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MODERNIZACIJA U EINDHOVENU

FOTO Pogledajte kako izgleda novi projekt Perišićevog kluba! Cilj im je obnoviti kultni stadion

Piše Ivan Kužela,
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FOTO Pogledajte kako izgleda novi projekt Perišićevog kluba! Cilj im je obnoviti kultni stadion
Foto: Sweco Architects
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PSV sprema proširenje Philips Stadiona; kapacitet će porasti na 58.500 mjesta, a klub želi da se radovi odvijaju u fazama! Radovi će krenuti 2027., a stadion dobiva treći prsten, novi krov i moderniji sjaj

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PSV planira veliko proširenje svog Philips Stadiona u Eindhovenu, koji bi nakon završetka projekta mogao primati između 52.000 i 58.500 gledatelja. Današnji kapacitet iznosi nešto više od 35.000 mjesta, a klub želi značajno povećati broj sjedećih mjesta bez preseljenja na novu lokaciju.

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Plan predviđa izgradnju trećeg prstena tribina na sve četiri strane stadiona. Postojeći stadion dobio bi i novu vanjsku konstrukciju s kolonadom, dok bi cijeli kompleks trebao dobiti moderniji izgled. PSV pritom želi zadržati stadion na istoj lokaciji, gdje se nalazi više od 110 godina.

Foto: Sweco Architects

Radovi bi se trebali izvoditi u fazama, a jedan od glavnih ciljeva je da PSV i tijekom rekonstrukcije nastavi igrati domaće utakmice na Philips Stadionu. Prema trenutačnom planu, početak radova očekuje se u ljeto 2027. godine, dok bi projekt trebao biti dovršen prije 2030.

Foto: Sweco Architects

Osim povećanja kapaciteta, projekt uključuje novi krov, modernizaciju infrastrukture te uređenje prostora oko stadiona. PSV želi proširenjem dobiti stadion koji bi mogao primiti između 55.000 i 60.000 ljudi po utakmici, čime bi dodatno povećao komercijalni i sportski potencijal kluba.

Foto: Sweco Architects

Posebnost projekta je i to što se stadion neće rušiti niti će se PSV seliti iz Eindhovena. Klub želi proširiti postojeći objekt i pritom sačuvati njegovu povezanost s gradom i četvrti Philipsdorp.

Foto: Sweco Architects

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