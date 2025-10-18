FOTO Ovo je vozni park Kyliana Mbappéa: Izgleda impresivno, ali ne vozi nijedan od ovih auta!

Kylian Mbappé nedavno je dobio sponzorski BMW i7 na korištenje dok je pod obavezama s Real Madridom. Nadodao je taj automobil u kolekciju brojnih drugih luksuznih mašina, ali problem je u tome što - Francuz nema položen vozački ispit
Real Madrid je nedavno dobio nove BMW-ove sponzorske automobile, a Mbappe je odabrao i7.
Real Madrid je nedavno dobio nove BMW-ove sponzorske automobile, a Mbappe je odabrao i7.
Real Madrid je nedavno dobio nove BMW-ove sponzorske automobile, a Mbappe je odabrao i7.
Ferrari 488 Pista vrijedi preko 300.000 eura, a može doseći brzinu i do preko 300 km/h.
Cijena novog modela startala je oko €330.000, dok se danas rabljeni primjerci u Europi prodaju za €420.000–€550.000, ovisno o opremi i kilometraži
Zanimljivo, 488 Pista koristi “S-duct” aerodinamički kanal preuzet iz Formule 1, koji povećava downforce bez dodatnog otpora zraka. Tu su i karbonske felge, litijska baterija te ispušni sustav koji proizvodi zvuk nalik trkaćem bolidu
Pista nije za one koji žele udobnost – to je automobil koji traži pažnju, ali zato vraća čisto uzbuđenje. U svijetu superautomobila, to je pravi Ferrari bez filtera
Mercedes V-Klasa nije samo kombi. To je pokretni salon, dizajniran za one koji žele udobnost S-klase, ali u formatu koji može prevesti obitelj, poslovne partnere
Uparen s 9-stupanjskim automatskim mjenjačem, V-Klasa se kreće iznenađujuće lako i tiho, čak i kad je puna putnika i prtljage. Maksimalna brzina doseže 205 km/h
Mercedes V-klasa
Unutrašnjost je pravo malo remek-djelo udobnosti: kožna sjedala, ambijentalna rasvjeta, masažna funkcija, a u najvišim paketima (Avantgarde, Exclusive) čak i hladnjak za piće
V-Klasa je omiljena među limuzinskim servisima i nogometnim klubovima
BMW i7 je automobil koji ne pokušava sakriti svoju veličinu ni luksuz, već ih ponosno pokazuje — i to bez kapi benzina. Ova limuzina duga gotovo 5,4 metra i teška oko 2,7 tona pokazuje što se dogodi kad bavarski inženjering odluči napraviti električnu verziju sedmice bez kompromisa
Unutrašnjost je svijet za sebe — koža, kristal, aluminij, ambijentalno osvjetljenje i ogroman zakrivljeni zaslon preko cijele armature. Putnici straga mogu aktivirati 31-inčni 8K ekran koji se spušta sa stropa i pretvara stražnji red sjedala u privatno kino
Cijene u Europi kreću od oko €120.000, dok potpuno opremljene verzije (posebno M70) lako prelaze €170.000. No s tim cijenama dolazi i status — i7 nije samo električna limuzina, nego i pokazna vježba moći BMW-ove tehnologije
Ferrari SF90 Stradale je automobil koji je promijenio pravila igre za marku iz Maranella. To je prvi plug-in hibrid u povijesti Ferrarija, i ujedno jedan od najbržih serijskih modela koje su ikad proizveli
Pod stražnjim poklopcem skriva se 4,0-litreni V8 twin-turbo motor koji sam proizvodi 780 KS, a dodatna tri elektromotora dižu ukupnu snagu na 1.000 KS i 900 Nm momenta. Dva motora pogone prednje kotače, treći pomaže straga – što znači da je SF90 prvi Ferrari s pogonom na sve kotače. Rezultat? Ubrzanje do 100 km/h za samo 2,5 sekunde, a kazaljka se ne zaustavlja prije 340 km/h
Električni dio sustava omogućuje i čistu EV vožnju do 25 km, u načinu rada “eDrive”. U tom režimu SF90 je gotovo bešuman – barem dok ne odlučiš pritisnuti tipku “Qualify”, koja otključava punu snagu i pretvara automobil u raketu s volanom
Unutrašnjost izgleda kao kokpit iz budućnosti: digitalni 16-inčni luk zaslona, dodirne komande, minimalistički prekidači i sjajna kombinacija kože i karbona
Cijena: Gotovo pola milijuna eura.
Volkswagen Multivan je automobil koji spaja svijet praktičnosti i udobnosti bolje nego većina luksuznih limuzina. Nasljednik kultnog “Bulli” modela, Multivan je kroz desetljeća postao sinonim za putovanja bez žurbe, ali s klasom
U hibridnoj verziji možeš prijeći do 50 km na struju, što ga čini idealnim i za gradske avanture
Unutrašnjost je prava lekcija iz ergonomije i fleksibilnosti – sjedala se pomiču, rotiraju i skidaju po potrebi, a svaki centimetar prostora je iskorišten pametno
Može se naći za oko 75.000 eura.
