Obavijesti

Galerija

Komentari 1
ZANOSNE WAGS-ICE

FOTO Ovo su 'crvene vražice': Nogometaši Belgije ljube prave ljepotice. Upoznajte dame...

Ove dame će s tribina žustro bodriti svoje partnere u pohodu na polufinale Svjetskog prvenstva. Upoznajte supruge i djevojke belgijskih nogometaša, zajedničko im je da su prave ljepotice!
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Ovo su 'crvene vražice': Nogometaši Belgije ljube prave ljepotice. Upoznajte dame...
Thibaut Courtois, golman belgijske nogometne reprezentacije, u braku je s izraelskom manekenkom Mishel Herzig. Ova ljubavna priča počela je na društvenim mrežama, Thibaut je 2021. na Instagramu vidio fotografiju Mishel s psom, ostavio je komentar, uskoro su počeli razmjenjivati poruke... | Foto: M. Gerzig Courtois/Instagram
1/64
Thibaut Courtois, golman belgijske nogometne reprezentacije, u braku je s izraelskom manekenkom Mishel Herzig. Ova ljubavna priča počela je na društvenim mrežama, Thibaut je 2021. na Instagramu vidio fotografiju Mishel s psom, ostavio je komentar, uskoro su počeli razmjenjivati poruke... | Foto: M. Gerzig Courtois/Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026