FOTO Prije osam godina Hrvatska je dočekala 'vatrene' i priredila feštu za pamćenje

Nakon tog ogromnog uspjeha, četiri godine kasnije ista je generacija napravila još jedan spektakl i u Katru osvojila brončanu medalju na SP-u
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Na današnji dan prije osam godina “vatreni” su dočekani na zagrebačkom Trgu bana Jelačića poslije veličanstvenog osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu 2018. godine.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Na današnji dan prije osam godina “vatreni” su dočekani na zagrebačkom Trgu bana Jelačića poslije veličanstvenog osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu 2018. godine. |
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Na današnji dan prije osam godina “vatreni” su dočekani na zagrebačkom Trgu bana Jelačića poslije veličanstvenog osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu 2018. godine.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Filip Brala/Pixsell
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Bio je to najveći uspjeh u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, koji potpisuje Zlatko Dalić, nedavno odstupio s mjesta izbornika.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
“Vatrene” su prije slijetanja, nakon ulaska u hrvatski zračni prostor, pozdravili MIG-ovi, a plan je bio da od zračne luke do Trga stignu za pola sata i ondje proslave veliki uspjeh.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto Zarko Basic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
No okupilo se toliko ljudi da je putovanje trajalo nekoliko sati.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Na svakom koraku autobus s reprezentativcima dočekivali su razgaljeni navijači.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Kada su stigli na Trg, već je pala noć, a onda je krenula prava fešta.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Smatra se da ih je tada dočekalo više od pola milijuna ljudi.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Proslava se nastavila do duboko u noć, a nakon toga slavilo se još nekoliko dana i u ostalim gradovima, kako su reprezentativci stizali kući.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Filip Kos/PIXSELL
Foto Filip Kos/PIXSELL
Foto Filip Kos/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Filip Kos/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL