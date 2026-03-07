Obavijesti

Galerija

Komentari 0
OVO JE OPASNO

FOTO Poljudska 'ljepotica' to odavno nije. Pogledajte kako se raspada nekad velebni stadion

U Hajduku ističu da moderni stadion i trening-kamp predstavljaju ključne uvjete za dugoročnu konkurentnost i financijsku stabilnost, razmatraju selidbu sa stadiona. Evo što je ustanovio i snimio Grad Split još 2024.
Split: Hajduk i Posušje odigrali prijateljsku utakmicu
Stanje splitskog stadiona Stadion Poljud posljednjih je godina predmet sve ozbiljnijih stručnih analiza koje pokazuju da je riječ o građevini u vrlo lošem tehničkom stanju. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/57
Stanje splitskog stadiona Stadion Poljud posljednjih je godina predmet sve ozbiljnijih stručnih analiza koje pokazuju da je riječ o građevini u vrlo lošem tehničkom stanju. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026