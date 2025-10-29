FOTO Pogledajte sukob ultrasa u Vinkovcima. Letjele baklje i stolice, gorjeli transparenti...

Pred kraj susreta Cibalia - Hajduk došlo je do prekida utakmice kada su gostujući navijači isprovocirani transparentom krenuli u obračun sa domaćim ultrasima
U osmini finala Hrvatskog kupa u Vinkovcima Cibalia je ugostila trenutačnog lidera HNL-a, Hajduk. Domaća je momčad odigrala vrlo dobru utakmicu i izgubila tek nakon raspucavanja s 11 metara (4-2), a tribine su bile gotovo popunjene navijačima koji su došli podržati svoje igrače.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
No, uz sportsku napetost na terenu, događanja na tribinama zasjenila su utakmicu.
Tijekom drugog poluvremena domaći su Ultrasi u 75. minuti izvjesili izrazito uvredljiv transparent upućen Torcidi: “Mater dro***, ćaća đanki, baba ku***, udbaš dida, Tito suza, zvijezda igla. Splitski Hajduk i Torcida.”
Uz transparent su zapjevali pjesmu “Sretan vam rođendan”, aludirajući na 75. obljetnicu Torcide, najstarije navijačke skupine na svijetu, koja je svoj rođendan slavila samo dan ranije.
Nedugo potom, vinkovački su navijači zapalili transparent s natpisom Torcida Brda, koji je Torcidi bio ukraden prije dvadeset godina, a iznad njega dodali poruku “Oko za oko”.
Taj je čin dodatno razbjesnio gostujuće navijače. Splićani su pokušali preskočiti ogradu i sukobiti se s domaćima, a potom su s gostujućeg sektora počeli bacati baklje, od kojih su neke završile i na tribinama s domaćim navijačima.
Specijalna je policija brzo reagirala i spriječila veći sukob, ali su poletjele stolice i baklje, zbog čega je sudac na nekoliko minuta prekinuo utakmicu.
Nakon što se situacija smirila, igra je nastavljena i završila bez pogodaka do isteka 120. minute.
Incidenti su zasjenili dobru igru i navijačku atmosferu, kao i plemenitu gestu vinkovačkih Ultrasa s početka utakmice, kad su transparentom odali počast Jeanu Michellu Nicolieru i njegovim riječima: “Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje.”
Nicolier je tu poruku uputio majci prije dolaska u ratom razorenu Hrvatsku, rekavši: “Želim pomoći tim ljudima, oni me trebaju. Ja moram ići, ali vratit ću se. Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje.”
