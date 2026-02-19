FOTO Pas u fotofinišu, Shiffrin napokon s medaljom i drama u hokeju. Prisjetite se ludog dana

Hrvatske skijašice trkačice Tena Hadžić i Ema Sobol ostvarile su najbolji hrvatski plasman u ekipnom sprintu, ali njihov nastup obilježio je neočekivani gost na stazi. Dok je Hadžić ulazila u ciljnu ravninu, na stazu je zalutao pas za kojeg u prvi trenutak nije bila sigurna je li pas ili vuk. Iako ju je prizor iznenadio, ostala je pribrana i završila utrku bez gubitka ritma, što joj je donijelo globalnu popularnost i niz intervjua u miks-zoni. | Foto: Profimedia