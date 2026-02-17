Obavijesti

DRAMA U LISABONU

FOTO Pogledajte kaotične scene u Ligi prvaka: Vinicius nije htio igrati, Mourinho dobio crveni...

Kontroverza u Ligi prvaka! Vinícius Júnior prekinuo utakmicu protiv Benfice zbog rasističkih uvreda. Argentinski igrač Prestianni optužen da je Brazilca nazvao majmunom, ali nedostatak dokaza ga spašava od kazne. Rasplamsale se strasti na terenu, a uzvrat u Madridu donosi dodatnu dramu
UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
Utakmica doigravanja za osminu finala Lige prvaka između Benfice i Real Madrida na stadionu Estádio da Luz pretvorila se u pozornicu za novi rasistički incident. | Foto: Pedro Nunes
