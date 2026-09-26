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VIZIJE NOVOG STADIONA

FOTO Ovo je svih 88 dizajnova novog Maksimira s natječaja. Evo što je o svakom rekao žiri

IMAMO DOKUMENT Objavljujemo opisne ocjene i grafičke priloge natječajnih rješenja za novi stadion Maksimir i SRC Svetice. Prvu nagradu odnio je dizajn talijanskog studija VG13 Architects
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FOTO Ovo je svih 88 dizajnova novog Maksimira s natječaja. Evo što je o svakom rekao žiri
01 - Plavo-bijela perforirana ovojnica omata kompaktni volumen i postupno mijenja visinu od niže sjeverne prema višoj južnoj strani. Kontinuirana tribinska zdjela na donjoj razini nadopunjena je zasebnim gornjim prstenovima, dok široka konzolna nadstrešnica natkriva gledalište i otvara sjevernu stranu prema Maksimiru. U anketnom dijelu atletski stadion i dvorane spuštaju se u zeleni teren preko ozelenjenih krovova, a pješačko-biciklistički sustav nastavlja se prema čvorištu Borongaj. U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program.Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka. | Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
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01 - Plavo-bijela perforirana ovojnica omata kompaktni volumen i postupno mijenja visinu od niže sjeverne prema višoj južnoj strani. Kontinuirana tribinska zdjela na donjoj razini nadopunjena je zasebnim gornjim prstenovima, dok široka konzolna nadstrešnica natkriva gledalište i otvara sjevernu stranu prema Maksimiru. U anketnom dijelu atletski stadion i dvorane spuštaju se u zeleni teren preko ozelenjenih krovova, a pješačko-biciklistički sustav nastavlja se prema čvorištu Borongaj. U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program.Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka. | Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
Komentari 4

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