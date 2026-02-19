FOTO Pas u fotofinišu, Shiffrin napokon s medaljom i drama u hokeju. Prisjetite se ludog dana

Arianna Fontana postala najtrofejnija Talijanka! Mikaela Shiffrin vratila se na vrh, dok je pas ukrao show na stazi skijaškog trčanja
Dvanaestog dana natjecanja na Zimskim olimpijskim igrama podijeljeno je devet zlatnih medalja, a dan su obilježili povijesni rekordi, veliki povratci i jedan neobičan prizor na stazi za skijaško trčanje koji je osvojio svjetske naslovnice.
| Foto: Handout
Dvanaestog dana natjecanja na Zimskim olimpijskim igrama podijeljeno je devet zlatnih medalja, a dan su obilježili povijesni rekordi, veliki povratci i jedan neobičan prizor na stazi za skijaško trčanje koji je osvojio svjetske naslovnice. |
Foto: Handout
Dvanaestog dana natjecanja na Zimskim olimpijskim igrama podijeljeno je devet zlatnih medalja, a dan su obilježili povijesni rekordi, veliki povratci i jedan neobičan prizor na stazi za skijaško trčanje koji je osvojio svjetske naslovnice.
| Foto: Handout
Arianna Fontana ispisala talijansku sportsku povijest
| Foto: Amanda Perobelli
Arianna Fontana osvojila je svoju 14. olimpijsku medalju u štafeti kratkog programa, čime je postala najtrofejnija talijanska olimpijka svih vremena. Time je prestigla Edorada Mangiarottija, čiji je rekord stajao više od šest desetljeća i koji je dugo smatran nedostižnim.
| Foto: Fabrizio Bensch
Foto Yara Nardi
Mikaela Shiffrin ponovno na vrhu
| Foto: Lisi Niesner
Nakon osam godina bez olimpijske medalje, Mikaela Shiffrin vratila se na pobjedničko postolje i odmah osvojila zlato u slalomu u Cortini d’Ampezzu. Bila je brža od Camille Rast i Anne Swenn Larsson, potvrdivši status jedne od najvećih skijašica svih vremena.
| Foto: Aleksandra Szmigiel
Foto Leonhard Foeger
Zrinka Ljutić imala je još jedan nastup za zaborav, završila je 26. i sad se u miru može okrenuti pripremama za iduću sezonu i povratak u slalomski vrh.
| Foto: Aleksandra Szmigiel
Klaebo proširio nevjerojatan niz
| Foto: Kai Pfaffenbach
Norveški fenomen Johannes Hoesflot Klaebo osvojio je desetu zlatnu medalju u karijeri, učvrstivši status najuspješnijeg zimskog olimpijca u povijesti. Peto zlato na ovim Igrama uzeo je u timskom sprintu slobodnom tehnikom zajedno s Einarom Hedegartom.
| Foto: Stephanie Lecocq
Foto Kacper Pempel
Braća van ’t Wout zajedno na postolju
| Foto: Amanda Perobelli
U finalu na 500 metara u brzom klizanju na kratkim stazama, Nizozemci Melle i Jens van ’t Wout osvojili su srebro i broncu, odmah iza Kanađanina Stevena Duboisa. Melle je time stigao do svoje treće medalje na ovim Igrama, potvrdivši izvanrednu formu.
| Foto: Amanda Perobelli
Foto Fabrizio Bensch
Napetost u hokejaškim četvrtfinalima
| Foto: AMBER SEARLS
U muškom hokejaškom turniru odigrani su uzbudljivi četvrtfinalni susreti. Slovačka je uvjerljivo svladala Njemačku 6-2, dok je Kanada nakon produžetka pobijedila Češku 4-3. Finska je bila bolja od Švicarske s 3-2, a Sjedinjene Američke Države izbacile su Švedsku identičnim rezultatom.
| Foto: Marton Monus
Foto Marton Monus
Tena Hadžić i pas koji je ukrao šou
| Foto: Profimedia
Hrvatske skijašice trkačice Tena Hadžić i Ema Sobol ostvarile su najbolji hrvatski plasman u ekipnom sprintu, ali njihov nastup obilježio je neočekivani gost na stazi. Dok je Hadžić ulazila u ciljnu ravninu, na stazu je zalutao pas za kojeg u prvi trenutak nije bila sigurna je li pas ili vuk. Iako ju je prizor iznenadio, ostala je pribrana i završila utrku bez gubitka ritma, što joj je donijelo globalnu popularnost i niz intervjua u miks-zoni.
| Foto: Profimedia
Sobol je iz pripremnog prostora vidjela cijelu situaciju i istaknula da je životinja omela i natjecateljicu prije Tene, ali da je hrvatska reprezentativka sjajno reagirala. Nakon što je pas uklonjen sa staze, djevojke su se našalile da se "vuka ne boje", a dodatnu posebnost dana donijela je i činjenica da su obje ostvarile identično vrijeme na svojoj dionici: rijetkost u skijaškom trčanju.
| Foto: Profimedia