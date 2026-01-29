Obavijesti

FOTO Prepoznajete ga? Hrvat je arhitekta našeg uspjeha učio rukomet. A i Kostelićevu punicu

Islandska trenerska čarolija osvaja europski rukomet! Tri od četiri polufinalista vode islandski treneri, uključujući i našeg Dagura Sigurdssona koji Hrvatsku vodi prema novoj medalji
Završnica Europskog prvenstva u rukometu seli se u danski Herning, a dok se prašina sliježe nakon dramatičnih okršaja glavne runde, jedna činjenica iskače i zasjenjuje sve ostale. Od četiri reprezentacije koje će se boriti za medalje, čak tri vode islandski treneri. | Foto: Profimedia
Završnica Europskog prvenstva u rukometu seli se u danski Herning, a dok se prašina sliježe nakon dramatičnih okršaja glavne runde, jedna činjenica iskače i zasjenjuje sve ostale. Od četiri reprezentacije koje će se boriti za medalje, čak tri vode islandski treneri. | Foto: Profimedia
