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ENGLESKE WAGS-ICE

FOTO Ove dame vjeruju da se nogomet vraća kući! Upoznajte partnerice engleskih igrača...

"Nogomet se vraća kući", pjevaju svako četiri godine engleski navijači, ali nikako da se to dogodi... Evo ih sad u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, cijela nacija opet vjeruju u titulu, na putu im stoji Norveška... U velikoj galeriji otkrijte koga to ljube Englezi, ovo su supruge i djevojke engleskih nogometnih reprezentativaca...
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Spain v England - UEFA Euro 2024 - Final - Olympiastadion
Bukayo Saka, velika zvijezda engleske nogometne reprezentacije, u vezi je s lijepom Tolami Benson. Tolami ima diplomu iz odnosa s javnošću, radila je u velikim korporacijama, radi i kao manekenka, na društvenim mrežama prati je oko 300.000 ljudi... | Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
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Bukayo Saka, velika zvijezda engleske nogometne reprezentacije, u vezi je s lijepom Tolami Benson. Tolami ima diplomu iz odnosa s javnošću, radila je u velikim korporacijama, radi i kao manekenka, na društvenim mrežama prati je oko 300.000 ljudi... | Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
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