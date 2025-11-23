FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Beckerova 23 godine mlađa supruga rodila djevojčicu

Boris Becker imao je uzbudljivu sportsku karijeru, ali i buran privatni život u mirovini. U šestom desetljeću života dobio je sveukupno peto, a prvo dijete s 24 godina mlađom ženom koju je oženio prošle godine u Italiji
Boris Becker (58) i supruga Lilian de Carvalho Monteiro (34) dobili su prinovu u obitelji. Beckeru je to peto dijete koje je dobio dan prije proslave 58. rođendana, a njihovo prvo zajedničko.
Novoj djevojčici ime je Zoë Vittoria Becker, a sretnu vijest na Instagramu objavio je bivši tenisač.
Zoe je njegovo peto dijete, a iz braka s Barbarom ima Noaha i Eliasa. S ruskom konobaricom iz Londona Angelom Ermakovom ima vanbračno dijete koje prvotno nije htio priznati, ali je DNK analizom utvrđeno kako je Anna Ermakova njegova kćer. Sa Kerssenberg ima sina Amadeusa koji je rođen 2010. godine.
S Lilian je u braku od prošle godine, a prije je bio oženjen za Barbaru Feltus i Sharlely Kerssenberg. S trenutačnom ženom vjenčao se u Portofinu, a u lipnju je objavio kako iščekuju prinovu.
Tenisač je imao vrlo bogatu karijeru prožetu nerijetkim skandalima. Osvojio je 49 pojedinačnih i 15 naslova u parovima. Šest puta osvajao je Grand slamove.
Nedavno je imao premijeru knjige naziva 'Inside' o vremenu provedenom u zatvoru
Nakon teniske karijere bacio se u komentatorske vode. Radio je za BBC i Eurosport, ali zbog odlaska u zatvor 2022. prestao je sa spikiranjem. Iza rešetaka završio je u periodu od osam mjeseci zbog skrivanja imovine i zajmova.
Strastveni je igrač pokera i sudionik najvećih svjetskih turnira. 2017. godine proglasio je bankrot zbog 14 milijuna eura duga privatnoj britanskoj banci Arbuthnost Latham.
Alex Gibney snimio je dokumentarac naziva 'Boom, Boom, the world vs. Boris Becker' koji je premijerno prikazan 2023. na berlinskom festivalu
To iskustvo opisao je kao "brutalno" i kao svakodnevnu "borbu za preživljavanje", ali i kao lekciju koja ga je učinila "jačim i boljim čovjekom".
U najtežim trenucima njegova života, uz Beckera je čvrsto stajala Lilian de Carvalho Monteiro. Njihova veza započela je 2019. godine, a Lilian, 23 godine mlađa analitičarka političkog rizika, pokazala se kao njegova najveća podrška.
"Preživio sam zahvaljujući njezinoj ljubavi", izjavio je Becker nakon izlaska iz zatvora
