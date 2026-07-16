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FOTO Prije osam godina Hrvatska je dočekala 'vatrene' i priredila feštu za pamćenje

Nakon tog ogromnog uspjeha, četiri godine kasnije ista je generacija napravila još jedan spektakl i u Katru osvojila brončanu medalju na SP-u
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ARHIVA - 2018. Godišnjica dočeka Vatrenih nakon osvajanja srebrne medalje na SP-u u Rusiji
Na današnji dan prije osam godina “vatreni” su dočekani na zagrebačkom Trgu bana Jelačića poslije veličanstvenog osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu 2018. godine. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Na današnji dan prije osam godina “vatreni” su dočekani na zagrebačkom Trgu bana Jelačića poslije veličanstvenog osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu 2018. godine. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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