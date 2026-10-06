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FOTO Pogledajte kako Maksimir vide uredi koji su se žalili na pobjednika! Jesu vam oni bolji?

Kako doznaju 24sata, žalba ministra Šušnjara nije jedina žalba koja je zaprimljena! DKOM-u su se žalila još dva 'jaka' arhitektonska ureda. Riječ je o nizozemskom Studio de Architekten CIE, te arhitektonskom uredu kojeg je osnovala legendarna Zaha Hadid, Zajednica ponuditelja ZHA Architects limited i UPI/2M doo...
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FOTO Pogledajte kako Maksimir vide uredi koji su se žalili na pobjednika! Jesu vam oni bolji?
Na natječaj za novi Maksimir stiglo je 88 radova,a kako doznaju 24sata, dva 'jaka' arhitektonska ureda žalila su se DKOM-u zbog postupka odabira novog maksimirskog stadiona. | Foto: ZHA Architects
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Na natječaj za novi Maksimir stiglo je 88 radova,a kako doznaju 24sata, dva 'jaka' arhitektonska ureda žalila su se DKOM-u zbog postupka odabira novog maksimirskog stadiona. | Foto: ZHA Architects
Komentari 17

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