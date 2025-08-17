Obavijesti

Sport

Komentari 1
MOGLO JE BITI KOBNO

FOTO Pogledajte brutalan start igrača Mallorce na golmana Barce. 'Ovo je za zatvor...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Pogledajte brutalan start igrača Mallorce na golmana Barce. 'Ovo je za zatvor...'

Unatoč prekršaju,Joan Garcia može biti zadovoljan jer je u svom debiju za Barcelonu mrežu sačuvao netaknutom

Barcelona je sezonu u La Ligi otvorila uvjerljivom pobjedom 3-0 na gostovanju kod Mallorce, no susret je obilježila dramatična situacija s kraja prvog poluvremena. Već u 23. minuti Katalonci su imali dva gola prednosti, a domaćini su dodatno zakomplicirali vlastitu situaciju s dva isključenja.

Prvo je u 33. minuti Manu Morlanes zaradio drugi žuti karton, a samo tri minute kasnije Vedat Muriqi grubo je udario Barcelonina golmana Joana Garciju. U pokušaju da stigne do lopte, Muriqi je podigao nogu previsoko i kopačkom pogodio vratara u lice. Sudac mu je najprije pokazao žuti karton, ali nakon intervencije VAR-a promijenio je odluku i isključio ga izravno. Posljedice starta jasno su se vidjele nakon utakmice, kada je Garcia ostao s velikom oteklinom na licu.

Navijači i novinari na društvenim mrežama opisali su taj udarac kao jedan od najopasnijih ove sezone. Komentari poput “Muriqi je gotovo nokautirao Garciju” i "Ovaj prekršaj je za zatvor" brzo su se proširili internetom.

Unatoč svemu, 24-godišnji vratar može biti zadovoljan jer je u svom debiju za Barcelonu, nakon dolaska iz Espanyola za 25 milijuna eura, uspio sačuvati mrežu netaknutom. Za Mallorcu, pak, dvostruko isključenje u prvom poluvremenu značilo je kraj svake nade da se ravnopravno suprotstavi favoriziranim Kataloncima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Savinho želi u Tottenham, City zamjenu pronašao u krilu Real Madrida
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Savinho želi u Tottenham, City zamjenu pronašao u krilu Real Madrida

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali
DRAMA IZVAN TERENA

FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali

Donedavni igrač Real Madrida, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac!  Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025