FOTO Playboyeva zečica zavela je Dončića?! Hrvatsku obožava: 'Ovo nisam odigrala na tomboli'

Sama Anja reagirala je na glasine o Dončiću s dozom humora na svom Instagram profilu, objavivši snimku zaslona jednog od američkih članaka uz komentar: "Ovo nisam imala na svom ljetnom bingo listiću", dodavši i emotikon koji plače od smijeha. Njezin opušteni odgovor bio je savršen način da pokaže što misli o cijeloj situaciji i da bez velike drame stane na kraj nagađanjima. | Foto: Instagram