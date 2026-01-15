FOTO Fatalna Brazilka tvrdi da je spavala s Neymarom. Toalet papir ne koristi, gole fotke da

Fernanda Campos je brazilska influencerica i model koja je postala široko poznata javnosti nakon što je 2023. godine ispričala da je imala intimni odnos s Neymarom, u trenutku kada je on bio u vezi s Bruni Biancardi, koja je tada bila trudna
Fernanda Campos je brazilska influencerica i model koja je postala široko poznata javnosti nakon što je 2023. godine ispričala da je imala intimni odnos s Neymarom, u trenutku kada je on bio u vezi s Bruni Biancardi, koja je tada bila trudna
| Foto: Instagram
Fernanda Campos je brazilska influencerica i model koja je postala široko poznata javnosti nakon što je 2023. godine ispričala da je imala intimni odnos s Neymarom, u trenutku kada je on bio u vezi s Bruni Biancardi, koja je tada bila trudna |
Foto: Instagram
Fernanda Campos je brazilska influencerica i model koja je postala široko poznata javnosti nakon što je 2023. godine ispričala da je imala intimni odnos s Neymarom, u trenutku kada je on bio u vezi s Bruni Biancardi, koja je tada bila trudna
| Foto: Instagram
Prije nego što je njezino ime dospjelo u svjetske medije, bila je poznata uglavnom unutar brazilske online scene kao influencerica koja se bavi lifestyle, beauty i erotskim sadržajem, uključujući rad na platformama poput OnlyFansa
| Foto: Instagram
Njezina prisutnost na društvenim mrežama bila je snažna i prije skandala, no pravi medijski proboj dogodio se kada je javno istupila s tvrdnjom da je Neymar kontaktirao putem Instagrama, započeo dopisivanje s njom i kasnije je pozvao na privatni susret
| Foto: Instagram
Fernanda je tvrdila da se susret dogodio u São Paulu te da je među njima došlo do intimnog odnosa. Kako bi potkrijepila svoje riječi, objavila je screenshotove poruka i dijelove komunikacije, što je izazvalo ogroman interes javnosti, ali i lavinu kritika
| Foto: Instagram
Neymar je ubrzo objavio javnu ispriku svojoj partnerici Bruni Biancardi, u kojoj je priznao da je pogriješio i da je povrijedio obitelj, iako nije ulazio u detalje odnosa s Fernandom
| Foto: Instagram
Ona je sama u više navrata govorila da je bila meta prijetnji, uvreda i organiziranog online linča. Ipak, paralelno s negativnom pažnjom, doživjela je i ogroman porast interesa za svoj sadržaj, osobito na platformama za odrasle, gdje je javno priznala da je financijski profitirala više nego ikad ranije u životu. U intervjuima je tvrdila da joj je ta zarada omogućila kupnju nekretnine i financijsku neovisnost
| Foto: Instagram
Osim afere s Neymarom, Fernanda Campos je u Brazilu poznata i po sudjelovanju u reality programu “A Fazenda”, što ju je dodatno učvrstilo kao javnu osobu, a ne samo “internet fenomen”. Također je izazvala pažnju javnosti pobjedom na neobičnom natjecanju ljepote koje se fokusiralo na intimni dio tijela
| Foto: Instagram
Jednom je prilikom priznala da ne koristi WC papir
| Foto: Instagram
- Imam stvarno kul i jednostavan savjet. Ne koristim toalet papir. Dakle, zamijenite ga vlažnom maramicom ili tušem. Toalet papir uzrokuje trenje i tamnu kožu - poručila je Fernarda
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram