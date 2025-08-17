FOTO Pogledajte brutalan start igrača Mallorce na golmana Barce. 'Ovo je za zatvor...'

Barcelona je sezonu u La Ligi otvorila uvjerljivom pobjedom 3-0 na gostovanju kod Mallorce, no susret je obilježila dramatična situacija s kraja prvog poluvremena. Već u 23. minuti Katalonci su imali dva gola prednosti, a domaćini su dodatno zakomplicirali vlastitu situaciju s dva isključenja.

Prvo je u 33. minuti Manu Morlanes zaradio drugi žuti karton, a samo tri minute kasnije Vedat Muriqi grubo je udario Barcelonina golmana Joana Garciju. U pokušaju da stigne do lopte, Muriqi je podigao nogu previsoko i kopačkom pogodio vratara u lice. Sudac mu je najprije pokazao žuti karton, ali nakon intervencije VAR-a promijenio je odluku i isključio ga izravno. Posljedice starta jasno su se vidjele nakon utakmice, kada je Garcia ostao s velikom oteklinom na licu.

Navijači i novinari na društvenim mrežama opisali su taj udarac kao jedan od najopasnijih ove sezone. Komentari poput “Muriqi je gotovo nokautirao Garciju” i "Ovaj prekršaj je za zatvor" brzo su se proširili internetom.

Unatoč svemu, 24-godišnji vratar može biti zadovoljan jer je u svom debiju za Barcelonu, nakon dolaska iz Espanyola za 25 milijuna eura, uspio sačuvati mrežu netaknutom. Za Mallorcu, pak, dvostruko isključenje u prvom poluvremenu značilo je kraj svake nade da se ravnopravno suprotstavi favoriziranim Kataloncima.