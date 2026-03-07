Obavijesti

MATE ANTUNOVIĆ

FOTO Pogledajte kako izgleda noga bivšeg hajdukovca nakon utakmice Prve NL u Sesvetama

Foto: čitatelj 24sata/canva

Mate Antunović je Hajdukovo dijete, a za prvu momčad "bilih" je odigrao pet utakmica i zabio jedan gol. U kolovozu 2023. Hajduk ga je poslao u Monzu na posudbu

Admiral

Sesvete su pobijedile Dugopolje 3-0 u dvoboju 21. kola Prve nogometne lige i to golovima Agića (12.), Karduma (32.) i Šaranića (73.). Kod gostiju je Mate Antunović "požutio" u 43. minuti, a nakon utakmice je pokazao u kakvom mu je stanju zglob. 

Nakon duela s igračem Sesveta tražio je prekršaj, a na kraju je on dobio žuti karton. Zaradio je ozbiljnu posjekotinu na nozi. 

Foto: Čitatelj 24sata

Situacija se dogodila pri rezultatu 2-0, a do kraja su Sesvete zabile još jedan gol. Sesvete su druga momčad Prve NL sa 35 bodova, dok je Dugopolje četvrto s bodom manje. 

Mate Antunović je Hajdukovo dijete, a za prvu momčad "bilih" je odigrao pet utakmica i zabio jedan gol. U kolovozu 2023. Hajduk ga je poslao u Monzu na posudbu. Varaždin ga je doveo u siječnju 2025., ali Varaždinci su ga poslali na novu posudbu u veljači ove godine i to u Dugopolje. Za momčad iz drugog ranga hrvatskog klupskog nogometa odigrao je tri utakmice. 

OSTALO

