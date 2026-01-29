FOTO Prepoznajete ga? Hrvat je arhitekta našeg uspjeha učio rukomet. A i Kostelićevu punicu

Prvi stranac u povijesti na klupi Hrvatske stigao je nakon bolnog 11. mjesta na Euru i donio sa sobom auru pobjednika. Malo tko je tad mogao zamisliti da će samo dvije godine kasnije Hrvatska pod njegovim vodstvom biti svjetski doprvak i polufinalist Eura kao pobjednik skupine sa šest pobjeda i samo jednim porazom. Iza njega je velika karijera, bio je izbornik Austrije i Japana, šest godina vodio je Füchse Berlin, a 2016. godine je s Njemačkom osvojio Europsko prvenstvo. Sad će to pokušati napraviti s Hrvatskom. | Foto: Axel Heimken/DPA