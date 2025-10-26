Šokantan UFC 321: Prst u oko prvaka, čudesna Mackenzie Dern i težak nokaut Srbina

Ljudi, upravo sam dobio ubod prstom duboko u očnu jabučicu, zašto zviždite? Što bih trebao učiniti?, vikao je u mikrofon Aspinall nakon prekida borbe protiv Ganea i zvižduka publike
Glavna borba večeri, dugo iščekivani okršaj za naslov prvaka teške kategorije između Toma Aspinalla i Ciryla Ganea, završio je na frustrirajuć način. Nakon samo 4 minute i 36 sekundi prve runde, borba je prekinuta i proglašena "No Contest" (bez pobjednika) zbog slučajnog uboda prstom u oko.
| Foto: Reuters
Glavna borba večeri, dugo iščekivani okršaj za naslov prvaka teške kategorije između Toma Aspinalla i Ciryla Ganea, završio je na frustrirajuć način. Nakon samo 4 minute i 36 sekundi prve runde, borba je prekinuta i proglašena "No Contest" (bez pobjednika) zbog slučajnog uboda prstom u oko.
Meč je počeo obećavajuće. Gane, poznat po svojoj nevjerojatnoj agilnosti, iznenadio je prvaka brzinom i preciznim direktima, raskrvarivši Aspinallov nos i preuzevši kontrolu u kavezu. No, u jednoj razmjeni, Ganeovi prsti završili su duboko u oba Aspinallova oka. Nakon petominutne pauze, prvak je potvrdio liječnicima da ne vidi na desno oko, i sudac Jason Herzog nije imao izbora nego prekinuti borbu
Publika u Abu Dhabiju reagirala je zvižducima, što je dodatno razljutilo ozlijeđenog Aspinalla
Ljudi, upravo sam dobio ubod prstom duboko u očnu jabučicu, zašto zviždite? Što bih trebao učiniti? - povikao je u mikrofon.
U teškoj kategoriji, Alexander Volkov je podijeljenom odlukom sudaca svladao Jailtona Almeidu u borbi koja nije oduševila publiku
Ostatak glavnog programa također je ponudio uzbuđenja. Umar Nurmagomedov nastavio je svoj nezaustavljivi pohod u bantam kategoriji, dominantnom hrvačkom predstavom pobijedivši Marija Bautistu jednoglasnom odlukom sudaca (30-27, 30-27, 30-27) i prekinuvši Bautistin niz od osam pobjeda.
U sunaslovnoj borbi večeri, popularna američko-brazilska borkinja Mackenzie Dern ispisala je najvažniju stranicu svoje karijere. Jednoglasnom odlukom sudaca (48-47, 48-47, 49-46) svladala je opasnu Virnu Jandirobu i osvojila upražnjeni naslov UFC prvakinje u slamka kategoriji
