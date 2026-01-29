FOTO Pogledajte 40 km udaljeni smještaj gdje rukometaši čekaju polufinale Europskog prvenstva

Hrvatska rukometna reprezentacija nalazi se među četiri najbolje u Europi, a EHF ju je poslao u hotel Radisson u Silkeborg uoči polufinala. Hotel se nalazi u blizini rijeke, a sobe su moderno uređene
Radisson Hotel Papirfabrikken Silkeborg je hotel s četiri zvjezdice smješten u samom središtu Silkeborga u Danskoj, u zgradi nekadašnje papirne tvornice po kojoj je i dobio ime. Hotel se nalazi neposredno uz rijeku Gudenåen, najdužu rijeku u Danskoj
Industrijska prošlost zgrade pažljivo je očuvana i uklopljena u moderan dizajn, pa hotel ima poseban karakter koji kombinira povijest i suvremeni komfor
Hotel raspolaže raznim tipovima soba, od standardnih i poslovnih soba do prostranijih soba više kategorije i suiteova, pri čemu mnoge nude pogled na rijeku ili okolni gradski pejzaž. Sobe su moderno uređene i opremljene svim standardnim sadržajima koje se očekuju od hotela ove kategorije, uključujući besplatan Wi-Fi, televiziju, minibar te mogućnost pripreme kave i čaja
U sklopu hotela nalazi se restoran Michael D., koji je poznat po korištenju sezonskih i lokalnih namirnica te nudi skandinavsku kuhinju s modernim pristupom, a pogled na rijeku dodatno doprinosi ugodnoj atmosferi. Gostima je na raspolaganju i lobby bar, koji je popularno mjesto za opuštanje uz piće ili kavu
Radisson Papirfabrikken ima i vrlo razvijen kongresni i konferencijski segment, s više dvorana i prostora za sastanke, seminare i događanja
Uz to, gostima su dostupne dodatne usluge poput recepcije koja radi 24 sata dnevno, usluge pranja rublja, parkinga te punionica za električna vozila. Hotel je pet-friendly, što znači da su kućni ljubimci dobrodošli, a nudi i sobe prilagođene osobama s invaliditetom
Lokacija hotela je jedna od njegovih najvećih prednosti jer se u neposrednoj blizini nalaze kulturne i turističke atrakcije Silkeborga, poput muzeja, kazališta, umjetničkih galerija i poznatog parobroda S/S Hjejlen. Okolica je posebno privlačna ljubiteljima prirode, biciklizma i vodenih aktivnosti, a hotel čak nudi besplatan najam bicikala kako bi gosti lakše istražili grad
Prema recenzijama gostiju, hotel se općenito vrlo dobro ocjenjuje, a najčešće pohvale odnose se na lokaciju, ljubaznost osoblja, udobnost soba i kvalitetu hrane. Povremene kritike spominju ponešto starije kupaonice u nekim sobama ili ograničen broj parkirnih mjesta
Podsjetimo, Hrvatsku u petak čeka polufinalna utakmica protiv Njemačke, a u nedjelju će igrati ili finale ili utakmicu za treće mjesto
Završnica Europskog prvenstva igra se u danskom Herningu, koji je udaljen 40-ak kilometara od Silkeborga
