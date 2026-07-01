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VATRENA MARISOL

FOTO Prebujna Paragvajka ludo slavila pobjedu nad Nijemcima. U slavlju joj grudi ispale van...

Paragvajska influencerica Marisol Olmedo pozorno prati Svjetsko prvenstvo u nogometu. Bila je na nekoliko utakmica, a kad ne može do ulaznice, sve vatreno prati uz televiziju. Posebno je burno proslavila pobjedu Paragvaja protiv Njemačke...
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FOTO Prebujna Paragvajka ludo slavila pobjedu nad Nijemcima. U slavlju joj grudi ispale van...
Paragvajska influencerica Marisol Olmedo pozorno prati Svjetsko prvenstvo u nogometu. Bila je na nekoliko utakmica, a kad ne može do ulaznice, sve vatreno prati uz televiziju. Posebno je burno proslavila pobjedu Paragvaja protiv Njemačke... | Foto: M. Olmeda/Instagram
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Paragvajska influencerica Marisol Olmedo pozorno prati Svjetsko prvenstvo u nogometu. Bila je na nekoliko utakmica, a kad ne može do ulaznice, sve vatreno prati uz televiziju. Posebno je burno proslavila pobjedu Paragvaja protiv Njemačke... | Foto: M. Olmeda/Instagram
Komentari 8

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