NEMILE SCENE

FOTO Pogledajte sukob ultrasa u Vinkovcima. Letjele baklje i stolice, gorjeli transparenti...

Pred kraj susreta Cibalia - Hajduk došlo je do prekida utakmice kada su gostujući navijači isprovocirani transparentom krenuli u obračun sa domaćim ultrasima
Vinkovci: Torcida bakljama gađala navijače Cibalije
U osmini finala Hrvatskog kupa u Vinkovcima Cibalia je ugostila trenutačnog lidera HNL-a, Hajduk. Domaća je momčad odigrala vrlo dobru utakmicu i izgubila tek nakon raspucavanja s 11 metara (4-2), a tribine su bile gotovo popunjene navijačima koji su došli podržati svoje igrače. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
