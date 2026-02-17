FOTO Pogledajte kaotične scene u Ligi prvaka: Vinicius nije htio igrati, Mourinho dobio crveni...

Kontroverza u Ligi prvaka! Vinícius Júnior prekinuo utakmicu protiv Benfice zbog rasističkih uvreda. Argentinski igrač Prestianni optužen da je Brazilca nazvao majmunom, ali nedostatak dokaza ga spašava od kazne. Rasplamsale se strasti na terenu, a uzvrat u Madridu donosi dodatnu dramu
Utakmica doigravanja za osminu finala Lige prvaka između Benfice i Real Madrida na stadionu Estádio da Luz pretvorila se u pozornicu za novi rasistički incident.
| Foto: Pedro Nunes
Utakmica doigravanja za osminu finala Lige prvaka između Benfice i Real Madrida na stadionu Estádio da Luz pretvorila se u pozornicu za novi rasistički incident. |
Foto: Pedro Nunes
Utakmica doigravanja za osminu finala Lige prvaka između Benfice i Real Madrida na stadionu Estádio da Luz pretvorila se u pozornicu za novi rasistički incident.
| Foto: Pedro Nunes
U glavnoj ulozi ponovno se našao brazilski napadač Vinícius Júnior, koji je prekinuo utakmicu nakon što je navodno bio meta rasističke uvrede od strane mladog argentinskog igrača Benfice, Gianluce Prestiannija.
| Foto: Rodrigo Antunes
Sve se odigralo u 50. minuti, nedugo nakon što je Vinícius zabio spektakularan gol za vodstvo Reala 1-0.
| Foto: Pedro Nunes
Brazilac je proslavio gol svojim karakterističnim plesom ispred navijača Benfice, zbog čega mu je sudac François Letexier pokazao žuti karton, što je samo po sebi izazvalo kontroverze.
| Foto: Pedro Nunes
No, slavlje je naglo prekinuto. Vinícius je prišao sucu i optužio dvadesetogodišnjeg Prestiannija da ga je nazvao majmunom.
| Foto: Rodrigo Antunes
Snimke prikazuju Prestiannija kako prekriva usta rukom dok nešto dobacuje Brazilcu, što je za mnoge bio očit znak krivnje i pokušaj skrivanja uvrede od kamera
| Foto: Pedro Nunes
Utakmica je bila prekinuta desetak minuta dok je sudac Letexier aktivirao Uefin protokol, a frustrirani Vinícius je sjedio na klupi tražeći pravdu
| Foto: Pedro Nunes
Iako je utakmica na kraju nastavljena, gorak okus je ostao.
| Foto: Pedro Nunes
Budući da je Prestianni prekrio usta, konkretan dokaz o uvredi ne postoji, što znači da vjerojatno neće snositi teže posljedice.
| Foto: Pedro Nunes
Foto Pedro Nunes
Foto Rodrigo Antunes
Foto Rodrigo Antunes
Foto Rodrigo Antunes
Foto Rodrigo Antunes
Foto Rodrigo Antunes
Foto Rodrigo Antunes
Tu nije bio kraj incidentima.
| Foto: Rodrigo Antunes
Foto Rodrigo Antunes
Foto Rodrigo Antunes
Nakon što je Vinicius napravio prekršaj nad Richardom Ríosom, za koji su mnogi smatrali da zaslužuje drugi žuti karton, francuski sudac François Letexier ostao je nijem. To je bio okidač za Mourinha, koji je burno prosvjedovao uz aut-liniju i zaradio izravni crveni karton.
| Foto: Rodrigo Antunes
Mourinhova reakcija uslijedila je nakon što sudac Letexier nije pokazao drugi žuti karton Viníciusu za očit prekršaj, unatoč tome što je Brazilac već imao opomenu zbog proslave gola.
| Foto: Pedro Nunes
Foto Pedro Nunes
Foto Rodrigo Antunes
Foto Pedro Nunes