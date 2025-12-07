FOTO Pogledajte spektakularne fotografije s UFC 323 događaja!

UFC 323 event u Las Vegasu u Nevadi ponudio je nekoliko izvrsnih borbi, među kojima se ističe ona između Petra Jana i Meraba Dvališvilija u borbi za pojas bantam kategorije. Ruski borac revanširao se Dvališviliju za poraz iz 2023. i vratio se na tron
UFC 323 donio je veliki preokret u bantam kategoriji jer je Petr Yan pobijedio Meraba Dvališvilija jednoglasnom odlukom i vratio se na tron, zaustavivši Merabov pokušaj povijesne četvrte obrane titule u istoj godini.
U co-main eventu Joshua Van je postao novi UFC flyweight prvak nakon što je Alexandre Pantoja već u prvim sekundama borbe zadobio težak prijelom ruke, što je dovelo do brzog prekida i jednog od najneočekivanijih završetaka u borbama za naslov
Na ostatku glavnog programa istaknuli su se Tatsuro Taira, koji je brutalno nokautirao Brandona Morena, te Payton Talbott koji je pobjedom nad Henryjem Cejudom ispratio legendu u mirovinu
Neriješeno između Jana Błachowicza i Bogdana Guskova te uspješan povratak Maycee Barber zaokružili su kartu. Event se pamti kao večer povratka starih prvaka, rađanja novih i završetak UFC-ove PPV ere za 2025. godinu
