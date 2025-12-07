FOTO Pogledajte spektakularne fotografije s UFC 323 događaja!

UFC 323 event u Las Vegasu u Nevadi ponudio je nekoliko izvrsnih borbi, među kojima se ističe ona između Petra Jana i Meraba Dvališvilija u borbi za pojas bantam kategorije. Ruski borac revanširao se Dvališviliju za poraz iz 2023. i vratio se na tron, drugi put u karijeri | Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS