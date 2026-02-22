Obavijesti

FEŠTA 'ŽUTIH'

FOTO Ovako je Split proslavio osvajanje Kupa Krešimira Ćosića

Košarkaši Splita osvojili su Kup Krešimira Ćosića pobijedivši Zadar u finalu sa 89-86. Bila je to sjajna utakmica u kojoj su Zadrani u trećoj četvrtini preokrenuli Splićane, ali u završnici je pobjedu ipak uzeo Split
