FOTO Prije Taylor Swift, ikonu NFL-a hrvatskih korijena zavela je fatalna sportska novinarka

Kao odgovor na online komentare, Kayla Nicole je iskoristila svoju platformu za javno govorenje o tim iskustvima. U listopadu 2023. objavila je otvoreno pismo naslovljeno na "crne djevojke" u kojem se osvrnula na javne osude i percepciju vrijednosti. "Draga crna djevojko... reći će da si previše... a u istom dahu ti reći da nisi dovoljna... Ali molim te, zapamti da tvoja vrijednost leži drugdje", napisala je. | Foto: Instagram