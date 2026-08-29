FOTO Playboyeva zečica zavela je Dončića?! Hrvatsku obožava: 'Ovo nisam odigrala na tomboli'

Anja Jenko je slovenska manekenka i influencerica iz Ljubljane. Bila je prisutna u istom slovenskom klubu u kojem je Luka Dončić izašao sa suigračima iz Lakersa. S time su krenula nagađanja o njihovoj vezi
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Ime slovenske manekenke i influencerice Anje Jenko nedavno je odjeknulo svjetskim medijima, no ne zbog novog poslovnog uspjeha, već zbog navodne povezanosti s jednim od najpoznatijih sportaša današnjice, Lukom Dončićem.
| Foto: Instagram
Ime slovenske manekenke i influencerice Anje Jenko nedavno je odjeknulo svjetskim medijima, no ne zbog novog poslovnog uspjeha, već zbog navodne povezanosti s jednim od najpoznatijih sportaša današnjice, Lukom Dončićem. |
Foto: Instagram
Ime slovenske manekenke i influencerice Anje Jenko nedavno je odjeknulo svjetskim medijima, no ne zbog novog poslovnog uspjeha, već zbog navodne povezanosti s jednim od najpoznatijih sportaša današnjice, Lukom Dončićem.
| Foto: Instagram
U jeku njegovog turbulentnog privatnog života, svaka nova osoba u njegovoj blizini postaje meta tabloida, a Anja Jenko se preko noći našla u središtu globalne pažnje.
| Foto: Instagram
Iako su američki mediji požurili isplesti priču o novoj romansi, stvarnost je, kako se čini, bitno drugačija. Njezin život puno je više od te kratkotrajne glasine, a uključuje uspješnu karijeru modela, poduzetništvo i veliku ljubav prema hrvatskoj obali.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Krajem kolovoza, priča o Anji Jenko dobila je globalni zaokret. Luka Dončić, zvijezda Los Angeles Lakersa, odlučio je počastiti svoje suigrače i doveo ih je u rodnu Sloveniju na četverodnevno druženje i mini pripreme, želeći im pokazati ljepote svoje zemlje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Timski izlet bio je pun pogodak, a igrači su uživali u obilasku Ljubljane, vožnji brodom po Bledu i golfu. Dončićev suigrač Jarred Vanderbilt bio je toliko oduševljen da se našalio kako razmišlja o slovenskoj putovnici. Vrhunac druženja trebao je biti večernji izlazak u petak, organiziran u jednom ekskluzivnom ljubljanskom restoranu koji se pretvara u noćni klub.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Događaj je bio obavijen velom tajne, s neuobičajeno strogim pravilima privatnosti. Gosti su, prema pisanju slovenskih medija, morali prelijepiti kamere na svojim mobitelima, a svako snimanje ili fotografiranje bilo je strogo zabranjeno. U takvoj atmosferi, vijest da je na istoj zabavi, među drugim poznatim slovenskim licima, prisutna i Anja Jenko, bila je dovoljna da pokrene lavinu nagađanja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Američki sportski portali i tabloidi brzo su prenijeli vijest, često je predstavljajući kao potvrdu nove romanse. To je dodatno potaknuto činjenicom da Dončić prolazi kroz mučan prekid zaruka s dugogodišnjom partnericom Anamarijom Goltes, s kojom ima dvije kćeri.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihov razlaz prelio se u javnu sferu kroz pravnu bitku oko alimentacije pokrenutu u Los Angelesu, što svako Dončićevo pojavljivanje u javnosti čini plodnim tlom za spekulacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sama Anja reagirala je na glasine o Dončiću s dozom humora na svom Instagram profilu, objavivši snimku zaslona jednog od američkih članaka uz komentar: "Ovo nisam imala na svom ljetnom bingo listiću", dodavši i emotikon koji plače od smijeha. Njezin opušteni odgovor bio je savršen način da pokaže što misli o cijeloj situaciji i da bez velike drame stane na kraj nagađanjima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok su svjetski mediji brujali o njezinu imenu, ona je, sudeći po objavama na društvenim mrežama, uživala u onome što očito najviše voli - ljetu na Jadranu. Već godinama je redovita gošća na hrvatskoj obali, gdje često provodi ljetne mjesece i puni baterije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin Instagram profil ispunjen je fotografijama s Hvara i drugih atraktivnih jadranskih lokacija, gdje se opušta u društvu sina Liama i prijatelja. Fotografije s luksuznih jahti, skrivenih uvala i popularnih restorana otkrivaju da upravo na Jadranu pronalazi svoj mir, daleko od znatiželjnih pogleda i medijskih nagađanja koja su, barem nakratko, njezin odmor stavila u drugi plan. *uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram