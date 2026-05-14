FOTO Predivna tenisačica otkrila zašto odbija kolege: 'Puno ljudi mrzi kada se žene zabavljaju'

Eva Lys, njemačka tenisačica ukrajinskog podrijetla, osvaja igrom i karizmom! Rođena je u Kijevu, odrasla u Hamburgu, bori se s autoimunom bolešću, ali to je ne sprječava da briljira. Odbija romanse s kolegama, a kritičare šalje u vjetar
Eva Lys (24), njemačka tenisačica ukrajinskog podrijetla, sve više privlači pažnju svjetske javnosti.
No, razlog nije samo njezina igra na terenu, već i zarazna karizma, iskrenost i nevjerojatna životna priča.
Rođena u Kijevu, odrasla u Hamburgu, ova 24-godišnjakinja postala je jedna od najzanimljivijih pojava na WTA Touru, istovremeno se boreći s izazovima koji daleko nadilaze pobjede i poraze.
Njezin otac, Vladimir Lys, bivši je član ukrajinske Davis Cup reprezentacije i ujedno njezin trener.
Dok mnoge sportašice pronalaze ljubav unutar svog profesionalnog kruga, Eva ima jasan i čvrst stav o vezama s kolegama tenisačima.
Na pitanje bi li ušla u takvu vezu, njezin je odgovor uvijek bio nedvosmisleno "ne".
Svoje razloge detaljno je objasnila u intervjuu za magazin CLAY, ističući potrebu za očuvanjem granice između privatnog i poslovnog života.
- Izlaziti s tenisačem? Ne. Znam koliko je potrebno uložiti u ovaj posao. Oduzima toliko puno tvog života. Pokušavam svoj privatni život držati što dalje od sporta - izjavila je.
Za nju je, kako kaže, osvježavajuće imati prijatelje i interese izvan svijeta tenisa.
Iako dodaje "nikad ne reci nikad", za sada je njezin stav nepromijenjen.
Ono što mnogi obožavatelji ne znaju jest da se Eva Lys od 2020. godine bori s teškom autoimunom bolešću.
Nedugo nakon osvajanja svog prvog ITF naslova, dijagnosticiran joj je spondiloartritis, reumatska bolest koja uzrokuje kronične upale, bol i ukočenost u zglobovima, prvenstveno kralježnice.
Ova dijagnoza potpuno je promijenila njezin pristup sportu i natjerala ju da usvoji novu filozofiju: "manje je više".
- Odrasla sam u obitelji gdje se uvijek govorilo da se naporan rad isplati. Što više radiš, bolji si. To je uobičajeno razmišljanje. No, za mene je ponekad manje zapravo više - priznala je Lys.
Shvatila je da guranje tijela preko granica, što je uobičajeno za vrhunske sportaše, za nju može značiti pauzu od nekoliko tjedana.
Zbog toga njezin tim i ona moraju pažljivo planirati treninge, opterećenje i prehranu, a oporavku kroz fizioterapiju i ledene kupke daje apsolutni prioritet.
Unatoč teškim prvim godinama nakon dijagnoze, pokazala je nevjerojatnu otpornost.
Izvan terena, Lys je autentična, duhovita i ne boji se reći što misli, što ju je učinilo miljenicom navijača, medija, ali i kolegica.
Njezina popularnost je tolika da su na Wimbledonu organizatori morali premjestiti njezinu konferenciju za medije u veću prostoriju zbog ogromnog interesa novinara.
Aktivna je na društvenim mrežama gdje pokazuje i drugu stranu svog života, ljubav prema modi, glazbenim festivalima i druženju s prijateljima.
Upravo zbog toga ponekad se nađe na meti kritičara koji joj poručuju da se "više fokusira na tenis".
- Puno ljudi mrzi vidjeti žene kako se zabavljaju. Ja samo kažem 'Je**š mrzitelje!'. Ako mogu pomoći i jednoj osobi da bude svoja i ne mari za mržnju, bit ću najsretnija osoba na svijetu - poručuje Lys.
Njezinu autentičnost cijene i druge tenisačice.
Amerikanka Katie Boulter nazvala ju je "kraljicom", dok je prva igračica svijeta Iga Świątek rekla: "Ona se ne obazire na to što ljudi govore. Samo radi svoje, što je lijepo vidjeti."
Iako je zbog popularnosti na internetu mnogi smatraju influencericom, ona taj pojam ne voli.
- Nisam influencerica, to nije moj glavni posao. Ja sam sportašica koja se samo zabavlja i dijeli svoja iskustva - jasna je Lys.
Svoj veliki proboj na svjetsku scenu doživjela je 2025. godine na Australian Openu, gdje je kao "sretna gubitnica" (lucky loser) ušla u glavni ždrijeb i stigla do četvrtog kola, što joj je donijelo prvi ulazak u Top 100.
Njezin uspjeh nastavio se kasnije te godine na turniru u Pekingu, gdje je stigla do svog prvog četvrtfinala na turnirima serije WTA 1000.
Na putu do tamo ostvarila je i prvu pobjedu nad Top 10 igračicom, svladavši bivšu wimbledonsku pobjednicu Elenu Ribakinu, što ju je prvi put u karijeri uvelo među 50 najboljih tenisačica svijeta.
Njezin najviši rang u karijeri bio je 39. mjesto u siječnju 2026. godine.
Stil igre joj je agresivan s osnovne linije, a najjači udarac joj je dvoručni bekend.
(*uz korištenje AI-ja)
