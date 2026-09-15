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SURADNJA S ADIDASOM

FOTO Pogledajte kako izgledaju novi dresovi Hrvatske! Za njih ćete morati izdvojiti do 150 eura

Adidas i HNS predstavili su nove dresove hrvatske nogometne reprezentacije. Oni označavaju početak dugoročnog partnerstva Adidasa i Hrvatskog nogometnog saveza, a 'vatreni' će ih nositi već u Ligi nacija
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FOTO Pogledajte kako izgledaju novi dresovi Hrvatske! Za njih ćete morati izdvojiti do 150 eura
Adidas je predstavio dugoočekivane nove službene domaće i gostujuće dresove hrvatske nogometne reprezentacije, prvu garnituru u sklopu dugoročnog partnerstva s Hrvatskim nogometnim savezom (HNS). Spajajući vrhunske inovacije usmjerene na sportske performanse s elementima duboko ukorijenjenima u hrvatskoj kulturi i identitetu, novi dresovi slave nasljeđe, ponos i strast koji definiraju hrvatski nogomet. | Foto: adidas/HNS
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Adidas je predstavio dugoočekivane nove službene domaće i gostujuće dresove hrvatske nogometne reprezentacije, prvu garnituru u sklopu dugoročnog partnerstva s Hrvatskim nogometnim savezom (HNS). Spajajući vrhunske inovacije usmjerene na sportske performanse s elementima duboko ukorijenjenima u hrvatskoj kulturi i identitetu, novi dresovi slave nasljeđe, ponos i strast koji definiraju hrvatski nogomet. | Foto: adidas/HNS
Komentari 21

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