FOTO Ove dame vjeruju da se nogomet vraća kući! Upoznajte partnerice engleskih igrača...

"Ona je duhovita, lijepa i draga. Volim je više od svega na svijetu. Ovo je žena koju volim najviše na svijetu. Ona je moj izbor, s njom imam obitelj i ona će zauvijek ostati moja supruga. Za mene ne postoji nijedna druga", kazao je Rice o svojoj dragoj, koja je znala biti i na meti 'internet trolova'... | Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION