniteda | Video: KanalRi

Trenutačno je Manchester United u nizu od tri pobjede u Premier ligi. Pobijedio je Sunderland (2-0), Liverpool (1-2) i Brighton (4-2), ali još će Ilett pričekati sa slavljem. Zašto? Zato što slijede gostovanja kod Nottingham Foresta i Tottenhama, gdje United neće biti (veliki) favorit.

Frank je svoju kampanju dobrano komercijalizirao i pretvorio u veliku popularnost pa ga na Instagramu prati više od 500.000 ljudi. Istaknuo je kako će ošišanu kosu donirati humanitarnoj organizaciji The Little Princess Trust, koja od ljudske kose izrađuje besplatne perike za djecu.

U svakom slučaju, dvoboj protiv Tottenhama zakazan je za 8. studenog i barem do tada će Ilett morati nositi bujnu kosu na glavi.