FOTO Pogledajte kako izgledaju novi dresovi Hrvatske! Za njih ćete morati izdvojiti do 150 eura

Oba dresa razvijena su kako bi odgovorila na zahtjeve nogometa na najvišoj razini te uključuju najnoviju adidas CLIMACOOL+ tehnologiju. Posebno razvijeni rastezljivi materijali i tehnologija 3D mapiranja tijela poboljšavaju ventilaciju i prozračnost te pomažu igračima da ostanu suhi tijekom utakmica visokog intenziteta i u uvjetima visokih temperatura. Perforirani paneli s tri crte i strateški postavljene mrežaste zone dodatno poboljšavaju protok zraka i udobnost. Hrvatska muška nogometna reprezentacija prvi će put zaigrati u novim domaćim i gostujućim dresovima tijekom nadolazećih utakmica UEFA Lige nacija. | Foto: adidas/HNS