FOTO Povjesničarka postala gospođa Leclerc, a Ferrari od 35 milijuna ukrao šou u Monaku

Da Leclerc nije štedio kako bi pokazao ljubav svojoj odabranici, bilo je jasno još od zaruka u studenom 2025. godine. Tada je zaprosio Alexandru prstenom koji su stručnjaci procijenili na vrijednost od najmanje 450.000 eura. Riječ je o komadu nakita s ovalnim dijamantom od pet do šest karata, iznimne kvalitete i čistoće. | Foto: Instagram/Screenshoot