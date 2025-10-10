FOTO Ovaj je transparent u Pragu privukao najviše pažnje: Evo zašto je okrenut naopačke

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju protiv Češke je s tribina pratio ogroman broj naših navijača i navijanjem oduševio javnost. Bilo je Hrvata iz svih dijelova "lijepe naše" i drugih zemalja, a posebno je interes javnosti privukao transparent vinkovačkih Ultrasa.

Prag: Atmosfera na tribinama tijekom susreta Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Naime, oni su transparent na kojem piše "Vinkovci" okrenuli naopačke. Razlog je taj što već godinama na taj način Vinkovčani protestiraju protiv politike HNS-a. S tom su praksom započeli još za vrijeme vladavine Vlatka Markovića, a nastavili su u istom tonu i otkad je predsjednik postao Davor Šuker pa sve do danas.

Ultrase iz Vinkovaca najviše smeta nedostatak transparentnosti kriterija prilikom dodjele ulaznica. Navijači, a pogotovo navijačke skupine, optužuju HNS da je uništio navijanje i pokvario atmosferu na utakmicama reprezentacije "izmišljajući" navijačku skupinu "Mi Hrvati".