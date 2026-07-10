FOTO Ovo su 'crvene vražice': Nogometaši Belgije ljube prave ljepotice. Upoznajte dame...

Ove dame će s tribina žustro bodriti svoje partnere u pohodu na polufinale Svjetskog prvenstva. Upoznajte supruge i djevojke belgijskih nogometaša, zajedničko im je da su prave ljepotice!
Thibaut Courtois, golman belgijske nogometne reprezentacije, u braku je s izraelskom manekenkom Mishel Herzig. Ova ljubavna priča počela je na društvenim mrežama, Thibaut je 2021. na Instagramu vidio fotografiju Mishel s psom, ostavio je komentar, uskoro su počeli razmjenjivati poruke...
| Foto: M. Gerzig Courtois/Instagram
Thibaut Courtois, golman belgijske nogometne reprezentacije, u braku je s izraelskom manekenkom Mishel Herzig. Ova ljubavna priča počela je na društvenim mrežama, Thibaut je 2021. na Instagramu vidio fotografiju Mishel s psom, ostavio je komentar, uskoro su počeli razmjenjivati poruke...
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Foto: M. Gerzig Courtois/Instagram
Thibaut Courtois, golman belgijske nogometne reprezentacije, u braku je s izraelskom manekenkom Mishel Herzig. Ova ljubavna priča počela je na društvenim mrežama, Thibaut je 2021. na Instagramu vidio fotografiju Mishel s psom, ostavio je komentar, uskoro su počeli razmjenjivati poruke...
| Foto: M. Gerzig Courtois/Instagram
Već 2022. godine su se zaručili, a od 2023. godine su u braku. "Čim smo se vidjeli uživo osjetili smo leptiriće u trbuhu", kazao je svojevremeno par...
| Foto: M. Gerzig Courtois/Instagram
Gerzig je u svijetu mode od 13 godine, tu karijeru je stavila na pauzu kako bi odslužila obavezni vojni rok u izraelskoj vojsci. Tamo je napredovala do pozicije zapovjednice spasilačkog broda.
| Foto: M. Gerzig Courtois/Instagram
Mishel govori čak sedam jezika...
| Foto: M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Foto M. Gerzig Courtois/Instagram
Sjajni belgijski veznjak Kevin De Bruyne u braku je s lijepom Michele Lacroix. Što je veza uspjela najzaslužniji je jedan njegov prijatelj. Kevin je Michele primijetio na Instagramu, ali nije joj se usudio poslati poruku...
| Foto: Instagram
"Ljudima nisam drag, ne shvaćaju me", kazao je svojevremeno De Bruyne. Srećom po njega, prijatelj mu je uzeo mobitel iz ruke i poslao Michele poruku. Ona je odgovorila, krenulo je dopisivanje, a onda su se zaljubili...
| Foto: Instagram
"Ne znam što bih bez nje", kaže o svojoj dragoj De Bruyne. U braku su od 2017., imaju troje djece...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kraj de Bruyne
| Foto: Instagram
Talijanska manekenka Chiara Cannata u vezi je s belgijskim ofenzicem Alexisom Saelemaekersom...
| Foto: instagram
U vezi su oko tri godine, ona često prati njegove nastupe s tribina...
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Chiara kraj
| Foto: instagram
Zubarica Jozefien Van de Velde partnerica je belgijskog ofenzivca Charlesa De Ketelaerea
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram