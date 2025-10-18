Obavijesti

Galerija

Komentari 4
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ovo je vozni park Kyliana Mbappéa: Izgleda impresivno, ali ne vozi nijedan od ovih auta!

Kylian Mbappé nedavno je dobio sponzorski BMW i7 na korištenje dok je pod obavezama s Real Madridom. Nadodao je taj automobil u kolekciju brojnih drugih luksuznih mašina, ali problem je u tome što - Francuz nema položen vozački ispit
FOTO Ovo je vozni park Kyliana Mbappéa: Izgleda impresivno, ali ne vozi nijedan od ovih auta!
Real Madrid je nedavno dobio nove BMW-ove sponzorske automobile, a Mbappe je odabrao i7. | Foto: Real Madrid C.F.
1/36
Real Madrid je nedavno dobio nove BMW-ove sponzorske automobile, a Mbappe je odabrao i7. | Foto: Real Madrid C.F.
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025