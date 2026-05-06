FOTO Ovo je djevojka zbog koje Brazilci ne propuštaju odbojku!

Iz São Paula do vrha svjetske odbojke, Lara Nobre prošla je put koji malo tko može zamisliti, od djeteta koje je isprobavalo svaki sport do osvajačice Superlige i južnoameričke prvakinje
Lara Filomeno rođena je 11. veljače 1989. u São Paulu. Kao dijete isprobala je gotovo sve sportove, plivanje, nogomet, košarku, vaterpolo, gimnastiku i atletiku. Tek ju je starija sestra, koja je igrala odbojku, zauvijek privukla mrežu.
Odbojku je službeno počela igrati već u četvrtom razredu osnovne škole. U sezoni 2006./07. nastupala je za Paulistano, a ubrzo ju je pozvala i omladinska reprezentacija São Paula.
S klubom Pauta/São José osvojila je 2010. treće mjesto u Nacionalnoj ligi i izborila nastup u prvoj brazilskoj Superligi A. Bio je to njezin ulazak u vrhunsku odbojku.
Mijenjala je klubove skupljajući iskustvo i naslove na državnoj razini. U sezoni 2014./15. s Molico/Osascom osvaja srebrnu medalju na Južnoameričkom klupskom prvenstvu. Bio je to njezin prvi veliki uspjeh na međunarodnoj razini.
S Fluminenseom je dominirala na državnoj razini, osvajala naslove i srebra na Campeonato Carioca kroz više sezona. Rio joj je postao drugi dom i novo poglavlje karijere.
S Itambé/Minasom osvaja Copa Brasil 2021., Južnoameričko klupsko prvenstvo 2021. i svoj prvi naslov brazilske Superlige, najveći uspjeh u karijeri.
Godine 2023. legendarni trener José Roberto Guimarães poziva je u brazilsku reprezentaciju. No, doživljava prvu tešku ozljedu u karijeri i završava na operacijskom stolu.
Unatoč ozljedi, Lara nastavlja igrati za Fluminense kroz sezone do 2024./25. U svojoj posljednjoj sezoni s klubom osvaja naslov prvakinje Rio de Janeira.
Od djeteta koje je isprobavalo sve sportove do osvajačice najprestižnijih naslova u Brazilu i Južnoj Americi, njena priča inspirira sve koji vjeruju da se veliki snovi mogu ostvariti.
