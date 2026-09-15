FOTO Pogledajte kako izgledaju novi dresovi Hrvatske! Za njih ćete morati izdvojiti do 150 eura

Adidas i HNS predstavili su nove dresove hrvatske nogometne reprezentacije. Oni označavaju početak dugoročnog partnerstva Adidasa i Hrvatskog nogometnog saveza, a 'vatreni' će ih nositi već u Ligi nacija
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Adidas je predstavio dugoočekivane nove službene domaće i gostujuće dresove hrvatske nogometne reprezentacije, prvu garnituru u sklopu dugoročnog partnerstva s Hrvatskim nogometnim savezom (HNS). Spajajući vrhunske inovacije usmjerene na sportske performanse s elementima duboko ukorijenjenima u hrvatskoj kulturi i identitetu, novi dresovi slave nasljeđe, ponos i strast koji definiraju hrvatski nogomet.
| Foto: adidas/HNS
Adidas je predstavio dugoočekivane nove službene domaće i gostujuće dresove hrvatske nogometne reprezentacije, prvu garnituru u sklopu dugoročnog partnerstva s Hrvatskim nogometnim savezom (HNS). Spajajući vrhunske inovacije usmjerene na sportske performanse s elementima duboko ukorijenjenima u hrvatskoj kulturi i identitetu, novi dresovi slave nasljeđe, ponos i strast koji definiraju hrvatski nogomet. |
Foto: adidas/HNS
Adidas je predstavio dugoočekivane nove službene domaće i gostujuće dresove hrvatske nogometne reprezentacije, prvu garnituru u sklopu dugoročnog partnerstva s Hrvatskim nogometnim savezom (HNS). Spajajući vrhunske inovacije usmjerene na sportske performanse s elementima duboko ukorijenjenima u hrvatskoj kulturi i identitetu, novi dresovi slave nasljeđe, ponos i strast koji definiraju hrvatski nogomet.
| Foto: adidas/HNS
Foto adidas/HNS
Predstavljanje novih dresova označava početak novog poglavlja za jednu od najprepoznatljivijih reprezentacija u međunarodnom nogometu. Nakon što je učvrstila svoju poziciju jedne od vodećih reprezentacija svjetskog nogometa, Hrvatska će, u sklopu partnerstva najavljenog ranije ove godine, prvi put zaigrati u adidasovim dresovima.
| Foto: adidas/HNS
Novi domaći dres suvremena je interpretacija prepoznatljivih hrvatskih crveno-bijelih kvadratića, jednog od najupečatljivijih vizualnih simbola u međunarodnom nogometu. Po prvi puta su u uzorak kvadratića uklopljena slova glagoljice, najstarijeg poznatog slavenskog pisma i važnog simbola hrvatske kulturne baštine. Glagoljička slova protežu se kroz cijeli uzorak, dajući jednom od najprepoznatljivijih simbola hrvatskog nogometa novo, suvremeno izdanje. Na stražnjem dijelu ovratnika nalazi se i natpis „HRVATSKA” ispisan glagoljicom, koji dres dodatno povezuje s hrvatskom kulturnom poviješću.
| Foto: adidas/HNS
Foto adidas/HNS
Gostujući dres inspiriran je, pak, dugom hrvatskom tradicijom izrade čipke, umijećem koje se prenosi generacijama i također predstavlja važan dio hrvatske kulturne baštine. Složeni motiv inspiriran čipkom proteže se preko tamnoplave podloge dresa i predstavlja suvremenu interpretaciju hrvatske tradicije. Dizajn zaokružuje detalj na ovratniku s natpisom „HRVATSKA” u tipografiji inspiriranoj križnim vezom, koji tradicionalno umijeće povezuje sa suvremenim nogometnim dizajnom.
| Foto: adidas/HNS
Foto adidas/HNS
Oba dresa razvijena su kako bi odgovorila na zahtjeve nogometa na najvišoj razini te uključuju najnoviju adidas CLIMACOOL+ tehnologiju. Posebno razvijeni rastezljivi materijali i tehnologija 3D mapiranja tijela poboljšavaju ventilaciju i prozračnost te pomažu igračima da ostanu suhi tijekom utakmica visokog intenziteta i u uvjetima visokih temperatura. Perforirani paneli s tri crte i strateški postavljene mrežaste zone dodatno poboljšavaju protok zraka i udobnost.
Hrvatska muška nogometna reprezentacija prvi će put zaigrati u novim domaćim i gostujućim dresovima tijekom nadolazećih utakmica UEFA Lige nacija.
| Foto: adidas/HNS
Foto adidas/HNS
Foto adidas/HNS
Foto adidas/HNS
Foto adidas/HNS
Foto adidas/HNS
Foto adidas/HNS
Foto adidas/HNS
Donji dio trenirke možete kupiti za 90 eura
| Foto: Adidas
Gornji dio trenirke košta također 90 eura
| Foto: Adidas
Foto Adidas
Majica kratkih rukava košta 55 eura
| Foto: Adidas
Autentičan gostujući dres možete kupiti za 150 eura
| Foto: Adidas
Foto Adidas
Postoji i dres za 100 eura
| Foto: Adidas
Dječji dres je nešto jeftiniji, njega možete kupiti za 75 eura.
| Foto: Adidas
Foto Adidas
Jakne plave i crvene boje možete kupiti za 120 eura
| Foto: Adidas
Foto Adidas
Foto Adidas
U ponudi su i čarape tamnoplave i bijele boje za 23 eura.
| Foto: Adidas