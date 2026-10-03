FOTO Pogledajte kako izgleda novi projekt Perišićevog kluba! Cilj im je obnoviti kultni stadion

PSV sprema proširenje Philips Stadiona; kapacitet će porasti na 58.500 mjesta, a klub želi da se radovi odvijaju u fazama! Radovi će krenuti 2027., a stadion dobiva treći prsten, novi krov i moderniji sjaj
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PSV planira veliko proširenje svog Philips Stadiona u Eindhovenu, koji bi nakon završetka projekta mogao primati između 52.000 i 58.500 gledatelja. Današnji kapacitet iznosi nešto više od 35.000 mjesta, a klub želi značajno povećati broj sjedećih mjesta bez preseljenja na novu lokaciju.
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Plan predviđa izgradnju trećeg prstena tribina na sve četiri strane stadiona. Postojeći stadion dobio bi i novu vanjsku konstrukciju s kolonadom, dok bi cijeli kompleks trebao dobiti moderniji izgled. PSV pritom želi zadržati stadion na istoj lokaciji, gdje se nalazi više od 110 godina.
Radovi bi se trebali izvoditi u fazama, a jedan od glavnih ciljeva je da PSV i tijekom rekonstrukcije nastavi igrati domaće utakmice na Philips Stadionu. Prema trenutačnom planu, početak radova očekuje se u ljeto 2027. godine, dok bi projekt trebao biti dovršen prije 2030.
Osim povećanja kapaciteta, projekt uključuje novi krov, modernizaciju infrastrukture te uređenje prostora oko stadiona. PSV želi proširenjem dobiti stadion koji bi mogao primiti između 55.000 i 60.000 ljudi po utakmici, čime bi dodatno povećao komercijalni i sportski potencijal kluba.
Posebnost projekta je i to što se stadion neće rušiti niti će se PSV seliti iz Eindhovena. Klub želi proširiti postojeći objekt i pritom sačuvati njegovu povezanost s gradom i četvrti Philipsdorp.
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