FOTO Ovaj je transparent u Pragu privukao najviše pažnje: Evo zašto je okrenut naopačke
Hrvatsku nogometnu reprezentaciju protiv Češke je s tribina pratio ogroman broj naših navijača i navijanjem oduševio javnost. Bilo je Hrvata iz svih dijelova "lijepe naše" i drugih zemalja, a posebno je interes javnosti privukao transparent vinkovačkih Ultrasa.
Naime, oni su transparent na kojem piše "Vinkovci" okrenuli naopačke. Razlog je taj što već godinama na taj način Vinkovčani protestiraju protiv politike HNS-a. S tom su praksom započeli još za vrijeme vladavine Vlatka Markovića, a nastavili su u istom tonu i otkad je predsjednik postao Davor Šuker pa sve do danas.
Ultrase iz Vinkovaca najviše smeta nedostatak transparentnosti kriterija prilikom dodjele ulaznica. Navijači, a pogotovo navijačke skupine, optužuju HNS da je uništio navijanje i pokvario atmosferu na utakmicama reprezentacije "izmišljajući" navijačku skupinu "Mi Hrvati".
