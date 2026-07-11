FOTO Ove dame vjeruju da se nogomet vraća kući! Upoznajte partnerice engleskih igrača...

"Nogomet se vraća kući", pjevaju svako četiri godine engleski navijači, ali nikako da se to dogodi... Evo ih sad u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, cijela nacija opet vjeruju u titulu, na putu im stoji Norveška... U velikoj galeriji otkrijte koga to ljube Englezi, ovo su supruge i djevojke engleskih nogometnih reprezentativaca...
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Bukayo Saka, velika zvijezda engleske nogometne reprezentacije, u vezi je s lijepom Tolami Benson. Tolami ima diplomu iz odnosa s javnošću, radila je u velikim korporacijama, radi i kao manekenka, na društvenim mrežama prati je oko 300.000 ljudi...
| Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
Bukayo Saka, velika zvijezda engleske nogometne reprezentacije, u vezi je s lijepom Tolami Benson. Tolami ima diplomu iz odnosa s javnošću, radila je u velikim korporacijama, radi i kao manekenka, na društvenim mrežama prati je oko 300.000 ljudi...
|
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
Bukayo Saka, velika zvijezda engleske nogometne reprezentacije, u vezi je s lijepom Tolami Benson. Tolami ima diplomu iz odnosa s javnošću, radila je u velikim korporacijama, radi i kao manekenka, na društvenim mrežama prati je oko 300.000 ljudi...
| Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
Britanski mediji pišu kako je ona 'prava senzacija', hvale njezin stil i uspoređuju se s WAGS-icama iz 2000-ih, poput Victorije Beckham i Cheryl Cole...
| Foto: T. Benson/Instagram
Par je vezu započeo još 2020. godine, no poznati su po tome što privatnost drže daleko od očiju javnosti.
| Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION
Javnost je za njih saznala tek tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru 2022., kada je Tolami snimljena kako bodri Saku s tribina.
| Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION
"Kad sam ušla u nogometni svijet, nosila sam nogometne dresove s trapericama, ali nikad mi nisu dobro stajali. Prestala sam se pokušavati uklopiti i počela nositi ono što mi odgovara. Na utakmici želim biti s publikom - želim skakati i biti slobodna. "Sportski šik" je ono kako to volim zvati", kazala je svojevremeno Tolami, poznata po 'prilagođavanju' sportskih komada...
| Foto: T. Benson/Instagram
Foto T. Benson/Instagram
Foto T. Benson/Instagram
Foto Adam Davy/PRESS ASSOCIATION
Foto T. Benson/Instagram
Foto Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
Foto Adam Davy/PRESS ASSOCIATION
Foto T. Benson/Instagram
Foto T. Benson/Instagram
Foto T. Benson/Instagram
Foto T. Benson/Instagram
Foto T. Benson/Instagram
Foto T. Benson/Instagram
Foto T. Benson/Instagram
Foto T. Benson/Instagram
Foto T. Benson/Instagram
Foto T. Benson/Instagram
Megan Pickford (30) supruga je golmana engleske nogometne reprezentacije Jordana (32). Par je u braku od 2022. godine, u vezi su ušli još kao tinejdžeri... Lijepa plavuša stigla je u SAD bodriti svojeg supruga, nada se kako će se 'nogomet vratiti kući'...
| Foto: M. Pickford/Instagram
Foto M. Pickford/Instagram
Foto M. Pickford/Instagram
Foto M. Pickford/Instagram
Foto M. Pickford/Instagram
Foto DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION
Foto M. Pickford/Instagram
Foto M. Pickford/Instagram
Foto M. Pickford/Instagram
Foto M. Pickford/Instagram
Foto M. Pickford/Instagram
Foto M. Pickford/Instagram
Foto M. Pickford/Instagram
Foto M. Pickford/Instagram
Foto M. Pickford/Instagram
Foto M. Pickford/Instagram
Foto DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION
Foto M. Pickford/Instagram
Foto M. Pickford/Instagram
Foto Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
Foto DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION
Foto DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION
Foto DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION
Foto DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION
Foto DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION
Foto DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION
Foto DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION
Foto DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION
Foto DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION
Foto DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION
Foto DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION
Foto Paul Edwards/EURO 2024 News Pool
Foto Paul Edwards/EURO 2024 News Pool
Foto Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
Foto martin Rickett/PRESS ASSOCIATION
Ashlyn Renee Castro, rođena 17. prosinca 1997. godine u Long Beachu u Kaliforniji, američka je manekenka, influencerica i model koja se pojavljivala u glazbenim spotovima. Od 2024. godine u vezi je s Judeom Bellinghamom...
| Foto: instagram
Foto Hannah McKay
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Karijeru na društvenim mrežama započela je još 2014. godine, a danas na Instagramu broji stotine tisuća pratitelja s kojima dijeli detalje iz svog života, modne savjete i fotografije s putovanja. Latinoameričkog je podrijetla i visoka je 173 centimetra.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Prije nego što je privukla pažnju javnosti zbog veze s jednom od najvećih nogometnih zvijezda svijeta, Ashlyn je bila aktivna u industriji zabave. Pojavljivala se u glazbenim spotovima poznatih izvođača, uključujući „Orange Soda” i „Popstar”. No upravo je taj dio njezine biografije kasnije izazvao brojne reakcije te postao tema medijskih kontroverzi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nakon pobjede nad Hrvatskom razmijenjivali su nježnosti na tribinama...
| Foto: Hannah McKay
Foto Instagram
Nakon što je veza s Bellinghamom dospjela u središte javne pozornosti, pojavile su se tvrdnje da se Ashlynin profil nalazio na platformi „DynastySeries”. Iako se stranica službeno promovira kao mreža za modele i video-vixen djevojke, dio javnosti povezuje je s luksuznim eskort uslugama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Prvo zajedničko pojavljivanje para u javnosti zabilježeno je u veljači 2025. na utakmici Reala i Girone. Zbog suspenzije Bellingham nije nastupio u susretu, već ga je pratio s tribina u društvu Ashlyn. Dodatnu medijsku pozornost izazvala je i prisutnost njegove majke, za koju su pojedini izvještaji navodili da je prema sinovoj partnerici pokazivala određenu dozu suzdržanosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Sjajni engleski napadač Harry Kane u braku je s lijepom Katie. "Išli smo zajedno u školu, ona je uz mene cijelu karijeru. Sve joj je to pomalo ludo, fotkali su je dok je šetala naše pse", kazao je Harry o svojoj dragoj na začetku veze. Zajedno su od 2015. godine.
| Foto: instagram
Za svoju Katie Harry kaže i kako mu je najbolja prijateljica...
| Foto: instagram
Oženili su se 2019. godine...
| Foto: instagram
Katie ima diplomu iz kineziologije, radila je kao fitness instruktorica...
| Foto: instagram
Par ima četvero djece...
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Declan Rice (27) i njegova draga Lauren Fryer upoznali su se prije 11 godina dok su bili 17-godišnjaci. Par ima jedno dijete...
| Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION
"Ona je duhovita, lijepa i draga. Volim je više od svega na svijetu. Ovo je žena koju volim najviše na svijetu. Ona je moj izbor, s njom imam obitelj i ona će zauvijek ostati moja supruga. Za mene ne postoji nijedna druga", kazao je Rice o svojoj dragoj, koja je znala biti i na meti 'internet trolova'...
| Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION
Foto Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION