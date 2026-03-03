FOTO Povjesničarka postala gospođa Leclerc, a Ferrari od 35 milijuna ukrao šou u Monaku

Trenutak koji je obilježio vjenčanje Charlesa Leclerca i Alexandre Saint Mleux bio je odlazak mladenaca s ceremonije. Kao što i priliči vozaču Ferrarija, odabir je pao na uistinu poseban automobil; rijetki i neprocjenjivi Ferrari 250 Testa Rossa iz 1957. godine. Vrijednost ovog kultnog modela procjenjuje se na vrtoglave iznose koji sežu i do 35 milijuna eura
Vozač Ferrarija i jedan od najpopularnijih sportaša današnjice, Charles Leclerc, oženio je svoju dugogodišnju partnericu, influencericu i povjesničarku umjetnosti Alexandru Saint Mleux.
| Foto: Instagram/Screenshoot
Par je sudbonosno "da" izrekao u njegovom rodnom Monaku, na intimnoj ceremoniji koja je, unatoč želji za privatnošću, zbog nevjerojatnih detalja odjeknula diljem svijeta. Iako je riječ tek o "prvom dijelu" njihovog slavlja, raskoš je bila sve samo ne suptilna.
Da Leclerc nije štedio kako bi pokazao ljubav svojoj odabranici, bilo je jasno još od zaruka u studenom 2025. godine. Tada je zaprosio Alexandru prstenom koji su stručnjaci procijenili na vrijednost od najmanje 450.000 eura. Riječ je o komadu nakita s ovalnim dijamantom od pet do šest karata, iznimne kvalitete i čistoće.
Uspjeli su sačuvati privatnost sve do trenutka kad su se društvenim mrežama proširile prve snimke, a par ih je zatim i sam potvrdio. Alexandra, koja je nakon vjenčanja uzela suprugovo prezime, zablistala je u elegantnoj vjenčanici s otvorenim ramenima dizajnera Paola Sebastiana, dok je Charles odabrao elegantno bijelo odijelo.
Ipak, pravu zvijezdu ceremonije mnogi su pronašli u njihovom psu, jazavčaru Leu, koji je bio neizostavan dio proslave. Simpatični pas, koji je imao ključnu ulogu i u objavi zaruka, pozirao je s mladencima.
Trenutak koji je obilježio vjenčanje bio je odlazak mladenaca s ceremonije. Kao što i priliči vozaču Ferrarija, odabir je pao na uistinu poseban automobil – rijetki i neprocjenjivi Ferrari 250 Testa Rossa iz 1957. godine.
Riječ je o jednom od najvrjednijih klasičnih automobila na svijetu, proizvedenom u seriji od samo trideset i tri primjerka. Vrijednost ovog kultnog modela, ovisno o njegovoj povijesti i stanju, procjenjuje se na vrtoglave iznose koji sežu i do 35 milijuna eura.
Ovo vjenčanje bilo je tek uvertira u ono što slijedi. Sam Leclerc je na društvenim mrežama poručio: "Dan kojeg ćemo se zauvijek sjećati. Prvi dio je gotov, a drugi dio slijedi sljedeće godine sa svim našim bližnjima", najavivši tako veliko slavlje koje će zasigurno ponovno privući pažnju svjetske javnosti.
Alexandra Saint Mleux, 22-godišnjakinja koja je u kratkom roku postala jedno od najprepoznatljivijih lica u paddocku Formule 1. Iako je svjetska javnost najviše poznaje kao djevojku Ferrarijevog vozača Charlesa Leclerca, njezina priča seže daleko izvan svijeta utrka.
S diplomom prestižne pariške institucije, karijerom u svijetu umjetnosti i statusom modne ikone, Alexandra gradi vlastiti identitet koji plijeni pažnju medija i milijuna pratitelja na društvenim mrežama.
S ocem francusko-argentinskih korijena i majkom Meksikankom, od malih je nogu uronjena u različite kulture, što joj je omogućilo da tečno govori čak četiri jezika: francuski, talijanski, engleski i španjolski.
Prije nego što je postala globalno poznata, Alexandra je gradila karijeru daleko od bljeskalica fotoaparata. Radila je kao koordinatorica za umjetnost u Monaku i surađivala s aukcijskim kućama, primjenjujući svoje akademsko znanje u praksi.
Iako je postala stalna prisutnost na utrkama Formule 1, Alexandra se trudi iskoristiti svoju platformu za plemenite ciljeve.
Pokrenula je humanitarnu zakladu Corazones Unidos, čija je misija podržati pristup obrazovanju za djecu u siromašnim dijelovima Meksika. Time pokazuje želju da svoju popularnost iskoristi za pozitivan društveni utjecaj, što je naišlo na veliko odobravanje njezinih pratitelja.
