FOTO Prije Taylor Swift, ikonu NFL-a hrvatskih korijena zavela je fatalna sportska novinarka

Ime Kayla Nicole postalo je poznato široj javnosti, primarno kroz njezinu petogodišnju vezu s NFL igračem Travisom Kelceom. Kayla Nicole je sportska novinarka, influencerica i zagovornica mentalnog zdravlja
Kayla Nicole rođena je 2. studenog 1991. godine u Los Angelesu. Njezin interes za sport doveo ju je do studija na Sveučilištu Pepperdine u Malibuu, gdje je 2013. godine diplomirala radiodifuzno novinarstvo.
| Foto: Instagram
Kayla Nicole rođena je 2. studenog 1991. godine u Los Angelesu. Njezin interes za sport doveo ju je do studija na Sveučilištu Pepperdine u Malibuu, gdje je 2013. godine diplomirala radiodifuzno novinarstvo. |
Foto: Instagram
Kayla Nicole rođena je 2. studenog 1991. godine u Los Angelesu. Njezin interes za sport doveo ju je do studija na Sveučilištu Pepperdine u Malibuu, gdje je 2013. godine diplomirala radiodifuzno novinarstvo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon diplome, započela je karijeru u sportskom novinarstvu. Radila je kao reporterka i voditeljica za medijske kuće poput ESPN i Barstool Sports. Njezin rad obuhvaćao je praćenje NBA i NFL utakmica. Svojim radom stekla je prepoznatljivost u sportskim medijskim krugovima.
| Foto: Instagram
Osim sportskog novinarstva, Kayla Nicole aktivna je i u drugim područjima. Djeluje kao influencerica na društvenim mrežama, gdje surađuje s brendovima kao što su Revolve, Crocs i Savage X Fenty. Njezini profili na Instagramu i TikToku imaju velik broj pratitelja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kayla Nicole bila je u vezi s igračem NFL-a Travisom Kelceom od 2017. do svibnja 2022. godine. Prema njezinim izjavama, upoznali su se putem Instagrama nakon što mu je poslala poruku. Tijekom petogodišnje veze, koja je imala prekide, često su se zajedno pojavljivali u javnosti. Prekidi su bili predmet medijskih nagađanja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prvi prekid dogodio se 2020. godine, a bio je popraćen glasinama o Kelceovoj nevjeri, što je on demantirao na Twitteru, napisavši: "Ovo je lažna vijest... i nije razlog zašto smo Kayla i ja prekinuli." Par se nakon toga pomirio.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihov konačni prekid u svibnju 2022. također je izazvao medijsku pažnju. Pojavile su se glasine da su financije bile uzrok, navodeći da je Kelce tražio od Nicole da plaća polovicu troškova. Oboje su javno demantirali te tvrdnje. Kelce je u jednom podcastu izjavio da je Nicole financijski neovisna, dok je i ona potvrdila da novac nije bio problem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Veza Travisa Kelcea s pjevačicom Taylor Swift, koja je započela sredinom 2023., dogodila se više od godinu dana nakon njegovog prekida s Nicole. Unatoč tome, Nicole se suočila s povećanom medijskom pažnjom i, kako je sama opisala, "paklom uspoređivanja".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nakon što je veza Kelcea i Swift postala javna, profili Kayle Nicole na društvenim mrežama postali su meta komentara u kojima ju se uspoređivalo s Taylor Swift. Tijekom sudjelovanja u reality showu "Special Forces", Nicole je emotivno govorila o utjecaju tog pritiska.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kao odgovor na online komentare, Kayla Nicole je iskoristila svoju platformu za javno govorenje o tim iskustvima. U listopadu 2023. objavila je otvoreno pismo naslovljeno na "crne djevojke" u kojem se osvrnula na javne osude i percepciju vrijednosti. "Draga crna djevojko... reći će da si previše... a u istom dahu ti reći da nisi dovoljna... Ali molim te, zapamti da tvoja vrijednost leži drugdje", napisala je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Javno je govorila o tome kako je nakon prekida doživjela "značajan gubitak kilograma" kao posljedicu depresije, nespavanja i gubitka apetita.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram