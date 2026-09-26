FOTO Ovo je svih 88 dizajnova novog Maksimira s natječaja. Evo što je o svakom rekao žiri

IMAMO DOKUMENT Objavljujemo opisne ocjene i grafičke priloge natječajnih rješenja za novi stadion Maksimir i SRC Svetice. Prvu nagradu odnio je dizajn talijanskog studija VG13 Architects
01 - Plavo-bijela perforirana ovojnica omata kompaktni volumen i postupno mijenja visinu od niže sjeverne prema višoj južnoj strani. Kontinuirana tribinska zdjela na donjoj razini nadopunjena je zasebnim gornjim prstenovima, dok široka konzolna nadstrešnica natkriva gledalište i otvara sjevernu stranu prema Maksimiru. U anketnom dijelu atletski stadion i dvorane spuštaju se u zeleni teren preko ozelenjenih krovova, a pješačko-biciklistički sustav nastavlja se prema čvorištu Borongaj. U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program.Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
01 - Plavo-bijela perforirana ovojnica omata kompaktni volumen i postupno mijenja visinu od niže sjeverne prema višoj južnoj strani. Kontinuirana tribinska zdjela na donjoj razini nadopunjena je zasebnim gornjim prstenovima, dok široka konzolna nadstrešnica natkriva gledalište i otvara sjevernu stranu prema Maksimiru. U anketnom dijelu atletski stadion i dvorane spuštaju se u zeleni teren preko ozelenjenih krovova, a pješačko-biciklistički sustav nastavlja se prema čvorištu Borongaj. U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program.Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka. |
Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
01 - Plavo-bijela perforirana ovojnica omata kompaktni volumen i postupno mijenja visinu od niže sjeverne prema višoj južnoj strani. Kontinuirana tribinska zdjela na donjoj razini nadopunjena je zasebnim gornjim prstenovima, dok široka konzolna nadstrešnica natkriva gledalište i otvara sjevernu stranu prema Maksimiru. U anketnom dijelu atletski stadion i dvorane spuštaju se u zeleni teren preko ozelenjenih krovova, a pješačko-biciklistički sustav nastavlja se prema čvorištu Borongaj. U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program.Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
02 - Produženi park prima stadion kao organski modeliran paviljon, postavljen na masivno podnožje i obavijen nizom betonskih arkada koje mu daju snažan, ritmiziran obod. Valoviti krov zaokružuje volumen, dok se sjeverna tribina izdvaja u dva uzdignuta kraka povezana s Maksimirskom širokim krajobraznim stubištem. U anketnom dijelu sportske građevine raspoređene su kao niski paviljoni uz sjever–jug os, s aktivnim krovovima i otvorenim javnim prostorima koji postupno vode prema Borongaju. Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
03 - 4. NAGRADA (87.360,06 €) Kupola obavija stadion kao propusna klimatska ovojnica, jasno odvojena od gledališta kružnim aktivacijskim prstenom koji sadrži javne i servisne programe, ophode i prostore okupljanja. Podnožje i vitki vodotoranj dodatno definiraju siluetu kompleksa i pojačavaju njegovu prisutnost unutar lokacije. U širem obuhvatu sportske dvorane i atletski sadržaji stapaju se s ozelenjenim humcima, jezerima i vijugavim stazama, dok se fragmenti srušenih građevina ponovno koriste u krajobrazu kao dio novog parkovnog sustava koji se proteže prema Borongaju. Prijedlog razvija stadion kao „kuću unutar kuće“ i „grad unutar grada“ – mikrokozmos programa i prostora smještenih ispod propusne klimatske kupole. Središnja figura golemog mjerila djeluje poput urbane košnice: kompaktno gledalište oblikuje intenzivnu društvenu jezgru, dok je vanjska ovojnica zamišljena kao zaštitna, ventilirana i prilagodljiva klimatska opna. Između tih dviju struktura nastaje kružni aktivacijski prsten kao prijelazni prostor između stadiona, parka i grada. Urbanistički koncept temelji se na zrcaljenju Maksimira i stvaranju kontinuiranog klimatskog krajobraza. Preostali sportski sadržaji ugrađeni su ispod ozelenjenih humaka i organizirani oko jezera, vijugavih staza i pristupačnih krovnih pejzaža, čime arhitektura u velikoj mjeri postaje podređena topografiji. Stadion snažne prisutnosti, apsolutne forme i pamtljive siluete uspostavljaju novu središnju figuru cijelog prostora. Posebna kvaliteta projekta njegov je iznimno razrađen pristup održivosti i klimatskoj regulaciji. Heksagonalna ovojnica odgovara na orijentaciju, osunčanost i zahtjeve ventilacije, dok krajobraz djeluje kao infrastruktura za hlađenje, zasjenjenje, upijanje oborinskih voda i povećanje bioraznolikosti. Strategija kružnog gospodarenja dodatno uključuje ponovnu uporabu materijala postojećeg stadiona, čime održivost istodobno postaje tehnološko, ekonomsko i kulturno načelo. Jedinstvena forma artikulirana je u odnosu na program i okolišne uvjete, dok unutrašnjost funkcionira kao kolaž jednako pažljivo razmotrenih elemenata. Prijedlog je konstrukcijski i tehnološki izrazito ambiciozan. Dvostruki sustav gledališta i goleme kupole, zajedno s iznimnim mjerilom nosive konstrukcije, otvara pitanja ekonomske izvedivosti, održavanja i dugoročne racionalnosti korištenja. Mjestimice monumentalna konstrukcija dominira unutaršnjim prostorima i samim stadionom, dopuštajući klimatskoj ovojnici da postane izraženija od programa koje bi trebala objediniti. Unatoč tome, projekt predstavlja izrazito koherentnu, pamtljivu i tipološki ambicioznu viziju stadiona kao klimatski reguliranog urbanog mikrokozmosa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
04 - Pravilni, gotovo kvadratni volumen stadiona obavijen je kontinuiranim nizom vertikalnih lamela koje ujedinjuju pročelja i natkrivaju široki ulazni pojas. Krovna ploha spušta se prema otvoru igrališta, dok se glavni pristup formira kao prošireni zeleni predprostor. U anketnom dijelu sportske dvorane i atletika nižu se kao niski paviljoni uz parkovnu os, a Borongaj se rješava poluukopanom garažom s ozelenjenom javnom terasom. U prvom krugu ocjenjivački sud pregledao je sve pristigle radove. Nakon pojedinačnog razmatranja projekata i interne rasprave eliminirani su radovi koji, prema mišljenju ocjenjivačkog suda, nisu pokazali dovoljnu koherentnost urbanističkog pristupa, projektnog prijedloga ili izvedivosti.Manje uspješnima ocijenjeni su i projekti bez dovoljno specifičnog identiteta, projekti s nedovoljno uvjerljivim odnosom prema gradu te prijedlozi pretjeranog mjerila ili zahtjevnog održavanja.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
05 - Kontinuirana kupolasta ploha, oslonjena u osam točaka, obuhvaća tribinsku zdjelu i oblikuje prepoznatljivu, nisku siluetu stadiona. Glavni pristup vodi preko povišene javne platforme koja se uvlači pod krov i povezuje vanjski prostor s ophodnim prstenom tribina. U anketnom dijelu ista zelena platforma povezuje atletski stadion, sportske dvorane i otvorene sadržaje, dok su promet i parkiranje spušteni pod teren prema Borongaju.
U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program.
Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
06 - Četiri odvojena tribinska sektora razmaknuta su na glavnim osima stadiona, a natkrivaju ih lagane tekstilne membrane razapete s visokih obodnih jarbola. Lučni ostakljeni volumeni i javni sadržaji u podnožju otvaraju stadion prema parku i okolnim ulicama. U anketnom dijelu gradska mreža povezuje atletski stadion i dvorane uklopljene u zeleni teren s izduženim pješačkim koridorom prema Borongaju. Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
07 - Uzdužna otvorenost tribinske zdjele glavni je prostorni motiv stadiona. Kontinuirana donja zdjela nadopunjena je višim tribinama samo na istočnoj i zapadnoj strani, dok otvoreni sjeverni i južni završeci uspostavljaju vizualnu vezu s Maksimirskom šumom. Bijeli, horizontalno slojeviti volumen djelomično je ukopan i pristupa mu se postupnim usponom kroz javni krajobraz. U anketnom dijelu sportski sadržaji raspoređeni su unutar ortogonalne mreže zelenih trgova, šumskih fragmenata i livada, a Borongaj se oblikuje kao parkovni trg i prometno čvorište. U šestom krugu razmatrani su projekti koji su bili visoko ocijenjeni u gotovo svim ključnim aspektima: programskom rješenju, urbanističkom smještaju, odnosu prema lokalnom kontekstu i arhitektonskoj artikulaciji. U toj su fazi nijanse između preostalih projekata odredile izbor deset finalista, među kojima je ocjenjivački sud potom utvrdio konačni poredak i dodijelio nagrade.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
08 - „Plava tvrđava” prevodi identitet kluba u kompaktan, gotovo kvadratičan volumen stadiona, obavijen ritmom plavo-sivih polja i zatvoren prema van poput čvrstog urbanog bloka. Krov se spušta prema središnjem otvoru iznad igrališta, dok se unutrašnjost snažno odvaja od mirne vanjske pojavnosti kroz boju, navijačke rituale i kontinuiranu tribinsku zdjelu. U anketnom dijelu sportski kamp, atletika i dvorane povezuju se mrežom zelenih koridora i javnih ploha, a Borongaj se oblikuje kao glavno multimodalno čvorište i južni ulaz u kompleks. U prvom krugu ocjenjivački sud pregledao je sve pristigle radove. Nakon pojedinačnog razmatranja projekata i interne rasprave eliminirani su radovi koji, prema mišljenju ocjenjivačkog suda, nisu pokazali dovoljnu koherentnost urbanističkog pristupa, projektnog prijedloga ili izvedivosti.
Manje uspješnima ocijenjeni su i projekti bez dovoljno specifičnog identiteta, projekti s nedovoljno uvjerljivim odnosom prema gradu te prijedlozi pretjeranog mjerila ili zahtjevnog održavanja.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
09 - Kružni volumen stadiona obavijen je nizom vitkih, kosih konstruktivnih okvira koji pročelju daju ritam razvijenih zastava, dok se naborani krov uzdiže kao nazubljena kruna izvedena iz siluete Medvednice. Pravokutna tribinska zdjela smještena je unutar slobodnije vanjske geometrije, a oko nje se razvija povišeni javni Korzo s muzejom, trgovinom, ugostiteljstvom i pogledima prema igralištu. U anketnom dijelu atletski stadion, dvorane i trening-tereni organizirani su kao niz povezanih urbanih polja i zelenih dvorišta. U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
10 - Stadion je oblikovan kao zaobljeni, horizontalni volumen obavijen perforiranom aluminijskom ovojnicom koja prati sustav zategnutih kabela usidrenih u tlo. Ovoj se vanjskoj konstrukciji pridružuje polunatkriveni ophodni prostor između pročelja i tribinske zdjele, otvoren prema parku i sportskom kompleksu. U anketnom dijelu niski sportski paviljoni raspoređeni su unutar velikog javnog vrta s centralnim zelenim potezom i vodenim plohama, dok je Borongaj oblikovan kao prometno čvorište s javnim trgom iznad podzemne garaže. U šestom krugu razmatrani su projekti koji su bili visoko ocijenjeni u gotovo svim ključnim aspektima: programskom rješenju, urbanističkom smještaju, odnosu prema lokalnom kontekstu i arhitektonskoj artikulaciji. U toj su fazi nijanse između preostalih projekata odredile izbor deset finalista, među kojima je ocjenjivački sud potom utvrdio konačni poredak i dodijelio nagrade.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
11 - Gotovo cilindrični stadion obavijen je poluprozirnom dvostrukom ovojnicom koja se prema Maksimirskoj šumi otvara i povezuje unutrašnjost s parkom. Povišena javna platforma odvaja gledateljske od servisnih tokova. U anketnom dijelu dvorane oblikuju južni urbani potez, dok se prema sjeveru uvlače pod ozelenjene krovove. Kompleks povezuje os sjever–jug, završena svjetlosnim tornjem uz Borongaj. U petom krugu eliminirani su projekti koji su zauzimali prevelik dio lokacije i time otežavali faznu izgradnju, projekti čiji materijalni karakter nije odgovarao kontekstu, konceptualno manje uvjerljivi prijedlozi te rješenja čiji je pristup ocijenjen previše radikalnim za realnu izvedbu.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
12 - Stadion je koncipiran kao niz horizontalnih, transparentnih prstenova nad kojima lebdi široki krov, stvarajući dojam svjetleće gradske lanterne. Otvorena pročelja otkrivaju unutarnje komunikacije i javne sadržaje, dok zaobljeni volumen omogućuje pristup sa svih strana. U anketnom dijelu sportski sadržaji ugrađeni su u kontinuirani zeleni sustav, povezan glavnom krajobraznom osi koja se od Maksimirskog parka spušta prema Borongaju. U šestom krugu razmatrani su projekti koji su bili visoko ocijenjeni u gotovo svim ključnim aspektima: programskom rješenju, urbanističkom smještaju, odnosu prema lokalnom kontekstu i arhitektonskoj artikulaciji. U toj su fazi nijanse između preostalih projekata odredile izbor deset finalista, među kojima je ocjenjivački sud potom utvrdio konačni poredak i dodijelio nagrade.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
13 - Ovalni stadion postavljen je na povišeni plato u razini Maksimirske ulice, dok se prema jugu spušta u sustav trgova, stuba i javnih sadržaja smještenih u njegovu podnožju. Transparentna, konveksna ovojnica od PTFE tekstila prati čelična rebra i obavija valovito oblikovan tribinski prsten, stvarajući lagan paviljonski volumen. U anketnom dijelu sportske dvorane, atletika i rekreacijski sadržaji raspoređeni su uz središnju pješačko-biciklističku os, a Borongaj se oblikuje kao intermodalni terminal povezan s glavnim trgom kompleksa. U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
14 - Stadion u obliku potkove otvara sjeverni kraj prema Maksimirskom parku i zadržava odnos gledališta s krajolikom kao temeljni prostorni motiv. Tribine, krov i drvena konstrukcija oblikuju zaobljeni volumen prekriven zelenilom, dok povišeni most-opservatorij uokviruje pogled prema parku i služi kao javna šetnica i vidikovac. U anketnom dijelu kompleks se razvija kao „sportski park” kroz koncentrične krajobrazne prstenove koji povezuju dvorane, atletiku i rekreacijske sadržaje u kontinuirani sustav kretanja i vegetacije. U prvom krugu ocjenjivački sud pregledao je sve pristigle radove. Nakon pojedinačnog razmatranja projekata i interne rasprave eliminirani su radovi koji, prema mišljenju ocjenjivačkog suda, nisu pokazali dovoljnu koherentnost urbanističkog pristupa, projektnog prijedloga ili izvedivosti.
Manje uspješnima ocijenjeni su i projekti bez dovoljno specifičnog identiteta, projekti s nedovoljno uvjerljivim odnosom prema gradu te prijedlozi pretjeranog mjerila ili zahtjevnog održavanja.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
15 - Ponavljanje trapezoidnih konstruktivnih modula oblikuje stadion kao nepravilni kontinuirani prsten čija dijagonalna mreža istodobno nosi krov i određuje izgled pročelja. Naborana ovojnica obavija kompaktnu tribinsku zdjelu, dok sjeverni trg u obliku kapi i južni povišeni krajobraz omogućuju pristup na dvije razine. U anketnom dijelu sportske građevine postavljene su kao izdvojeni paviljoni unutar „polja u šumi”, povezana ozelenjenim krovom iznad garaže, livadama i infrastrukturnom osi prema Borongaju. U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
16 - 1. NAGRADA (291.200,21 €) Rad se ističe izrazito učinkovitim i dobro uravnoteženim urbanističkim konceptom, utemeljenim na istodobnoj prisutnosti intenzivno urbanog i intenzivno zelenog karaktera. Sportski grad oblikovan je kao integrirani sustav autonomnih arhitektonskih figura smještenih unutar kontinuiranog pejzaža. Posebno je uvjerljivo prepoznavanje glavnih urbanih pravaca: dijagonalne veze od prometnog čvorišta Borongaj, preko koso postavljenog atletskog stadiona, prema glavnoj osi parka Maksimir. Prometno čvorište nadilazi svoju infrastrukturnu ulogu i postaje velika javna platforma i ceremonijalni ulaz u kompleks – mjesto okupljanja i pripreme za sportski spektakl. Identitet i duh izvornog stadiona Maksimir polazište su za koncepciju ovog prijedloga. Tribine su oblikovane kao niz lomljenih ploha koje istodobno nose krov, organiziraju komunikacije i uokviruju ulaze prema gradu i parku. Kompaktna forma gledališta zadržava zatvorenu i intenzivnu atmosferu utakmice, dok procjepi između tribina otvaraju stadion prema okolnoj šumi i javnim prostorima. U širem obuhvatu atletski stadion, sportske dvorane i prometni sadržaji postavljeni su kao autonomni volumeni unutar kontinuiranog šumskog pejzaža koji povezuje park Maksimir i Borongaj. Stadion predstavlja značajan doprinos tipologiji suvremene komercijalne arene. Prijedlog inventivno reinterpretira izvorne kvalitete Turinina stadiona: lakoću
lebdećih ploča, autonomiju tribina, monumentalnost konstrukcije i presudnu ulogu praznina. Četiri naizgled odvojena volumena tvore plastičnu, gotovo suprematističku kompoziciju naslaganih horizontalnih i kosih elemenata. Odnos konstrukcije, pejzaža i prostora između njih stvara snažnu, zagonetnu i prepoznatljivu siluetu, sposobnu postati novom ikoničkom figurom ovog dijela grada bez oslanjanja na konvencionalni formalni spektakl. Fragmentacija vanjskog volumena ne umanjuje intenzitet unutarnjeg doživljaja. Forma stadiona zamišljena je kao kompaktan kondenzator kolektiva, uspostavljajući neposredan odnos između gledatelja i terena. Nogomet se interpretira kao kolektivni ritual, a stadion doživljava kao mjesto pripadnosti. Autonomna artikulacija sjeverne tribine čuva identitet legendarnog Sjevera i dodatno pojačava atmosferu utakmice. Jasna hijerarhija armiranobetonskih tribina i laganog čeličnog krova daje projektu istodobno sirov, robustan i lagan karakter. Ponavljanje, prefabrikacija i višestruke uloge dodijeljene primarnim elementima upućuju na racionalnu, ekonomičnu i izvedivu strukturu, minimalnog otiska i maksimalnog prostornog učinka. Krajobrazni koncept uvjerljivo povezuje javni prostor, sportske programe i ekološku strukturu Maksimira. Kontrast između velikih trgova i sekvenci šumskog pejzaža uspostavlja jasan raspon od masovnih događanja do svakodnevne rekreacije. Otvorenost kompleksa, propusnost prizemne razine te sustav čistina, kišnih vrtova i pješačkih veza daju prijedlogu snažan javni karakter i omogućuju njegovo korištenje i izvan dana utakmica. Projekt nudi specifičan i
ambiciozan odgovor na genius loci te predstavlja relevantan novi doprinos arhitekturi sporta.
Novi stadion, projektiran uz snažnu referencu na povijesnu strukturu, oblikuje jedinstven i specifičan prijedlog – ikonički gradski reper.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
17 - Izložena nosiva konstrukcija određuje identitet stadiona. Prozirna ETFE i polikarbonatna ovojnica obavija tri tribine, dok se sjever izdvaja kao zatvorena akustička školjka s jedinstvenim navijačkim sektorom. U anketnom dijelu stadion, kompaktni kamp Svetice i borongajsko čvorište organizirani su kao tri jasno odvojene cjeline, povezane nizom trgova, zelenih površina i pješačkih pravaca.
U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
18 - Stadion je uzdignut unutar parka, pri čemu su teren i donji prsten gledališta ukopani u oblikovani teren, dok se iznad njih uzdiže lagana transparentna konstrukcija gornjih tribina i krova. Baza stadiona oblikovana je kao kontinuirana topografija. U anketnoj zoni sportski su sadržaji smješteni uz rubove, čime se oslobađa središnja pješačka os koja povezuje Maksimirsku ulicu, sportske dvorane, atletske sadržaje i javni trg iznad terminala Borongaj.Prijedlog oblikuje stadion kao veliku horizontalnu nadstrešnicu koja lebdi iznad umjetne topografije. Veći dio programa ugrađen je u uzdignutu parkovnu topografiju, dok kružna natkrivena promenada iznad nje stvara novu javnu kontinuiranu šetnicu otvorenu prema parku i gradu. Odnos između terena, tribina i iznimno tanke krovne plohe projektu daje jasan identitet, istodobno povezan s neposrednim okruženjem i čitljiv u širem urbanom mjerilu.Stadion djeluje kao paviljonski vidikovac unutar krajolika. Uzdignuta šetnica omogućuje panoramsko kretanje duž oboda građevine, dok filigranska konstrukcija i suzdržana upotreba materijala naglašavaju lakoću nadstrešnice. Prostorni koncept uspješno objedinjuje krov, promenadu i umjetnu topografiju u jedinstven sustav javnih prostora, stvarajući novu razinu tla iznad znatnog dijela funkcionalnog programa. Vanjski prostor preuzima vodeću ulogu: otvorenost, kontinuirane vizure i odnos sa zelenilom imaju prednost pred reprezentativnim karakterom zatvorenih interijera.U urbanističkom mjerilu prijedlog nudi dominatnu artiklaciju stadionskog kompleksa. Nekoliko odnosa između građevina, glavnih pravaca kretanja i rubova obuhvata ostaje općenito definirano, zbog čega je cjelokupni javni prostor manje jasan od primarnog arhitektonskog koncepta stadiona.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
19 - Slojevito pročelje od vertikalnih lamela, uvučenih terasa i zelenih niša obavija zaobljeni volumen stadiona, dok široki bijeli krov oblikuje kontinuirani prsten iznad tribinske zdjele. Vanjski ophodi i javni sadržaji raspoređeni su kroz više razina, uspostavljajući postupni prijelaz između građevine i parka. U anketnom dijelu koncept „Layered Garden” povezuje dvorane, atletiku, rekreacijske površine i Borongaj nizom livada, trgova i šumskih fragmenata, organiziranih uz središnju javnu os „Groove Line”.
U četvrtom krugu eliminirani su visoko ocijenjeni projekti koji nisu dovoljno uvjerljivo programski povezivali kompleks s neposrednim okruženjem ili nisu ostvarili dovoljno snažan kontekstualni odnos. Ocjenjivački sud ipak je prepoznao ambicioznost pristupa i uvjerljivu razinu razrade pojedinih projekata.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
20 - Zaobljeni volumen stadiona oblikovan je kontinuiranom ovojnicom i širokim krovnim prstenom koji ujedinjuje tribine, ophode i pristupe u prepoznatljivu cjelinu. Prema Maksimirskom parku stadion se otvara i uspostavlja izravan odnos s krajolikom, dok se javni prostori nastavljaju kroz trgove, zelene koridore i pješačko-biciklističke veze. U anketnom dijelu atletski stadion i sportske dvorane oblikovani su kao niski volumeni integrirani u teren, s ozelenjenim i aktivnim krovovima koji postaju dio kontinuiranog sportskog parka.
U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
21 - Motiv šahovnice preveden je u trodimenzionalnu ovojnicu od prelomljenih metalnih panela koja obavija zaobljeni stadion i mijenja izraz kroz svjetlo, sjenu i integriranu rasvjetu. Tribinska zdjela organizirana je oko povišenog javnog platoa, na koji se gledatelji usmjeravaju širokim rampama, dok su operativni tokovi zadržani u prizemlju. U anketnom dijelu stadion, pomoćna igrališta, atletika i dvorane raspoređeni su oko javnog sportskog parka, s glavnim pristupom iz smjera intermodalnog terminala Borongaj. U šestom krugu razmatrani su projekti koji su bili visoko ocijenjeni u gotovo svim ključnim aspektima: programskom rješenju, urbanističkom smještaju, odnosu prema lokalnom kontekstu i arhitektonskoj artikulaciji.
U toj su fazi nijanse između preostalih projekata odredile izbor deset finalista, među kojima je ocjenjivački sud potom utvrdio konačni poredak i dodijelio nagrade.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
22 - Valovita geometrija tribinske zdjele određuje vanjski oblik stadiona i nastavlja se u laganu, poluprozirnu krovnu plohu koja se podiže i spušta duž oboda. Otvoreni podij između donjeg i gornjeg prstena vizualno odvaja gledalište od baze s pratećim sadržajima, stvarajući dojam lebdeće strukture. U anketnom dijelu stadion je smješten unutar kontinuiranog urbanog parka, dok sportske građevine zauzimaju rubove. Središnji zeleni koridor povezuje Maksimir s Borongajem, uz kišne vrtove i povremeno plavljive trgove. Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
23 - Kružna geometrija stadiona uvedena je kao odgovor na nepravilnost lokacije, pri čemu se kompaktni volumen postavlja unutar kvadratnog javnog platoa. Kontinuirana tribinska zdjela obavijena je horizontalnim prstenovima sadržaja, dok blago valoviti krov oblikuje prepoznatljivu krunu iznad otvorenih gornjih ophoda i vidljive konstrukcije. U anketnom dijelu niski i djelomično ukopani sportski sadržaji raspoređeni su unutar proširenog zelenog sustava, a atletski stadion oblikovan je kao travnati nasip sa slendernim paviljonskim krovom. U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
24 - Rekonstrukcija stadiona polazi od zadržavanja i prilagodbe dijela postojeće konstrukcije, kojoj se dodaju novi tribinski, programski i krovni elementi. Različiti slojevi ostaju čitljivi, pa se stadion prikazuje kao rezultat postupne transformacije, a ne kao jedinstveni novi volumen. U anketnom dijelu sadržaji se dijele na nogometni sklop na istoku i ostale sportove na zapadu. Između njih prolazi „Green Circus”, izduženi drvoredni javni prostor koji povezuje Maksimirsku ulicu s Borongajem i prima svakodnevne i događajne aktivnosti. U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
25 - Poroznost se prenosi iz urbanističke koncepcije na samu arhitekturu stadiona, oblikovanog kao kompaktan volumen pod laganom mrežastom ovojnicom od ETFE jastuka. Radijalna čelična rebra i sekundarni prstenovi stvaraju prozračan krov i otvorene ophode s pogledima prema Maksimiru i gradu. U anketnom dijelu sportske građevine povezuje kontinuirani sustav trgova, zelenih koridora i pješačkih ruta, dok se prema jugu kompleks veže na buduće prometno čvorište Borongaj.
U prvom krugu ocjenjivački sud pregledao je sve pristigle radove. Nakon pojedinačnog razmatranja projekata i interne rasprave eliminirani su radovi koji, prema mišljenju ocjenjivačkog suda, nisu pokazali dovoljnu koherentnost urbanističkog pristupa, projektnog prijedloga ili izvedivosti.
Manje uspješnima ocijenjeni su i projekti bez dovoljno specifičnog identiteta, projekti s nedovoljno uvjerljivim odnosom prema gradu te prijedlozi pretjeranog mjerila ili zahtjevnog održavanja.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
26 - Stadion je smješten na konačni istočni rub lokacije i postavljen na povišeni podij koji oslobađa središnji javni trg između nogometnog i atletskog sklopa. Kompaktna pravokutna zdjela djelomično je ukopana, dok je izvana obavija neovisna, facetirana konstrukcija od trokutastih ploha i poluproširene metalne mreže. U anketnom dijelu sportske građevine organizirane su oko središnje osi trgova i krajolika koja povezuje Maksimirsku ulicu s prometnim čvorištem Borongaj.
U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program.
Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
27 - Stadion je oblikovan kao zaobljeni paviljon čiji se lagani membranski krov proteže izvan tribinske zdjele i formira kontinuirane natkrivene pristupne trgove. Konstrukcija vanjskog tlačnog i unutarnjeg vlačnog prstena daje građevini mekanu, horizontalnu siluetu, dok kružna terasa povezuje cijeli gornji obod. U anketnom dijelu rukometna i višenamjenska dvorana te atletska tribina oblikovane su kao srodni kupolasti paviljoni, a Borongaj je riješen kao park i trg iznad velike garaže.
U četvrtom krugu eliminirani su visoko ocijenjeni projekti koji nisu dovoljno uvjerljivo programski povezivali kompleks s neposrednim okruženjem ili nisu ostvarili dovoljno snažan kontekstualni odnos. Ocjenjivački sud ipak je prepoznao ambicioznost pristupa i uvjerljivu razinu razrade pojedinih projekata.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
28 - Stadion je blago pomaknut i zarotiran prema osi sjever–jug, čime se otvara prema Maksimirskom parku i oblikuje dva manja pristupna trga. Zaobljeni volumen čine stakleno pročelje, horizontalni brisoleji i perforirani metalni plašt, dok se odvojeni krov doima kao lebdeća ploha iznad uvučenog prizemlja. U anketnom dijelu sportske građevine uklapaju se u produženi parkovni sustav, s ozelenjenim krovovima, nasipima i pješačkim potezima prema Borongaju.
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
29 - Ideja „Plave vatre” prenesena je na vanjsku ovojnicu kroz niz visokih, lomljenih elemenata promjenjive visine koji obavijaju zaobljenu tribinsku zdjelu. Njihov ritam istodobno oblikuje prepoznatljivu siluetu i filtrira odnos unutrašnjosti prema okolnom prostoru, dok je cijeli volumen odmaknut od Maksimirske ulice. U anketnom dijelu atletski stadion i dvorane smješteni su na južni i zapadni dio obuhvata, povezani s Borongajem glavnom pješačko-biciklističkom osi i nizom trgova.
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
30 - Masivna krovna ploha oslonjena je na monumentalne kutne nosače, između kojih se otvaraju ulazi i natkriveni javni prostori. Tribinska zdjela ostaje čitljiva kao zaseban unutarnji volumen, dok vanjski obod čine horizontalno složene etaže i duboki ophodi. U anketnom dijelu sportski sadržaji raspoređeni su unutar pravokutne parkovne mreže koja povezuje stadion, atletski sklop, dvorane i bazen, dok se glavna pješačka os nastavlja prema terminalu Borongaj.
U četvrtom krugu eliminirani su visoko ocijenjeni projekti koji nisu dovoljno uvjerljivo programski povezivali kompleks s neposrednim okruženjem ili nisu ostvarili dovoljno snažan kontekstualni odnos. Ocjenjivački sud ipak je prepoznao ambicioznost pristupa i uvjerljivu razinu razrade pojedinih projekata.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
31 - Stadion je oblikovan kao nastavak Maksimirskog parka: teren se uzdiže u terasasto ozelenjeni volumen iznad djelomično ukopane tribinske zdjele, dok lagana lebdeća nadstrešnica zaokružuje njegovu siluetu. Najniža točka prema sjeveru zadržava park kao prirodnu pozadinu, a servisni i prometni sadržaji smješteni su u skrivenom podiju. U anketnom dijelu atletski stadion, dvorane i trening-igrališta oblikovani su kao meki krajobrazni paviljoni povezani kontinuiranim sustavom staza, livada i javnih prostora prema Borongaju.
U četvrtom krugu eliminirani su visoko ocijenjeni projekti koji nisu dovoljno uvjerljivo programski povezivali kompleks s neposrednim okruženjem ili nisu ostvarili dovoljno snažan kontekstualni odnos.
Ocjenjivački sud ipak je prepoznao ambicioznost pristupa i uvjerljivu razinu razrade pojedinih projekata.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
32 - Velika skulpturalna ovojnica oblikovana je kao gotovo zatvoreni kameni prsten s dubokim otvorima prema Maksimirskoj ulici i parku. Sjeverna tribina je spuštena, a krov se iznad nje rastvara u široku šupljinu koja vizualno povezuje igralište sa šumom. U anketnom dijelu atletski stadion, rukometna i višenamjenska dvorana oblikuju zeleni urbani front uz Svetice i Divka Budaka, dok ih s Borongajem povezuje kontinuirana pješačka promenada s nizom javnih prostora.
U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
33 - 5. NAGRADA (58.240,04 €) Prijedlog se temelji na iznimno jasnoj urbanističkoj kompoziciji nekoliko geometrijski različitih elemenata – trokuta, linije, kruga i pravokutnika. Trokutasti trg uspostavlja dijagonalnu vezu između smjera Zvonimirove ulice i glavne osi Maksimira, dok linearna kralježnica povezuje južno prometno čvorište s parkom.
Takva redukcija stvara lako razumljiv, čitljiv i pamtljiv sustav javnih prostora, iako mjerilo pojedinih volumena mjestimično sužava glavni pristupni koridor.
Stadion je zamišljen kao monumentalna, gotovo hramska građevina, a ne kao neutralna suvremena ovojnica. Dominantan trijem obavija gledalište i oblikuje zasjenjenu promenadu izrazite prostorne snage. Ritam konstrukcije daju pročelju snažnu plastičnost te uvjerljivo povezuju arhitektonski identitet, operativnu jasnoću i koherentan javni prostor. Primjena konvencionalnih građevinskih materijala djeluje neočekivano i osvježavajuće u kontekstu suvremenih stadiona.
Crvena betonska rebra uspostavljaju prepoznatljiv vanjski ritam stadiona i oblikuju niz dubokih arkada uz uzdignutu ulaznu esplanadu. Nosivi sustav postaje glavni arhitektonski izraz, dok se plave tribine te geometrija punog i praznog referiraju na identitet Dinama. U širem obuhvatu trokutasti trg, uzdužni pješački bulevar, kružna promenada oko bazena i atletskih sadržaja te južni blok dvorana organiziraju kompleks u jasno čitljiv sustav javnih prostora.
Projekt uspostavlja snažnu i odmah prepoznatljivu cjelinu. Integracija glavnog i pomoćnog stadiona, jasno slojevito razdvajanje korisničkih skupina i kompaktna organizacija pokazuju visoku razinu funkcionalne razrade. Kružna promenada povezuje bazen i atletske sadržaje te kompleksu daje pamtljiv identitet, ali istodobno zatvara neke od prirodnijih pristupa postojećem bazenu i smanjuje propusnost središnjeg dijela lokacije.
Najmanje uvjerljiv aspekt prijedloga leži u doslovnosti njegova simboličkog i grafičkog jezika. Crveno-plava koloristička shema djeluje nametnuto arhitektonskom jeziku koji je inače vrlo snažan. Odabrane boje nisu dosljedno povezane s tradicionalnim identitetom kluba i grada. Unatoč tome, jasnoća urbanističkog koncepta, monumentalna prisutnost i razumljiva funkcionalna organizacija čine ovaj prijedlog uvjerljivim i pamtljivim.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
34 - Ritam nagnutih vertikalnih nosača i prozračnih lamela oblikuje vanjski obod, dok blago valoviti krov stadionu daje horizontalnu, gotovo krajolišnu siluetu. Rotacijom volumena otvaraju se novi trgovi prema Maksimirskoj ulici, parku i južnom pristupu, a zeleni umetci ublažavaju masivnu bazu. U anketnom dijelu atletski stadion i dvorane povezuje zajednički arhitektonski jezik lukova, vertikala i valovitih krovova, dok Borongaj preuzima ulogu južnog prometnog ulaza u kompleks.
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
35 - Dijagonalno isprepletena aluminijska ovojnica obavija kompaktni stadion i stvara promjenjiv odnos refleksija, sjena i obojenih akcenata. Sjeverno pročelje preuzima odraze Maksimira, dok plavi pojas na jugu naglašava glavni pristup, a crveno-bijeli raster uvodi apstraktnu referencu na lokalne i nacionalne simbole. U anketnom dijelu atletski stadion, dvorane i tereni raspoređeni su unutar sustava zelenih otoka, drvoreda i pristupnih trgova koji povezuju park s Borongajem.
U četvrtom krugu eliminirani su visoko ocijenjeni projekti koji nisu dovoljno uvjerljivo programski povezivali kompleks s neposrednim okruženjem ili nisu ostvarili dovoljno snažan kontekstualni odnos. Ocjenjivački sud ipak je prepoznao ambicioznost pristupa i uvjerljivu razinu razrade pojedinih projekata.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
36 - Horizontalne aluminijske lamele prate fluidnu geometriju stadiona i tvore slojevitu ovojnicu koja se širi, sužava i mjestimično otvara prema ostakljenoj unutrašnjosti. Jugozapadni dio volumena produžen je u spiralnu rampu koja vodi do javno dostupnog krovnog parka s manjim nogometnim igralištem i pogledom prema tribinama. U anketnom dijelu kompleks je organiziran uz zakrivljenu natkrivenu promenadu koja povezuje Maksimir, sportske građevine i Borongaj te razdvaja nogometnu zonu od dvorana i atletike bez stvaranja čvrste granice.
U petom krugu eliminirani su projekti koji su zauzimali prevelik dio lokacije i time otežavali faznu izgradnju, projekti čiji materijalni karakter nije odgovarao kontekstu, konceptualno manje uvjerljivi prijedlozi te rješenja čiji je pristup ocijenjen previše radikalnim za realnu izvedbu.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
37 - 3. NAGRADA (102.200,08 €) Urbana vrijednost prijedloga osobito je vidljiva u iznimno kvalitetnom krajobraznom projektu. Park Maksimir produžuje se prema jugu kroz prostrane livade, rubove šume, vrtove, infiltracijske bazene i pješačku promenadu u smjeru sjever–jug. Krajobraz se ne tretira kao rezidualni prostor između građevina, nego kao primarna infrastruktura koja povezuje sportske programe, znatno povećava udio javnih zelenih površina i uspostavlja novo urbano središte. Sustav otvorenih prostora omogućuje javni život tijekom cijelog dana, dok aktivirano podnožje stadiona oblikuje niz javnih prostora i terasa dostupnih i izvan režima sportskih događanja.
Izložena konstrukcija i četiri jasno artikulirane tribine oblikuju stadion kao otvoreni urbani okvir oslonjen na aktivni podij koji sadrži javne programe, ulaze i ozelenjene terase. Sjeverna tribina kombinira kontinuirani zid navijača s natkrivenim javnim prostorom okrenutim prema parku Maksimir, dok istočna strana integrira glavnu i trening-tribinu. U širem obuhvatu sportski sadržaji grupirani su uz pješački bulevar koji povezuje Maksimir s Borongajem kroz livade, rubove šume, vrtove i krajobrazne sustave zadržavanja vode.
Stadion je zamišljen kao društvena infrastruktura, a ne kao zatvoren monumentalni objekt. Njegova temeljna kvaliteta proizlazi iz snažne dvojnosti: aktivna javna baza usmjerena je prema gradu i parku, dok je racionalna stadionska struktura podignuta iznad nje i intenzivno aktivirana tijekom utakmica. Takva hibridna organizacija unutar jedne jasne i demokratične strukture povezuje dva naizgled suprotstavljena programa – svakodnevnu javnu palaču za navijače i građane te suvremeni hram sporta.
Arhitektura je antimonumentalna, otvorena i izravna. Eksponirana konstrukcija i sirova materijalnost evociraju kvalitete nekadašnjeg stadiona i prevode ih u ekonomičan i prilagodljiv suvremeni sustav. Forma ne proizlazi iz autonomne skulpturalne geste, nego iz društvene aktivnosti, kretanja i korištenja prostora.
Zapadna tribina djeluje kao urbana fasada kompleksa, dok uzdignuta javna baza posreduje između pješačkog mjerila i monumentalnosti tribina. Racionalan konstrukcijski i izvedbeni model, lokalno prilagođena vegetacija te krajobrazni sustavi jednostavni za održavanje uvjerljivo povezuju ekonomičnost i održivost. Slabija strana prijedloga relativno je skromna artikulacija sadržaja ispod južne tribine. Za razliku od uvjerljive otvorenosti i robusnosti ostalih strana stadiona, njezin gornji dio poprima karakter konvencionalne poslovne zgrade, čime se djelomično slabi jedinstvo glavne arhitektonske ideje.
Unatoč tome, projekt nudi snažan i koherentan odgovor na programski zadatak: stadion kao otvorena društvena platforma, otvorena kuća i fleksibilna javna infrastruktura, čija arhitektonska vrijednost proizlazi iz svakodnevnog života, a ne samo iz reprezentativne forme.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
38 - Nasuti zeleni podij oblikuje snažnu bazu iz koje se izdiže kružni krov poput metalnog tanjura, rastvoren nizom ritmičnih trokutastih segmenata. Između krajolišne baze i krova ostaje otvoreni prsten ophoda, dok su javni sadržaji smješteni uz pristupni trg i kanal prema Maksimiru. U anketnom dijelu građevine su povezane središnjom pješačkom osi, a garaža Borongaj integrirana je u nasip s igralištem na krovu. Kanali, šetnice i parkovni potezi proširuju rekreacijski sustav prema parku.
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
39 - Modularna mreža poluprozirnih kubusa obavija tribinsku zdjelu i gradi slojevitu, svjetleću ovojnicu čija se geometrija povezuje s hrvatskom šahovnicom i identitetom Dinama. Krov je sastavljen od ponavljajućih fotonaponskih elemenata, dok se park kroz zeleni plint i terasaste prilaze uzdiže do glavne esplanade između tribinskih prstenova. U anketnom dijelu stadion, atletika i dvorane raspoređeni su oko fan zone i sustava zelenih pješačkih koridora koji povezuju Maksimir s prometnim čvorištem Borongaj.
U četvrtom krugu eliminirani su visoko ocijenjeni projekti koji nisu dovoljno uvjerljivo programski povezivali kompleks s neposrednim okruženjem ili nisu ostvarili dovoljno snažan kontekstualni odnos. Ocjenjivački sud ipak je prepoznao ambicioznost pristupa i uvjerljivu razinu razrade pojedinih projekata.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
40 - Lagani prstenasti krov s facetiranom geometrijom lebdi iznad tribinske zdjele, dok dvostruki drveni stupovi i poluprozirna mrežasta ovojnica tvore ritmičan vanjski obod promjenjive otvorenosti. Donji prsten tribina kontinuirano obavija teren, a izdvojene gornje tribine zadržavaju trag povijesne potkove. U anketnom dijelu kružni sportski volumeni raspoređeni su unutar „Parka sporta”, povezanog zajedničkim pješačko-biciklističkim platoom, zelenim otocima, rampama i prometnim čvorištem Borongaj.
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona.
Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona.
Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
41 - Veći dio stadiona ugrađen je u novu brežuljkastu topografiju, dok se iznad krajolika pojavljuju samo gornji tribinski prsten i izloženi konstrukcijski skelet. Iznad nasipa lebdi velika javna platforma, zamišljena kao „leteći tepih”, koja povezuje pristupe, sadržaje i trg okrenut Maksimirskom parku. U anketnom dijelu sportske građevine smještene su na zasebnim zelenim uzvisinama, povezane mrežom staza, čistina i javnih prostora oblikovanih od ponovno upotrijebljenog materijala s lokacije.
U šestom krugu razmatrani su projekti koji su bili visoko ocijenjeni u gotovo svim ključnim aspektima: programskom rješenju, urbanističkom smještaju, odnosu prema lokalnom kontekstu i arhitektonskoj artikulaciji. U toj su fazi nijanse između preostalih projekata odredile izbor deset finalista, među kojima je ocjenjivački sud potom utvrdio konačni poredak i dodijelio nagrade.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
42 - Jedinstvena lagana nadstrešnica postaje glavni identitetski element kompleksa. Kabelska konstrukcija s ETFE membranom prelazi granice stadiona i povezuje sportske sadržaje, javne prostore, park i prometne tokove u kontinuirani urbani krajolik. Valovita silueta uspostavlja odnos s Medvednicom i krošnjama Maksimira, dok filtrirana svjetlost stvara zasjenjene prostore za svakodnevno korištenje i velika okupljanja.
U četvrtom krugu eliminirani su visoko ocijenjeni projekti koji nisu dovoljno uvjerljivo programski povezivali kompleks s neposrednim okruženjem ili nisu ostvarili dovoljno snažan kontekstualni odnos. Ocjenjivački sud ipak je prepoznao ambicioznost pristupa i uvjerljivu razinu razrade pojedinih projekata.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
43 - Volumen stadiona čine zaobljene horizontalne etaže iznad kojih je postavljena prozračna, vlaknasta ovojnica u plavim, crvenim i zlatnim tonovima. Nepravilni splet linija obavija krov i pročelja poput kontinuiranog tekstilnog plašta, dok otvoreno prizemlje i duboki ophodi povezuju tribinsku zdjelu s okolnim parkom. U anketnom dijelu sportske građevine raspoređene su unutar sustava „parka parkova”, povezanog zeleno-plavom infrastrukturom, javnim stazama i intermodalnim čvorištem Borongaj.
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
44 - Horizontalne metalne lamele obavijaju zaobljeni volumen i naglašavaju slojevitu organizaciju stadiona, dok se široki krov blago podiže iznad kontinuiranog staklenog pojasa. Pristupi su oblikovani kao sustav usječenih rampi i monumentalnih stuba koje iz parkovnog terena vode prema povišenom ophodu. U anketnom dijelu dva prostorna rastera razdvaja središnja zelena „pukotina”, razvijena u pješačko-biciklističku promenadu koja povezuje Maksimir, sportske sadržaje i prometno čvorište Borongaj.
U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
45 - Monumentalni kameni raster u modulu 10x10 metara oblikuje stadion kao masiv isklesan iz hrvatskog krša, s dubokim otvorima, arkadama i sjenovitim javnim prolazima. Iznad mineralnog podnožja lebdi lagana membranska nadstrešnica oslonjena na drvene stupove i čelične nosače, dok unutrašnjost aktivira prostorni LED oblak. U anketnom dijelu Maksimirska se spušta u tunel, park prelazi preko stadiona, a glavne promenade povezuju Fan March, Sportski kampus, Steps of Fame i Borongaj.
U petom krugu eliminirani su projekti koji su zauzimali prevelik dio lokacije i time otežavali faznu izgradnju, projekti čiji materijalni karakter nije odgovarao kontekstu, konceptualno manje uvjerljivi prijedlozi te rješenja čiji je pristup ocijenjen previše radikalnim za realnu izvedbu.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
46 - Fluidna metalna ovojnica oblikuje stadion kao zaobljeni volumen promjenjive visine, s valovitim krovnim rubom i kontinuiranim vertikalnim brazdama koje naglašavaju njegovu meku siluetu. Tribinska zdjela ostaje jasno odvojena od vanjskog plašta, dok se oko građevine razvijaju povišene šetnice, trkačke staze i javne terase. U anketnom dijelu ista se oblikovna logika prenosi na sportske dvorane, povezane nizom mostova, trgova i parkovnih poteza između Maksimira i Borongaja.
U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
47 - Spuštena ovalna tribina i lagani zategnuti krov oblikuju stadion kao miran paviljon u parku, dok otvorena kolonada i prozračna vertikalna ovojnica zadržavaju prizemlje vidljivim i propusnim. Jedinstvena sjeverna tribina nastavlja se bez prekida u bočne tribine i koncentrira atmosferu prema terenu. U anketnom dijelu Maksimir se produžuje do Branimirove, promet i parkiranje spuštaju se ispod platoa, a mostovi, trgovi i zeleni potezi povezuju stadion, Svetice i Borongaj.
U četvrtom krugu eliminirani su visoko ocijenjeni projekti koji nisu dovoljno uvjerljivo programski povezivali kompleks s neposrednim okruženjem ili nisu ostvarili dovoljno snažan kontekstualni odnos. Ocjenjivački sud ipak je prepoznao ambicioznost pristupa i uvjerljivu razinu razrade pojedinih projekata.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
48 - Dominatna kružna krovna ploha natkriva i objedinjuje tribine, komunikacije i terase, oblikujući stadion kao otvoreni monumentalni paviljon unutar krajolika. Prijedlog rješenja osigurava javni prostor izravno na razini glavne komunikacije, dok duboko, nastanjivo pročelje stvara natkrivene prijelaze između građevine i parka. U anketnom dijelu Maksimir se proširuje u sportski kampus sastavljen od urbanih šuma, livada, drvoreda i jasno definiranih trgova, međusobno povezanih pješačkim pravcima prema gradu i Borongaju. Prijedlog se temelji na ideji integralnog pokrova zamišljenog kao velikog horizontalnog elementa koji stadion, javne prostore i prateće programe objedinjuje u jedinstvenu urbanu strukturu. Takav pristup projektu daje jasan identitet i snažan društveni karakter: stadion se ne razumije samo kao mjesto sportskog događaja, nego kao prošireni javni prostor namijenjen svakodnevnom korištenju stanovnika susjedstva, posjetitelja i navijača. Kompleks dodatnih sportskih sadržaja čini jasnu urbanističku cjelinu i uspostavlja čitljiv odnos između grada, parka i sportskog kampusa. Prostori ispod krova organizirani su kao grad unutar grada, s nizom manjih volumena i međuprostora koji podržavaju različite načine korištenja. Koncept naglašava otvorenost, kolektivni doživljaj i kontinuitet javnog života izvan vremena odigravanja utakmica, dok natkrivene površine stvaraju snažan okvir za okupljanje i boravak. Zbog svoje kružne geometrije krov iskorištava vrlo velik dio raspoloživog prostora. Artikulacija kružnih i ovalnih volumena ispod krova slabi osnovnu ideju stadiona kao zajedničkog sučelja svakodnevnog života. Materijalni odnos između perforiranih betonskih elemenata i drvene obloge podgleda nadstrešnice djeluje nedovoljno koherentno.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
49 - Radijalna konstrukcija od drva, čelika i betona ostaje potpuno izložena te stadion oblikuje kao otvoreni mehanički prsten s dubokim pročeljem i ritmom snažnih vanjskih okvira. Horizontalni potezi tribina, ophoda i ostakljenih etaža presijecaju konstrukcijski skelet, dok široki krov natkriva kružnu zdjelu. U anketnom dijelu kontinuirana prostorna „vrpca” povezuje Maksimir, atletiku, dvorane i Borongaj, pretvarajući se u biciklističku stazu, tribinsku nadstrešnicu, kolonade i pješačke veze.
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
50 - Stadion je gotovo u cijelosti utopljen u uzdignuti parkovni teren, iz kojeg se pojavljuje tek kružni javni prsten s laganom membranskom konstrukcijom i velikim središnjim okulusom. Radijalni kabeli povezuju napeti donji i tlačeni gornji prsten, dok rez prema sjeveru otvara tribinsku zdjelu prema Maksimiru. U anketnom dijelu krajolik se nastavlja prema jugu kroz livadne krovove, vijugave promenade i sportske sadržaje ugrađene u topografiju, povezujući park, Svetice i Borongaj.
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
51 - Velika lebdeća krovna ploha oslanja se na masivne betonske jezgre i natkriva otvoreni, transparentni stadion čija se unutarnja organizacija čita kroz ostakljene i filtrirajuće fasade. Jedinstvena strma sjeverna tribina oblikuje glavni navijački zid, dok su muzej, ugostiteljski sadržaji i javna promatračnica složeni unutar aktivnog presjeka. U anketnom dijelu široki gradski bulevar povezuje Maksimir s Borongajem, a ukopani tereni, aktivni krovovi i drvoredne osi stvaraju niz otvorenih sportskih blokova.
U petom krugu eliminirani su projekti koji su zauzimali prevelik dio lokacije i time otežavali faznu izgradnju, projekti čiji materijalni karakter nije odgovarao kontekstu, konceptualno manje uvjerljivi prijedlozi te rješenja čiji je pristup ocijenjen previše radikalnim za realnu izvedbu.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
52 - Razgranata drvena konstrukcija obavija stadion poput monumentalnog šumskog skeleta, dok se široki krov blago uvija iznad kompaktne tribinske zdjele. Povišeni kameni podij vodi posjetitelje izravno na glavni ophod, a jedinstvena sjeverna tribina ostaje integrirana u kontinuirani gledališni prsten. U anketnom dijelu preko cijelog obuhvata prebačen je nastanjivi parkovni sloj: atletski i nogometni tereni izdubljeni su iz topografije, dvorane su umetnute ispod zelenih krovova, a Divka Budaka postaje plitki drvoredni kanjon.
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
53 - Bijeli stadion oblikovan je kao zaobljeni, slojevito modelirani volumen s dubokim horizontalnim vijencima i gotovo neprekinutom bazom, zbog čega djeluje poput izdvojenog objekta na šumskoj čistini. Povišeni podij obavija građevinu i razdvaja javne pristupe od servisnog prizemlja. U anketnom dijelu niz sličnih bijelih sportskih volumena raspoređen je unutar „ekološke urbane platforme” parkova, trgova i zelenih koridora, dok visoki toranj označava novo čvorište Borongaj.
U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
54 - Krov stadiona oblikovan je kao „Pleter kruna”: niz razgranatih drvenih stupova uzdiže se oko tribinske zdjele, međusobno se prepliće i nosi ritmičnu valovitu nadstrešnicu. Konstrukcija istodobno tvori pročelje, zasjenjenje i prepoznatljivu siluetu, dok zeleni nasipi i javni sadržaji omekšavaju podnožje građevine. U anketnom dijelu ista se logika prenosi na manje paviljone, nadstrešnice i parkovne elemente, povezane glavnom javnom rutom, dvama trgovima i krajobraznim potezom prema Borongaju.
U prvom krugu ocjenjivački sud pregledao je sve pristigle radove. Nakon pojedinačnog razmatranja projekata i interne rasprave eliminirani su radovi koji, prema mišljenju ocjenjivačkog suda, nisu pokazali dovoljnu koherentnost urbanističkog pristupa, projektnog prijedloga ili izvedivosti. Manje uspješnima ocijenjeni su i projekti bez dovoljno specifičnog identiteta, projekti s nedovoljno uvjerljivim odnosom prema gradu te prijedlozi pretjeranog mjerila ili zahtjevnog održavanja.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
55 - Ovoidni volumen stadiona organiziran je kao višeslojna urbana megastruktura u kojoj tribinska zdjela postaje jezgra šireg prstena komercijalnih, hotelskih i uredskih sadržaja. Vanjski obod djeluje kao kontinuirana ovojnica, dok su sjeverni uredski i južni hotelski toranj ugrađeni u njegov presjek; na krovu se razvija javna trkačka staza s rekreacijskim sadržajima i solarnom nadstrešnicom. U anketnom dijelu pomak stadiona prema zapadu otvara uzdužni zeleni javni potez i trgove, dok istočni rub preuzima aktivna komercijalna fronta.
U prvom krugu ocjenjivački sud pregledao je sve pristigle radove. Nakon pojedinačnog razmatranja projekata i interne rasprave eliminirani su radovi koji, prema mišljenju ocjenjivačkog suda, nisu pokazali dovoljnu koherentnost urbanističkog pristupa, projektnog prijedloga ili izvedivosti. Manje uspješnima ocijenjeni su i projekti bez dovoljno specifičnog identiteta, projekti s nedovoljno uvjerljivim odnosom prema gradu te prijedlozi pretjeranog mjerila ili zahtjevnog održavanja.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
56 - Natječajno rješenje nije prihvaćeno u postupak ocjenjivanja odlukom ocjenjivačkog suda - maketa nije dostavljena u propisanom roku.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
57 - Eliptični stadion oblikovan je kao lebdeća forma čiji se konkavni profil blago uzdiže na krajevima i stvara laganu, krilatu siluetu iznad otvorenog javnog ophoda. Prema van se naginje zeleni prsten pročelja, dok radijalni kabelski krov usmjerava zvuk publike prema terenu i naglašava kompaktnost tribina. U anketnom dijelu obitelj eliptičnih sportskih paviljona raspoređena je unutar produženog Maksimirskog parka, povezana zelenim sjever–jug nasipom, trgovima, vodenim sustavima i pristupom prema Borongaju.
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
58 - „Plava tvrđava” oblikovana je kao masivna, slojevita arena s ravnim krovom i skošenim sjevernim pročeljem koje se povlači prema Maksimirskom parku. Tribine su obavijene prozračnim plavim zaslonima od rotirajućih aluminijskih pločica, pa se ovojnica pomiče na vjetru, propušta svjetlo i može prikazivati pikselizirane poruke. Uz zapadni trg podignuti Plavi muzej, ugostiteljski volumen i manji stadion graduiraju pristup velikoj masi. U anketnom dijelu dvorane tvore urbani pročeljni niz, a glavna pješačka arterija povezuje park i Borongaj.
U prvom krugu ocjenjivački sud pregledao je sve pristigle radove. Nakon pojedinačnog razmatranja projekata i interne rasprave eliminirani su radovi koji, prema mišljenju ocjenjivačkog suda, nisu pokazali dovoljnu koherentnost urbanističkog pristupa, projektnog prijedloga ili izvedivosti. Manje uspješnima ocijenjeni su i projekti bez dovoljno specifičnog identiteta, projekti s nedovoljno uvjerljivim odnosom prema gradu te prijedlozi pretjeranog mjerila ili zahtjevnog održavanja.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
59 - Zaobljeni kristalni volumen stadiona proizlazi iz ponavljajuće tetraedarske mreže koja istodobno oblikuje konstrukciju, pročelje i krov. Perforirani aluminijski i stakleni trokuti različite prozirnosti lome i raspršuju svjetlost, pa se građevina danju dematerijalizira, a noću pretvara u intenzivno osvijetljen plavi znak. U anketnom dijelu niži, djelomično ukopani sportski volumeni nižu se uz središnji pješački bulevar i trgove, dok se krovovi koriste za rekreaciju, zelenilo i proizvodnju energije.
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
60 - Stadion je oblikovan kao lebdeći prsten iznad kontinuiranog parkovnog krajolika. Povišena topografija vodi posjetitelje prema ulaznoj razini, dok vitka ovojnica i V-stupovi stvaraju dojam krova koji lebdi nad otvorenim parterom. Umjesto ogradama, tokovi i sigurnosne zone razdvajaju se terenom i različitim razinama. U anketnom dijelu sportske građevine ugrađene su u prošireni Maksimirski park, povezane zelenim promenadama i javnom infrastrukturom prema Borongaju.
U petom krugu eliminirani su projekti koji su zauzimali prevelik dio lokacije i time otežavali faznu izgradnju, projekti čiji materijalni karakter nije odgovarao kontekstu, konceptualno manje uvjerljivi prijedlozi te rješenja čiji je pristup ocijenjen previše radikalnim za realnu izvedbu.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
61 - Kompaktni kružni stadion sužava se prema krovnoj kruni, dok ritam nagnutih zatega i vertikalnih lamela oblikuje duboku, prozračnu ovojnicu koja istodobno nosi krov i filtrira poglede prema unutrašnjosti. Aktivno prizemlje s muzejom, trgovinama i ugostiteljskim sadržajima otvara građevinu prema parku, a pomoćna tribina uklapa se pod glavno gledalište. U anketnom dijelu svi sportski sadržaji povezuju se kontinuiranim zelenim javnim prostorom bez površinskog parkiranja, dok jedinstvena sportska dvorana objedinjuje atletiku i dvije arene.
U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
62 - 2. NAGRADA (182.000,13 €) Monumentalni kvadratni okvir stadiona oslonjen je na dvanaest masivnih tornjeva, između kojih se otvaraju duboki urbani prolazi prema uzdignutoj javnoj promenadi. Iznad kontinuirane zdjele gledališta lagana krovna konstrukcija djeluje kao da lebdi, dok propusne metalne zavjese djelomično zatvaraju uglove i otkrivaju slojevitu unutarnju strukturu građevine. U širem obuhvatu središnja „Ulica Sporta“ povezuje Maksimir s Borongajem, razdvaja sigurnosno zatvoreniji stadionski kompleks od otvorenog kampusa te organizira niz dvorana, trgova i krajobrazno oblikovanih čistina.
Prijedlog oblikuje veliki javni park kao produžetak Maksimira, unutar kojega su sportski programi raspoređeni kao autonomni elementi. Urbana struktura jasno je organizirana oko središnje osi prema kojoj gravitiraju svi programi. Ta os povezuje prometno čvorište, sportske sadržaje i ulaz u park Maksimir te funkcionira kao glavna javna promenada i prostorna okosnica budućeg Grada sporta. Kontinuirani raster stabala daje kompleksu snažan javni i krajobrazni karakter, dok raspored programa unutar parka stvara niz prepoznatljivih urbanih prostora i omogućuje svakodnevno korištenje neovisno o velikim sportskim događanjima.
Kolaž se koristi kao osnovna metoda artikulacije. Pojedine zgrade, otvoreni prostori i krajobrazni elementi zadržavaju vlastiti identitet, a istodobno tvore koherentan sustav. Takav pristup uvjerljivo odgovara na složenost lokacije i stvara robustan, otvoren i suvremen sportski kampus. Arhitektura nije zamišljena kao zatvoren sklop, već kao zbir javnih institucija smještenih unutar parka, pri čemu središnja os cijelom sustavu daje prostornu jasnoću i čitljivost.
Stadion je određen snažnim dvojnim karakterom: intenzitet kompaktne unutarnje arene suprotstavljen je otvorenosti prema gradu i krajoliku. Kontinuirana i precizno oblikovana zdjela stvara koncentriranu, sugestivnu atmosferu suvremenog nogometnog hrama. Istodobno niz masivnih stupova raspoređenih duž perimetra nosi uzdignute lođe i javne prostore usmjerene prema okolini. Ceremonijalna stubišta, otvorena vrata i kontinuirana javna promenada pretvaraju stadion u zajednički urbani sustav koji ostaje dostupan, nastanjiv i čitljiv i izvan dana utakmica. Njegova monumentalnost proizlazi iz ritma konstrukcije, a ne iz zatvorenosti volumena.
Kombinacija precizno oblikovane gledališne arene, otvorenih javnih prostora i kolaža arhitektonskih elemenata daje projektu snažan identitet te predstavlja relevantan doprinos suvremenoj sportskoj arhitekturi. Stadion istodobno funkcionira kao sportska građevina i javni prostor. Prijedlog je apstraktan i dovoljno otvoren da prihvati različite obrasce korištenja, dok veliki park i pješačka mreža pružaju uvjerljiv okvir za dugoročni razvoj cijelog kompleksa.
Prijedlog je prezentiran suzdržano u odnosu na ambiciju i prostorni potencijal samog koncepta, zbog čega nekoliko važnih odnosa ostaje nedovoljno elaborirano. Snažna simetrična koncepcija stadiona uspješno objedinjuje unutarnji prostor i stvara sugestivnu atmosferu gledališta, no njezina jednaka primjena na sve strane manje je uvjerljiva.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
63 - Zaobljena pravokutna forma sastavljena je od horizontalno složenih prefabriciranih betonskih traka. Vidljiva konstrukcija preuzima ulogu arhitektonskog izraza, dok zelene terase ublažavaju masivnost volumena. Kontinuirani povišeni podij obavija zgradu i povezuje Maksimirski park, sportske sadržaje i Borongaj u javnu pješačko-biciklističku rutu. Tokovi korisnika razdvajaju se presjekom i razinama, bez trajnog zatvaranja kompleksa ogradama.
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
64 - Stadion se izdiže iz parka kao valoviti, gotovo organski prsten čiji se zeleni krov prelijeva preko zaobljenih rubova i otvara prema središnjem okulusnom rezu. Drvena vertikalna konstrukcija i široke ostakljene zone oblikuju toplu, prozračnu fasadu, dok se ophodi i rampe spiralno razvijaju između krajolika i tribinske zdjele. U anketnom dijelu sportski sadržaji raspoređeni su kao paviljoni unutar kontinuiranog zelenog sustava, s ukopanim atletskim stadionom, aktivnim krovovima i javnim trgovima koji povezuju Svetice i Borongaj.
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
65 - Monolitne betonske plohe stadiona izrastaju iz modeliranog terena poput niza velikih nagnutih nadstrešnica, spajajući tribinsku zdjelu s okolnim parkom bez klasične fasadne ovojnice. Ulazi se otvaraju na uglovima, dok otvoreni ophodi ostaju izravno povezani s krajolikom i vode prema kompaktnom gledalištu. U anketnom dijelu sportski sadržaji uranjaju u brežuljke, udoline i kišne vrtove, a ukopani tereni, zeleni krovovi i pješačke staze stvaraju kontinuirani park od Maksimira do Borongaja.
U četvrtom krugu eliminirani su visoko ocijenjeni projekti koji nisu dovoljno uvjerljivo programski povezivali kompleks s neposrednim okruženjem ili nisu ostvarili dovoljno snažan kontekstualni odnos. Ocjenjivački sud ipak je prepoznao ambicioznost pristupa i uvjerljivu razinu razrade pojedinih projekata.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
66 - Poluprozirna nadstrešnica obuhvaća tribinu poput velikog šatora postavljenog na monumentalnu stepenastu bazu. Ritam vitkih stupova i jednolična svijetla ovojnica daju stadionu laganu, gotovo paviljonsku prisutnost, dok se široke stube pretvaraju u javni auditorij i ulazni trg. U anketnom dijelu stadion, dvorane i prometno čvorište organizirani su kao povezani „funkcionalni otoci”, između kojih se nižu manji zeleni otočići, amfiteatri, retencijsko jezero i rekreacijske zone na osi Trga J. F. Kennedyja i Maksimira.
U šestom krugu razmatrani su projekti koji su bili visoko ocijenjeni u gotovo svim ključnim aspektima: programskom rješenju, urbanističkom smještaju, odnosu prema lokalnom kontekstu i arhitektonskoj artikulaciji. U toj su fazi nijanse između preostalih projekata odredile izbor deset finalista, među kojima je ocjenjivački sud potom utvrdio konačni poredak i dodijelio nagrade.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
67 - Sportski kompleks koncipiran je kao skup autonomnih volumena smještenih unutar nove urbane šume. Takav pristup uspostavlja snažan krajobrazni okvir shvaćen kao južni produžetak Maksimira. Pješački pristup iz smjera središta grada uspješno se usmjerava prema uzdignutom javnom platou stadiona, stvarajući jasan slijed dolaska i snažnu vezu između grada, parka i sportske infrastrukture. Rotacija stadiona formira trokutasti park i izduženi uzdignuti plato otvoren prema gradu što obogaćuje i dinamizira kontaktne zone. Lebdeći krov uzdiže se iznad niza manjih fragmenata, dok otvoreno i transparentno prizemlje zadržava izravnu vezu s parkom. Tri blage rampe vode posjetitelje na uzdignuti podij, a šuma se proteže kroz bazu građevine, ublažavajući prijelaz prema gledalištu. U anketnoj zoni sportski su sadržaji organizirani unutar mreže urbanih šuma, trgova i pješačke osi sjever–jug, stvarajući zeleni koridor između Maksimira, Borongaja i Savice. Kontinuirani omotač dvostruke, dvoetažne lođe oblikuje prostranu uzdignutu promenadu i terasu usmjerenu prema gradu kao mjesto susreta. Javna razina omogućuje istodobne vizure prema okolnom parku, pomoćnim igralištima i gradu, dajući stadionu urbani karakter, a ne isključivo karakter zatvorenog sportskog objekta. Gusto polje vitkih stupova tvori snažan, ritmičan i porozan vanjski sloj, iza kojega se pojavljuju dva krovna sustava različite geometrije i materijalnog izraza – jedan translucentan, a drugi neproziran. Krajobrazni koncept urbane šume kontinuirano povezuje pojedinačne građevine i prijedlogu daje jasnu ambijentalnu i ekološku dimenziju. Paviljonska organizacija omogućuje autonomiju pojedinih sadržaja, ali istodobno slabi dojam cjelovitosti prostornog rješenja. Doprinos prijedloga leži u ostvarenom javnom prostoru koji proizlazi iz otklonjenog položaja volumena stadiona u odnosu na Maksimirsku ulicu.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
68 - Oštra, biomorfna čelična konstrukcija obavija stadion poput prostornog egzoskeleta, a ponavljajući razgranati elementi istodobno nose krov, oblikuju pročelje i stvaraju prepoznatljivu nazubljenu siluetu. Tribinska zdjela ostaje uvučena unutar laganog prstena, dok se park spušta ispod građevine i pretvara u javne prolaze, vodene krajolike i termalne kupelji. U anketnom dijelu sportske dvorane, atletika i rekreacijski sadržaji raspoređeni su unutar kontinuiranog topografskog parka povezanog mrežom slobodnih pješačkih putanja.
U petom krugu eliminirani su projekti koji su zauzimali prevelik dio lokacije i time otežavali faznu izgradnju, projekti čiji materijalni karakter nije odgovarao kontekstu, konceptualno manje uvjerljivi prijedlozi te rješenja čiji je pristup ocijenjen previše radikalnim za realnu izvedbu.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
69 - Organska, parametarski oblikovana ovojnica objedinjuje stadion u zaobljenu, gotovo lebdeću cjelinu, dok veliki otvori i lagani fasadni paneli zadržavaju prozračnost volumena. Pješački most povezuje Maksimirski park sa sportskim kompleksom te se kroz niz rampi, terasa i vidikovaca nastavlja prema Borongaju. U anketnom dijelu dvorane i javni sadržaji oblikovani su kao fluidni paviljoni uronjeni u mrežu trgova, zelenih koridora i rekreacijskih prostora.
U prvom krugu ocjenjivački sud pregledao je sve pristigle radove. Nakon pojedinačnog razmatranja projekata i interne rasprave eliminirani su radovi koji, prema mišljenju ocjenjivačkog suda, nisu pokazali dovoljnu koherentnost urbanističkog pristupa, projektnog prijedloga ili izvedivosti. Manje uspješnima ocijenjeni su i projekti bez dovoljno specifičnog identiteta, projekti s nedovoljno uvjerljivim odnosom prema gradu te prijedlozi pretjeranog mjerila ili zahtjevnog održavanja.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
70 - Prijedlog uspostavlja uređeni sustava volumena, javnih platformi i komunikacija, čija međuodnos proizlazi iz položaja postojećeg bazenskog kompleksa Svetice. Taj početni koordinatni sustav postaje osnova preciznog urbanističkog plana budućeg sportskog kampusa, omogućujući da se postojeći i novi programi čitaju kao dijelovi koherentne prostorne cjeline. Stadion je organiziran kao arena upuštena u uzdignuti trg i okružena racionalnim, ritmičnim rasporedom servisnih i pratećih programa. Sustav slojevitih pješačkih razina uvodi novi javni parter iznad logističke i prometne infrastrukture, povezujući Maksimir, Svetice i Borongaj. Koncept "grada iznad grada" jasno razdvaja javne i servisne tokove te prijedlogu daje snažnu infrastrukturnu logiku.
Translucentna ovojnica lebdi iznad masivne, nastanjene baze stadiona, otkrivajući laganu čeličnu konstrukciju koja se prema javnom podiju spušta poput velike rešetkaste zavjese. Stubišta, servisni volumeni i zelenilo integrirani su u postament, dok je logistika skrivena ispod uzdignutog javnog partera. U anketnom dijelu paralelni programski sadržaji, izvedeni iz osi bazenskog kompleksa Svetice, uspješno organiziraju atletiku, dvorane, vanjska igrališta i Borongaj u sustav platformi koje povezuju Maksimir s novim javnim sportskim krajolikom. Kruto pridržavanje početnog koordinatnog sustava rezultira nizom uskih prolaza i malih stubišta unutra stadiona koja ne uspijevaju uspostaviti jasnu prostornu hijerarhiju ni uvjerljivu dominantu unutar otvorenih i zatvorenih prostora okupljanja. Potencijal kosih krovnih ploha nije iskorišten za stvaranje primjernih natkrivenih javnih prostora. Sjeverni trg podređen je ulazu u javnu garažu, dok opsežna uporaba ukopanih prostora dodatno smanjuje otvorenost i neposrednost javnog partera.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
71 - Pet horizontalnih zelenih pojaseva obavija kompaktni volumen stadiona i prenosi logiku maksimirskih staza na njegov parter, terase i pročelje. Iznad ritma vitkih stupova lebdi široki zaobljeni krov, dok otvorene promenade, aktivna prizemlja i ozelenjene etaže ublažavaju mjerilo tribinske zdjele i povezuju je s parkom. U anketnom dijelu mreža trgova, pješačkih ruta i zelenih koridora organizira atletiku, dvorane, bazen, nogometni kampus i Borongaj kao jedinstven sportski distrikt za svakodnevno korištenje.
U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
72 - Niz masivnih bijelih rebara obavija stadion, ritmizira pročelje i jasno pokazuje konstruktivnu logiku građevine. Između nosača ostaju otvorene promenade, tribinska konstrukcija i ostakljeni javni sadržaji, dok se krov radijalno širi prema središnjem otvoru. U anketnom dijelu modelirani park razvija se u dvije razine: središnja zelena os povezuje Maksimir i Borongaj, a uzdignuti krajolik prekriva dijelove programa, oblikuje trgove, rekreacijske zone i zelene krovove te povezuje stadion, bazen, atletiku i dvorane.
U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
73 - Kompaktni stadion obavijen je pravilnim ritmom drvenih vertikalnih elemenata i radijalno strukturiranim krovom, čime dobiva mirnu, gotovo taktilnu ovojnicu. Tribinska zdjela organizirana je kao slojeviti operativni sustav, dok se javni trgovi i pristupne plohe neposredno nastavljaju na parkovni parter. U anketnom dijelu sportski sadržaji, infrastruktura i otvoreni prostori povezuju se u kontinuirani krajolik stabala, čistina, zelenih krovova i pješačkih tokova koji povezuje Maksimir s Borongajem.
U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
74 - Ozelenjeni krov stadiona uzdiže se poput prohodnog brežuljka, pa se tribinska zdjela gotovo u cijelosti povlači unutar umjetno oblikovane topografije. Javni prsten šetnica obavija građevinu, povezuje ulaze i omogućuje svakodnevno korištenje krova neovisno o utakmicama, dok se otvoreno prizemlje pretvara u polunatkriveni gradski prostor. U anketnom dijelu stadioni, dvorane, garaža i terminal postaju zeleni humci povezani mrežom trgova, parkova i šetnica koja produžuje maksimirski krajolik prema Borongaju.
U šestom krugu razmatrani su projekti koji su bili visoko ocijenjeni u gotovo svim ključnim aspektima: programskom rješenju, urbanističkom smještaju, odnosu prema lokalnom kontekstu i arhitektonskoj artikulaciji. U toj su fazi nijanse između preostalih projekata odredile izbor deset finalista, među kojima je ocjenjivački sud potom utvrdio konačni poredak i dodijelio nagrade.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
75 - Dinamična ovojnica sastavljena od istaknutih metalnih kubusa obavija stadion poput trodimenzionalnog mozaika, stvarajući promjenjivu siluetu koja se mijenja ovisno o kutu gledanja i osvjetljenju. Iza razvedenog vanjskog sloja ostaju vidljivi ostakljeni javni sadržaji i unutarnji ophodi, dok noćna rasvjeta dodatno naglašava dubinu fasade. U anketnom dijelu stadion, dvorane, atletika i prometni sustavi povezuju se mrežom javnih trgova, zelenih površina i pješačkih pravaca između Maksimira i Borongaja.
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
76 - Prozračna poluprozirna ovojnica obavija stadion i otkriva laganu drvenu prostornu konstrukciju, dajući građevini gotovo atmosfersku prisutnost između parka i grada. Otvoreni ophodi, neprekinuti vizualni odnos s travnjakom i kontinuirani ventilacijski pojas između krova i tribina stvaraju prirodno osvijetljen i prozračen prostor. U anketnom dijelu sportske dvorane oblikovane su kao zeleni brežuljci, dok mreža pješačkih putova, mostova i parkovnih čistina povezuje Maksimir, stadion, atletiku i Borongaj u jedinstven javni krajolik.
U prvom krugu ocjenjivački sud pregledao je sve pristigle radove. Nakon pojedinačnog razmatranja projekata i interne rasprave eliminirani su radovi koji, prema mišljenju ocjenjivačkog suda, nisu pokazali dovoljnu koherentnost urbanističkog pristupa, projektnog prijedloga ili izvedivosti. Manje uspješnima ocijenjeni su i projekti bez dovoljno specifičnog identiteta, projekti s nedovoljno uvjerljivim odnosom prema gradu te prijedlozi pretjeranog mjerila ili zahtjevnog održavanja.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
77 - Nisko položeni stadion uranja u park i postaje dio oblikovanog krajolika, dok otvoreni ophodi i široki vizualni koridori uspostavljaju neprekinutu vezu između tribinske zdjele i Maksimira. Monumentalna konstrukcija ostaje suzdržana, dopuštajući da park oblikuje identitet cijelog sklopa. U anketnom dijelu sportski sadržaji organizirani su kao niz paviljona u zelenilu, povezani središnjom pješačkom osi koja vodi od Maksimira prema Borongaju, kroz trgove, otvorene sportske terene, kišne vrtove i novi intermodalni prometni terminal.
U petom krugu eliminirani su projekti koji su zauzimali prevelik dio lokacije i time otežavali faznu izgradnju, projekti čiji materijalni karakter nije odgovarao kontekstu, konceptualno manje uvjerljivi prijedlozi te rješenja čiji je pristup ocijenjen previše radikalnim za realnu izvedbu.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
78 - Koncept „Žive šume” pretvara cijeli kompleks u nastavak Maksimirskog parka, pri čemu krajolik postaje osnovna prostorna i arhitektonska struktura. Stadion se pojavljuje kao najveća krošnja urbanog ekosustava: otvorena rešetkasta ovojnica nosi vegetaciju, filtrira svjetlo i ublažava njegovu mjeru. Sportske građevine raspoređene su kao čistine unutar kontinuirane šume, povezane zelenom osi, vodenim krajolicima i mrežom pješačkih ruta prema Borongaju.
U prvom krugu ocjenjivački sud pregledao je sve pristigle radove. Nakon pojedinačnog razmatranja projekata i interne rasprave eliminirani su radovi koji, prema mišljenju ocjenjivačkog suda, nisu pokazali dovoljnu koherentnost urbanističkog pristupa, projektnog prijedloga ili izvedivosti. Manje uspješnima ocijenjeni su i projekti bez dovoljno specifičnog identiteta, projekti s nedovoljno uvjerljivim odnosom prema gradu te prijedlozi pretjeranog mjerila ili zahtjevnog održavanja.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
79 - Veliki krovni prsten stadiona lebdi nad sustavom vitkih perimetralnih stupova i otvorenih javnih terasa, stvarajući laganu, gotovo paviljonsku siluetu iznad masivne infrastrukturne baze. Rampe, galerije i stepenasti platoi uvode krajolik u samu građevinu, dok naglašeni kutni volumeni označavaju VIP sadržaje i panoramske točke. U anketnom dijelu koncept Šume, Paviljona i Bastiona povezuje sportske građevine, atletski perivoj, multimodalni trg i južnu urbanu frontu u jedinstven sustav javnih prostora.
U petom krugu eliminirani su projekti koji su zauzimali prevelik dio lokacije i time otežavali faznu izgradnju, projekti čiji materijalni karakter nije odgovarao kontekstu, konceptualno manje uvjerljivi prijedlozi te rješenja čiji je pristup ocijenjen previše radikalnim za realnu izvedbu.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
80 - Velika prohodna pasarela pretvara cijeli sportski kompleks u novu topografiju koja povezuje park Maksimir, stadion i okolne sportske sadržaje u jedinstveni javni prostor. Ovalni stadion oblikovan je nizom drvenih konstruktivnih „stabala” koja nose lebdeći ETFE krov, dok se otvoreno sjeverno pročelje rastvara prema šumi i uvlači krajolik u unutrašnjost građevine. U anketnom dijelu dvorane, bazeni, atletika i pomoćni stadion povezuju se sustavom zelenih krovova, pješačkih ruta i javnih terasa koje omogućuju svakodnevno korištenje cijelog sklopa.
U prvom krugu ocjenjivački sud pregledao je sve pristigle radove. Nakon pojedinačnog razmatranja projekata i interne rasprave eliminirani su radovi koji, prema mišljenju ocjenjivačkog suda, nisu pokazali dovoljnu koherentnost urbanističkog pristupa, projektnog prijedloga ili izvedivosti. Manje uspješnima ocijenjeni su i projekti bez dovoljno specifičnog identiteta, projekti s nedovoljno uvjerljivim odnosom prema gradu te prijedlozi pretjeranog mjerila ili zahtjevnog održavanja.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
81 - Natječajno rješenje uspostavlja jednostavnu i jasno čitljivu urbanističku organizaciju u kojoj su sportski sadržaji raspoređeni kao niz autonomnih volumena unutar prostranog parkovnog krajolika. Umjesto težnje formalnom spektaklu, kompozicija se oslanja na neposrednost, racionalnost i prostranost javnih prostora. Konept predviđa velike zelene površine između pojedinih sadržaja i omogućuje da se kompleks doživljava kao otvoreni sportski park, a ne kao skup zatvorenih građevina. U anketnoj zoni topografija, postojeće drveće i novi zeleni koridori povezuju sportske sadržaje, javne trgove, Borongaj i Maksimir u kontinuirani sportski krajolik. Kompaktan pravokutni volumen obavijen je laganom metalnom ovojnicom koja filtrira dnevno svjetlo, prikriva složen unutarnji program i stadionu daje miran i jedinstven identitet. Transparentno prizemlje, četiri ravnopravno dostupna ulaza i niz međuprostora rastvaraju granicu između grada, stadiona i parka Maksimir, dok je gledalište djelomično ukopano u teren kako bi se smanjio njezin vizualni utjecaj. Stadion je zamišljen kao kompaktna i introvertirana arena snažne unutarnje atmosfere. Gledalište i kontinuirani krov tvore racionalnu cjelinu utilitarnog karaktera, a neprekinuta krovna ploha koncentrira doživljaj gledatelja i intenzivira sportski događaj. Vanjski sustav stubišta obavija stadion i postaje njegov glavni arhitektonski motiv, dok tanka metalna ovojnica objedinjuje različite komunikacijske, konstruktivne i programske slojeve u apstraktan volumen. Propusno interaktivno pročelje istodobno filtrira svjetlo i djelomično otkriva kretanje iza ovojnice, stvarajući promjenjivu sliku građevine. Projekt pokazuje visok stupanj funkcionalne racionalnosti i jasno razdvaja tokove publike, sportaša i tehničkih sadržaja. Njegova geometrijska jednostavnost podupire razumljivu organizaciju, ekonomičnu konstruktivnu logiku i prilagodljivost budućim načinima korištenja. Krajobraz nije tretiran kao dekorativna pozadina, nego kao vezivno tkivo koje povezuje autonomne volumene i prostoru daje karakter svakodnevno dostupnog javnog kompleksa. Vrijednost prijedloga leži u njegovoj mirnoj, racionalnoj i dosljednoj arhitekturi, snažnoj atmosferi unutarnje arene te jasnom odnosu jednostavnih volumena i prostranih parkovnih površina. Istodobno, introvertirani karakter stadiona i njegova apstraktna metalna ovojnica umanjuju neposrednu vezu između unutarnjeg života građevine i okolnog javnog prostora.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
82 - Otvorena konstrukcija stadiona odbacuje klasičnu fasadnu ovojnicu i izlaže nosivi sustav poput suvremene katedrale, dok zaobljeni krovni volumen lebdi iznad tribinske zdjele i pratećih sadržaja. Vanjski armiranobetonski okvir organizira ophode, javne prostore i servisne programe, a stadion ostaje djelomično vidljiv kao zaseban objekt unutar konstrukcijske matrice. U anketnom dijelu središnja promenada povezuje Maksimir, sportske dvorane, atletiku i Borongaj, dok niz trgova, zelenih koridora i odvojenih prometnih tokova strukturira cijeli kompleks.
U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
83 - Zrcalno obložena tribinska zdjela lebdi iznad slojevitih javnih ophoda i u svojoj poliranoj površini reflektira park, nebo i tokove navijača, pretvarajući stadion u promjenjivu sliku vlastitog okruženja. Sustav plavih rampi razvija se poput razgranate mreže koja vodi prema povišenim panoramskim ophodima, odvaja tokove publike i ostaje javno dostupan izvan dana utakmica. U anketnom dijelu velika sjeverno-južna esplanada povezuje Maksimir i Borongaj te organizira dvorane, atletiku, pomoćni stadion i sportske terene kao jedinstven javni potez.
U četvrtom krugu eliminirani su visoko ocijenjeni projekti koji nisu dovoljno uvjerljivo programski povezivali kompleks s neposrednim okruženjem ili nisu ostvarili dovoljno snažan kontekstualni odnos. Ocjenjivački sud ipak je prepoznao ambicioznost pristupa i uvjerljivu razinu razrade pojedinih projekata.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
84 - Translucentna mrežasta kupola lebdi iznad ukopane tribinske zdjele i velikog natkrivenog javnog trga, stvarajući stadion kao hibrid između arene, infrastrukture i gradske prostorije. Tehnički sadržaji povučeni su ispod javnog partera, dok povišeni programski plato s muzejom, hotelom, trgovinama i ugostiteljstvom formira drugi urbani sloj iznad njega. U anketnom dijelu kvadratni prostorni okvir povezuje dvorane, atletiku, sportske terene, šumu i trgove u jedinstven „building-masterplan” sposoban za faznu izgradnju i buduće promjene
Za drugi krug ocjenjivački sud utvrdio je dodatne kriterije vrednovanja. Oni su obuhvaćali urbanistički koncept, kvalitetu i provedivost prijedloga, integraciju građevina i javnih prostora te organizacijske i oblikovne karakteristike pojedinih građevina, s posebnim naglaskom na prijedlog stadiona. Generičke ili pretjerano ekspresivne konstrukcije, koje snažno određuju identitet stadiona, ali su zahtjevne u pogledu izvedbe ili troškova, ocijenjene su manje primjerenima zadanom programu i kontekstu. Slično se odnosilo na materijale zahtjevne za održavanje te pretjerano oslanjanje na vegetaciju unutar stadiona. Važan kriterij eliminacije bila je i mogućnost fazne izgradnje, uz istodobno prepoznavanje arhitektonske kvalitete artikulacije programa.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
85 - Niže sjeverne i južne tribine te više tribine na istoku i zapadu uspostavljaju jasnu hijerarhiju gledališta i otvaraju stadion prema parku. Kontinuirana nadstrešnica i pješački prsten povezuju cijeli perimetar, dok konstruktivni raster omogućuje buduće povećanje kapaciteta i postupno dodavanje novih sadržaja. U anketnom dijelu sportske građevine prate ortogonalnu matricu, a kompaktni dvoranski sklop uspostavlja prostornu ravnotežu na suprotnom rubu obuhvata.
U četvrtom krugu eliminirani su visoko ocijenjeni projekti koji nisu dovoljno uvjerljivo programski povezivali kompleks s neposrednim okruženjem ili nisu ostvarili dovoljno snažan kontekstualni odnos. Ocjenjivački sud ipak je prepoznao ambicioznost pristupa i uvjerljivu razinu razrade pojedinih projekata.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
86 - Vijenac prozirnih cilindara obavija kompaktnu plavu tribinsku zdjelu i pretvara konstrukciju, vertikalne komunikacije, javne sadržaje, vrtove i vidikovce u jedinstvenu poroznu ovojnicu. Ponavljajući modul mijenja stupanj zatvorenosti od stakla i mreže do otvorenih staklenika, pa se kretanje publike i svakodnevni život stadiona jasno vide izvana. U anketnom dijelu drvoredna promenada povezuje Borongaj i Maksimir, dok dvorane, atletika, pomoćni stadion, parkovni trgovi i zeleni krovovi tvore kontinuirani sportski park.
U trećem krugu eliminirani su dobro razrađeni, ali generički projekti, prijedlozi hermetičnog odnosa prema javnom prostoru, projekti s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom te financijski zahtjevna rješenja ili rješenja koja nisu dovoljno jasno izražavala primarni program. Velik broj radova ponudio je dobro artikuliran, ali nedovoljno specifičan odnos prema lokaciji i njezinu nasljeđu. Posebno je zanimljiv bio projekt koji je zadržavao dijelove postojeće konstrukcije, no takav pristup nije bio izvediv zbog potrebe za njezinim uklanjanjem uslijed utvrđenih konstrukcijskih nedostataka.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
87 - Natječajno rješenje nije prihvaćeno u postupak ocjenjivanja odlukom ocjenjivačkog suda - maketa nije dostavljena u propisanom roku.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice
88 - Natječajno rješenje nije prihvaćeno u postupak ocjenjivanja odlukom ocjenjivačkog suda - nisu dostavljeni svi obvezni grafički i tekstualni prilozi.
| Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice