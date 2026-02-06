FOTO Ovo su najveći skandali u povijesti Zimskih olimpijskih igara. Evo što se sve događalo

Gruzijski sanjkaš i olimpijski kandidat Nodar Kumaritašvili doživio je pad tijekom treninga za mušku sanjkašku utrku u centru Whistler Sliding Centre, u sklopu priprema za Zimske olimpijske igre u Vancouveru, 12. veljače 2010. godine. Prema izvješćima, Kumaritašvili je pretrpio stravičnu nesreću nakon što je tijekom druge od dvije trening-vožnje izletio s olimpijske staze. Odmah je stavljen na nosila i odvezen kolima hitne pomoći, dok je zračna hitna pomoć također bila na putu | Foto: Peter PARKS / AFP / Profimedia