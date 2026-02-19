Obavijesti

12. DAN ZOI-JA

FOTO Pas u fotofinišu, Shiffrin napokon s medaljom i drama u hokeju. Prisjetite se ludog dana

Arianna Fontana postala najtrofejnija Talijanka! Mikaela Shiffrin vratila se na vrh, dok je pas ukrao show na stazi skijaškog trčanja
Cross-Country Skiing - Women's Team Sprint Qualification
Dvanaestog dana natjecanja na Zimskim olimpijskim igrama podijeljeno je devet zlatnih medalja, a dan su obilježili povijesni rekordi, veliki povratci i jedan neobičan prizor na stazi za skijaško trčanje koji je osvojio svjetske naslovnice. | Foto: Handout
