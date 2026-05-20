FOTO Preslatke scene Rakitića i kćeri: 'Bog se s nama smije...'

Obitelj Rakitić provela je emotivan i obiteljski vikend. Njihova mlađa kćer Adara (10) primila je sakrament prve pričesti, a detalje sa slavlja par je podijelio na društvenim mrežama
Bivši hrvatski reprezentativac i tehnički direktor Hajduka, Ivan Rakitić, i njegova supruga Raquel Mauri proživjeli su posebno emotivan vikend. Njihova mlađa kći, desetogodišnja Adara, primila je sakrament prve svete pričesti.
Ponosni roditelji podijelili su djelić svečane atmosfere sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, otkrivajući dirljive obiteljske trenutke.
Svečanost je održana u nedjelju, 19. svibnja, a obitelj je veliki dan obilježila u krugu najbližih. Raquel Mauri, koja je za ovu prigodu odjenula elegantnu mint haljinu, dok je Ivan nosio svijetloplavo odijelo, nije skrivala emocije.
"Danas nam se Bog smiješi. Naša djevojčica primila je svoju Prvu pričest okružena ljubavlju, nježnošću i puno svjetla. Njezin osmijeh, snaga i jedinstven pogled na svijet čine ovaj dan još posebnijim. Volimo te beskrajno, princezo", napisala je ponosna majka na svom Instagram profilu.
Obitelj se, nakon Rakitićevog povratka u hrvatski nogomet i preuzimanja funkcije u Hajduku, skrasila u Splitu. Par, koji slovi za jedan od najskladnijih na sceni, upoznao se 2011. godine u Sevilli, gdje je Raquel radila kao konobarica u hotelu u kojem je nogometaš odsjeo.
Ivan je kasnije priznao da je bio uporan i da mu je trebalo vremena da je nagovori na prvi spoj, komunicirajući isprva rukama dok nije naučio španjolski. Vjenčali su se 2013. godine, a crkveno vjenčanje imali su dvije godine kasnije.
Njihov brak temelji se na međusobnoj podršci, a kako je Ivan jednom prilikom otkrio, svađe gotovo da i ne postoje. Preseljenje u Dalmaciju nije im teško palo, a Raquel i djevojčice brzo su se prilagodile životu koji ih podsjeća na rodnu Andaluziju.
Djevojčice pohađaju internacionalnu školu i dobro su se snašle. Počele su učiti hrvatski i svakim danom im ide sve bolje. Imaju i brojne izvanškolske aktivnosti: starija Althea ide na ples, tenis i jahanje, dok mlađa Adara također voli jahanje i plivanje.
Kako je istaknuo, Raquel je stup obitelji i najviše obveza ima oko djece, no sve radi s osmijehom. Obiteljsku rutinu upotpunjuju šetnje uz more s njihova dva psa, a veliku podršku pruža im i Raquelina sestra Irene sa suprugom Albertom, koja se s njima preselila u Split.
