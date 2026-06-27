FOTO Philadelphia kao centar Zagreba! Navijači uz Rockyjev kip, kiša ne kvari raspoloženje
Hrvatska i Gana večeras od 23 sata igraju u posljednjem kolu skupine L, a Vatreni pobjedom sigurno prolaze u nokaut-fazu. Uoči utakmice Hrvati su preplavili Philadelphiju, a popularna točka za fotografiranje postao je slavni Rockyjev spomenik ispred stadiona
Centar Philadelphije je danas Hrvatska! Navijači u crveno-bijelim dresovima preplavili su ulice grada još tijekom dana, a posebno popularno odredište postao je brončani kip Rockyja Balboe ispred Wells Fargo Centera. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL