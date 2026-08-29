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VATRENA ANJA

FOTO Playboyeva zečica zavela je Dončića?! Hrvatsku obožava: 'Ovo nisam odigrala na tomboli'

Anja Jenko je slovenska manekenka i influencerica iz Ljubljane. Bila je prisutna u istom slovenskom klubu u kojem je Luka Dončić izašao sa suigračima iz Lakersa. S time su krenula nagađanja o njihovoj vezi
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FOTO Playboyeva zečica zavela je Dončića?! Hrvatsku obožava: 'Ovo nisam odigrala na tomboli'
Ime slovenske manekenke i influencerice Anje Jenko nedavno je odjeknulo svjetskim medijima, no ne zbog novog poslovnog uspjeha, već zbog navodne povezanosti s jednim od najpoznatijih sportaša današnjice, Lukom Dončićem. | Foto: Instagram
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Ime slovenske manekenke i influencerice Anje Jenko nedavno je odjeknulo svjetskim medijima, no ne zbog novog poslovnog uspjeha, već zbog navodne povezanosti s jednim od najpoznatijih sportaša današnjice, Lukom Dončićem. | Foto: Instagram
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