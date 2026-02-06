FOTO Ovo su najveći skandali u povijesti Zimskih olimpijskih igara. Evo što se sve događalo

Od dopinških skandala, političkih previranja, smrti na treninzima, Zimske olimpijske igre nerijetko su bile poprište neugodnih situacija
Gruzijski sanjkaš i olimpijski kandidat Nodar Kumaritašvili doživio je pad tijekom treninga za mušku sanjkašku utrku u centru Whistler Sliding Centre, u sklopu priprema za Zimske olimpijske igre u Vancouveru, 12. veljače 2010. godine. Prema izvješćima, Kumaritašvili je pretrpio stravičnu nesreću nakon što je tijekom druge od dvije trening-vožnje izletio s olimpijske staze. Odmah je stavljen na nosila i odvezen kolima hitne pomoći, dok je zračna hitna pomoć također bila na putu
Na slici je opći prikaz mjesta nesreće na kojem je gruzijski sportaš Nodar Kumaritašvili poginuo nakon što je izletio sa sanjkaške staze i udario u stup (desno) u centru Whistler Sliding Centre u Vancouveru
U natjecanju umjetničkog klizanja za žene izbila je kontroverza zbog viših ocjena dodijeljenih slobodnom programu pobjednice Ruskinje Adeline Sotnikove u usporedbi s ocjenama srebrne medalistice Kim Yu-na i brončane medalistice Caroline Kostner
Petnaestogodišnja Kamila Valijeva oduševila je na svom debiju na olimpijskom ledu, prijeteći da nadmaši vlastiti svjetski rekord u kratkom programu. Mnogi su je već tada nazivali najvećom svih vremena — prije nego što je pozitivan dopinški test prerastao u jedan od najvećih skandala u povijesti Olimpijskih igara
Njemački klizač Andre Hartwig (332) pokušava izbjeći Australca Stevena Bradburyja (300) u trenutku kada Bradbury pada u zavoju, iza južnokorejskog predstavnika Dong-Sunga Kima (350), tijekom kvalifikacijskih utrka na 1500 metara u short track brzom klizanju za muškarce na Zimskim olimpijskim igrama 2002. godine, održanih u dvorani Salt Lake Ice Center u Salt Lake Cityju, u srijedu, 20. veljače 2002. Unatoč padu, Bradbury se uspio kvalificirati u polufinale utrke na 1500 metara
Kanađanka Jamie Salé briše suze dok njezin partner David Pelletier stoji pokraj nje nakon što im je na ceremoniji dodjele medalja dodijeljena srebrna medalja u slobodnom programu sportskih parova tijekom Zimskih olimpijskih igara u dvorani Salt Lake Ice Center u Salt Lake Cityju, u subotu, 11. veljače 2002. godine. Sudačka kontroverza dodijelila je zlatnu medalju ruskom paru Eleni Berežnaji i Antonu Siharulidzeu
Članovi tajvanske delegacije podižu vlastitu zastavu tijekom improvizirane ceremonije ispred motela u Lake Placidu, 10. veljače 1980., za vrijeme Zimskih olimpijskih igara. Tajvanska delegacija prosvjeduje jer im nije dopušten ulazak u Olimpijsko selo
Austrijskom skijašu Karlu Schranzu (lijevo) čestita Francuz Jean-Claude Killy nakon njegove pobjede u slalomu 17. veljače 1968. u Chamrousseu, u blizini Grenoblea (francuske Alpe), tijekom Zimskih olimpijskih igara. Suci su kasnije diskvalificirali Schranzа nakon pregleda snimki, utvrdivši da je tijekom druge vožnje u magli promašio dvoja vrata, te su zlatnu medalju dodijelili Killyju, ispred Austrijanaca Herberta Hubera i Alfreda Matta. Killyjev nastup s tri osvojene zlatne medalje izjednačio je rekord Tonija Sailera sa Zimskih olimpijskih igara 1956. godine
Ukrajinka Oksana Baiul (u sredini), Nancy Kerrigan (lijevo) iz Sjedinjenih Država i Kineskinja Chen Lu smiju se na postolju tijekom dodjele medalja u natjecanju umjetničkog klizanja za žene na Zimskim olimpijskim igrama, 25. veljače 1994. u Lillehammeru. Baiul je osvojila zlatnu medalju ispred Kerrigan (srebro) i Chen Lu (bronca)
Španjolac Johann Mühlegg te Ruskinje Larisa Lazutina i Olga Danilova — ostali su bez medalja u skijaškom trčanju zbog pozitivnih dopinških testova
Kanađanski par u umjetničkom klizanju, zlatni medalisti Jamie Salé (desno sprijeda) i David Pelletier (desno straga) te ruski par, zlatni medalisti Elena Berežnaja i Anton Siharulidze (lijevo straga), poziraju sa svojim medaljama u Olimpijskom ledenom centru 17. veljače 2002. tijekom XIX Zimskih olimpijskih igara u Salt Lake Cityju. Kanađanskom paru dodijeljena je zlatna medalja 15. veljače 2002. u pokušaju rješavanja sudačke kontroverze koja je obilježila Zimske igre
Evan Lysacek iz SAD-a izvodi nastup tijekom finala slobodnog programa muškaraca na Prvenstvu četiri kontinenta u umjetničkom klizanju 2005. u Gangneungu, 250 kilometara istočno od Seoula, 18. veljače 2005. Lysacek je osvojio zlatnu medalju, dok je Chengjiang Li iz Kine osvojio srebro, a Daisuke Takahashi iz Japana broncu
Kanadski snowboarder Ross Rebagliati bio je pozitivan na marihuanu te mu je oduzeta zlatna medalja. Budući da marihuana u to vrijeme nije bila na popisu zabranjenih supstanci, nakon prosvjeda medalja mu je kasnije vraćena
Iako je Rusija osvojila zlato u hokeju na Igrama 1998., bilo je rasprava oko formata turnira i nekih sudskih odluka u pojedinim utakmicama
Na Zimskim olimpijskim igrama 2002. u Salt Lake Cityju, utrka ženske 5 km s progonima u kojoj su sudjelovale Olga Danilova (Rusija), Larisa Lazutina (Rusija) i Beckie Scott (Kanada) bila je povezana s velikim dopinškim skandalom
Olga Medvedtseva (koja je prije 2006. nastupala pod prezimenom Pyleva) imala je veliki dopinški skandal na Zimskim olimpijskim igrama 2006. u Torinu:
Na Olimpijadi 2006. osvojila je srebrnu medalju u ženskoj 15 km individualnoj utrci, ali na dan 16. veljače 2006. bila je diskvalificirana nakon pozitivnog testa na zabranjenu supstancu carphedon. Medalju su joj na kraju uzeli
Dong-sung Kim iz Južne Koreje čeka rezultate na kraju finala muške utrke na 1500 m u short track brzom klizanju u Olympic Ice Centeru, 20. veljače 2002. tijekom XIX Zimskih olimpijskih igara u Salt Lake Cityju. Ohno je pobijedio u utrci nakon što je Dong-sung Kim diskvalificiran
Na Olimpijskim igrama 2006. Medvedtseva (tada nastupala pod prezimenom Pyleva) osvojila je srebrnu medalju u utrci na 15 km, ali je nakon pozitivnog dopinškog nalaza bila diskvalificirana, izgubljena joj je medalja i dobila je dvogodišnju suspenziju
