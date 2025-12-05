FOTO Heidi, koliko ono imaš godina? Slavna manekenka otela pažnju uoči ždrijeba za SP

Ždrijeb za SP 2026. godine održat će se od 18 sati, a Hrvatska je smještena u drugu jakosnu skupinu. Uoči ždrijeba, u petak, održan je događaj kojim se najavio ples kuglica i na kojem su bila poznata lica
Heidi Klum (52) očarala je još jednom sa zanosnom crvenom haljinom. Njemica će biti glavna voditeljica eventa, a pored nje na bini bit će poznati komičar Kevin Hart.
Bivša nogometašica i voditeljica na javnim događajima Uefe i Fife Samantha Johnson (34) uveličala je svojom ljepotom i prisutnošću raskošnu ceremoniju.
Prekrasna Jennifer Yepez (41) s otvorenom haljinom mamila je poglede svih prisutnih. Bavi se organizacijom modnih revija i fotografiranjem poznatih osoba iz modelinga u New Yorku.
Ricardo Kaka (43) je osvajač Zlatne lopte 2007. godine prije ere Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Skroman i povučen u privatnom životu igrao je potpuno suprotno na nogometnim terenima. Nogomet ne igra od 2017. godine, a posljednje je nastupao za Orlando City.
Svjetski i europski prvak sa Španjolskom te legenda Barcelone u igračkom i trenerskom smislu Xavi Hernandez (45) došao je podržati novi Fifin event. Zadnje je vodio Barcelonu od 2021. do 2024. godine, a trenutačno je nezaposlen.
Bivši topnik Porta, Atletico Madrida, Chelseaja, Manchester Uniteda, Monaca i kolumbijske reprezentacije bio je na eventu s ljepšom polovicom i pjevačicom Lorelei Taron (37).
Donedavno aktivni stoper Pepe (42) poznat po čvrstini i gruboj igri legenda je Real Madrida i Porta, a s Portugalom je osvojio EP 2016. godine.
Svjetski prvak s Brazilom 1994. godine te bivši izbornik Brazila Dunga (62). Povukao se iz nogometa i posljednje je vodio Brazil od 2014. do 2016., što mu je bio i zadnji trenerski angažman. Involviran je u brazilskom nogometu kao stručni analitičar, ambasador i komentator.
Bivši engleski reprezentativac Rio Ferdinand (47) nakon uspješne karijere i sjajnih pothvata s Manchester Unitedom bavi se komentiranjem i stručnom analizom u nogometnom svijetu. Bio je dijelom izvanredne generacije 'crvenih vragova' koji su pod Sir Alexom Fergusonom dominirali Europom i Premier ligom.
Dugogodišnji trener Arsenala, jedine neporažene momčadi u sezoni Premier lige, Arsene Wenger (76). Francuz je direktor razvoja u Fifi od 2019. godine.
Očekivano, nazočan je bio predsjednik Fife Gianni Infantino (55) sa svojom suprugom Leenom Al Ashqar (55). Predsjedničku dužnost obnaša od 2016., a mandat mu traje do 2027.
Predsjednik nogometnog saveza Obale Bjelokosti Yacine Idriss Diallo (65) bio je među pozvanima. Spomenutu dužnost obnaša od 2022. godine.
Glazbenik TRACKDILLA u potpuno crnom 'outfitu' sa sjajnim lancem na kojem piše njegovo umjetničko ime. U svijetu je poznat po hitovima u 'afro pop' žanru.
Na fotografiji se nalaze guverner i djelomični vlasnik ženskog nogometnog kluba Gothama New Jerseyja Phil Murphy (68), njegova žena Tammy Snyder Murphy (60) i njihov sin Charlie Murphy.
Jill Ellis (59) je izvršna direktorica Fife i nekadašnja profesionalna nogometašica. Kao izbornica SAD-a osvojila je dva SP-a (2015. i 2019.).
