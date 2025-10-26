Obavijesti

Galerija

Komentari 0
U ABU DHABIJU

Šokantan UFC 321: Prst u oko prvaka, čudesna Mackenzie Dern i težak nokaut Srbina

Ljudi, upravo sam dobio ubod prstom duboko u očnu jabučicu, zašto zviždite? Što bih trebao učiniti?, vikao je u mikrofon Aspinall nakon prekida borbe protiv Ganea i zvižduka publike
Šokantan UFC 321: Prst u oko prvaka, čudesna Mackenzie Dern i težak nokaut Srbina
Glavna borba večeri, dugo iščekivani okršaj za naslov prvaka teške kategorije između Toma Aspinalla i Ciryla Ganea, završio je na frustrirajuć način. Nakon samo 4 minute i 36 sekundi prve runde, borba je prekinuta i proglašena "No Contest" (bez pobjednika) zbog slučajnog uboda prstom u oko. | Foto: Reuters
1/31
Glavna borba večeri, dugo iščekivani okršaj za naslov prvaka teške kategorije između Toma Aspinalla i Ciryla Ganea, završio je na frustrirajuć način. Nakon samo 4 minute i 36 sekundi prve runde, borba je prekinuta i proglašena "No Contest" (bez pobjednika) zbog slučajnog uboda prstom u oko. | Foto: Reuters
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025