FIFIN GALA EVENT

FOTO Heidi, koliko ono imaš godina? Slavna manekenka otela pažnju uoči ždrijeba za SP

Ždrijeb za SP 2026. godine održat će se od 18 sati, a Hrvatska je smještena u drugu jakosnu skupinu. Uoči ždrijeba, u petak, održan je događaj kojim se najavio ples kuglica i na kojem su bila poznata lica
FIFA 2026 World Cup Draw Welcome Reception
Heidi Klum (52) očarala je još jednom sa zanosnom crvenom haljinom. Njemica će biti glavna voditeljica eventa, a pored nje na bini bit će poznati komičar Kevin Hart. | Foto: JEENAH MOON/REUTERS
