FOTO Ovdje će niknuti Hajdukov novi kamp! Oglasili se iz kluba: 'Napravili smo konkretni korak'

Hajduk je angažirao tvrtku Fractal d.o.o. za savjetovanje i koordinaciju pri projektu izgradnje nogometnog kampa u Stobreču, na terenima golf-kluba. No na njemu ne smiju graditi bez izmjene urbanističkog projekta
Hajduk bi na lokaciji golf terena u Stobreču, uz samo ušće rijeke Žrnovnice, trebao dobiti nogometni kamp.
U ponedjeljak su se oglasili s Poljuda i otkrili kako su napravili prvi konkretan korak u tom smjeru angažiranjem tvrtke Fractal d.o.o. za savjetovanje i koordinaciju pri projektu.
"U tijeku je prikupljanje potrebne dokumentacije kako bi nakon što budu osigurani svi prostorno-planski preduvjeti odmah krenuli s konkretnim aktivnostima", kažu iz Hajduka.
No prije pokretanje procedure treba izmijeniti urbanistički plan, za što su zaduženi država i grad. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je kako će to biti gotovo do ljeta, no u klubu kažu kako će se to odužiti.
"Apeliramo na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine da ovaj projekt stavi kao prioritet, a Klub će u suradnji s ostalim dionicima osigurati sve potrebno da se što prije krene u realizaciju", poručili su.
Osim kampa, u Hajduku se bave pitanjem i novog stadiona, a u tijeku je recenzija analize i projekta tvrtke Stabilnost d.o.o. pod vodstvom prof. emeritusa Ante Mihanovića.
"Budući da se radi o iznimno zahtjevnoj tematici, potrebno je vrijeme kako bi se kvalitetno provjerila sva dokumentacija, stoga molimo javnost za razumijevanje", zaključili su s Poljuda.
