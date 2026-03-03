Obavijesti

FOTO Povjesničarka postala gospođa Leclerc, a Ferrari od 35 milijuna ukrao šou u Monaku

Trenutak koji je obilježio vjenčanje Charlesa Leclerca i Alexandre Saint Mleux bio je odlazak mladenaca s ceremonije. Kao što i priliči vozaču Ferrarija, odabir je pao na uistinu poseban automobil; rijetki i neprocjenjivi Ferrari 250 Testa Rossa iz 1957. godine. Vrijednost ovog kultnog modela procjenjuje se na vrtoglave iznose koji sežu i do 35 milijuna eura
Vozač Ferrarija i jedan od najpopularnijih sportaša današnjice, Charles Leclerc, oženio je svoju dugogodišnju partnericu, influencericu i povjesničarku umjetnosti Alexandru Saint Mleux. | Foto: Instagram/Screenshoot
