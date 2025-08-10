FOTO Pogledajte koreografiju Torcide za 30. obljetnicu Oluje

U posljednjoj utakmici drugog kola HNL-a, Hajduk je na Poljudu ugostio nogometaše Gorice, a prije pročetka utakmice Torcida je predstavila koreografiju za 30. obljetnicu vojno redarstvene akcije Oluje.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Splićani su tu koreografiju planirali za utakmicu prvog kola HNL-a protiv Istre 1961, ali su odustali zbog velikog nevremena koje je obuhvatilo Split. Zbog vremenskih neprilika bio je odgođen i početak utakmice u kojoj je Hajduk slavio 2-1.