FOTO Prepoznajete ga? Hrvat je arhitekta našeg uspjeha učio rukomet. A i Kostelićevu punicu

Islandska trenerska čarolija osvaja europski rukomet! Tri od četiri polufinalista vode islandski treneri, uključujući i našeg Dagura Sigurdssona koji Hrvatsku vodi prema novoj medalji
Završnica Europskog prvenstva u rukometu seli se u danski Herning, a dok se prašina sliježe nakon dramatičnih okršaja glavne runde, jedna činjenica iskače i zasjenjuje sve ostale. Od četiri reprezentacije koje će se boriti za medalje, čak tri vode islandski treneri.
Hrvatsku je u polufinale uveo Dagur Sigurdsson (52), Njemačku Alfred Gislason (66), a veliko iznenađenje - Island - predvodi Snorri Gudjonsson (44). Jedini "uljez" u tom društvu je Danac Nikolaj Jacobsen (54). Ovo nije slučajnost, već potvrda fenomena "islandske trenerske škole", koja iz zemlje od samo 370.000 stanovnika proizvodi vrhunske rukometne umove.
A znate li da ih je rukometu podučavao jedan Hrvat? I sami Islanđani kažu da je Slavko Bambir, legendarni hrvatski trener, koji je preminuo 2023. godine, otac njihova modernog rukometa. Taj sport sad je tamo broj jedan, čak i ispred nogometa.
Proveo je na Islandu 19 godina, od 1987. do 2006. Bio je izbornik ženske reprezentacije, a vodio je i najveće muške klubove.
- Sjećam se prvog treninga na Islandu. Rekao sam djevojkama da dođu u 18 sati, a kad ono, nema nikoga. Dolazile bi u posljednji tren. Nevjerojatno - ispričao je Bambir jednom prilikom.
Učio ih je disciplini, sistematičnosti i tajnama rukometa. Nema koga Slavko nije trenirao, od svih bivših i današnjih reprezentativaca, a uz njega su se školovali i današnji vrhunski islandski treneri. Među njima je i naš izbornik Dagur Sigurdsson.
- Trenirao sam Alfreda Gislasona, Sigurdssona... Da, trenirao sam i mamu Elin Kostelić.
Islanđani su jako puno ulagali u infrastrukturu i rezultati se vide.
- Svaki klub ima svoju dvoranu, tribine su prepune tijekom utakmica. I mentalno su jaki, njima ne moraš govoriti da ne zabušavaju. Oni kad treniraju onda zaista i treniraju.
Dagur Sigurdsson često ističe kolika mu je čast biti hrvatski izbornik. Islanđani obožavaju naš rukomet.
- Često su mi govorili: 'E, da je nama bio Ivano Balić, naosvajali bismo se zlatnih medalja' - rekao je Bambir.
On je Islanđane učio rukometnim tajnama, a sad Islanđanin Hrvatsku vodi prema novoj medalji. Kad je u veljači 2024. Hrvatski rukometni savez objavio da Dagur Sigurdsson preuzima klupu reprezentacije, bio je to potez bez presedana.
Prvi stranac u povijesti na klupi Hrvatske stigao je nakon bolnog 11. mjesta na Euru i donio sa sobom auru pobjednika. Malo tko je tad mogao zamisliti da će samo dvije godine kasnije Hrvatska pod njegovim vodstvom biti svjetski doprvak i polufinalist Eura kao pobjednik skupine sa šest pobjeda i samo jednim porazom. Iza njega je velika karijera, bio je izbornik Austrije i Japana, šest godina vodio je Füchse Berlin, a 2016. godine je s Njemačkom osvojio Europsko prvenstvo. Sad će to pokušati napraviti s Hrvatskom.
