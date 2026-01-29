FOTO Pogledajte 40 km udaljeni smještaj gdje rukometaši čekaju polufinale Europskog prvenstva

U sklopu hotela nalazi se restoran Michael D., koji je poznat po korištenju sezonskih i lokalnih namirnica te nudi skandinavsku kuhinju s modernim pristupom, a pogled na rijeku dodatno doprinosi ugodnoj atmosferi. Gostima je na raspolaganju i lobby bar, koji je popularno mjesto za opuštanje uz piće ili kavu | Foto: booking.com