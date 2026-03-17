FOTO Prije tri godine hajdukovci pokorili Europu. Gdje su danas?

Juniori Hajduka oduševili su cijelu Hrvatsku 2023. kada su igrali finale Lige prvaka. Izgubili su u finalu od AZ Alkmaara 5-0, pogledajmo gdje su danas igrači iz te utakmice
Juniori Hajduka oduševili su cijelu Hrvatsku 2023. godine kada su igrali finale Lige prvaka. Izgubili su u finalu od AZ Alkmaara 5-0, pogledajmo gdje su danas igrači iz te utakmice
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Juniori Hajduka oduševili su cijelu Hrvatsku 2023. godine kada su igrali finale Lige prvaka. Izgubili su u finalu od AZ Alkmaara 5-0, pogledajmo gdje su danas igrači iz te utakmice |
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Juniori Hajduka oduševili su cijelu Hrvatsku 2023. godine kada su igrali finale Lige prvaka. Izgubili su u finalu od AZ Alkmaara 5-0, pogledajmo gdje su danas igrači iz te utakmice
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Borna Buljan primio je u finalu pet golova, ali na cijelom turniru je bio jako dobar na vratima Hajduka
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Za prvu momčad splitskog kluba skupio je osam nastupa, a onda 2025. preselio u slovenski Bravo
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Mateo Jurić-Petrašilo je odigrao jednu utakmicu za seniore Hajduka, a 2023. je prešao u Solin na posudbu. Od srpnja 2024. je igrač bugarske Spartak Varne
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Luka Vušković zasigurno je najetabliraniji igrač iz te generacije
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Tottenham je osigurao njegov potpis još 2024., ali transfer se proknjižio tek 2025. kada je napunio 18 godina
| Foto: Fabian Bimmer/REUTERS
Išao je na razne posudbe, a ove sezone igra u HSV-u gdje je privukao pozornost na sebe i oduševio igrama
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Stigao je i do hrvatske reprezentacije, a zasigurno će biti i na Svjetskom prvenstvu
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Prema Transfermarktu vrijedi 40 milijuna eura
| Foto: Fabian Bimmer/REUTERS
Šimun Hrgović također se probio do prve momčadi Hajduka
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Iako nerijetko igra i na neprirodnim pozicijama, već se ustalio kao važan kotačić splitskog kluba
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Nastupa i za hrvatsku U-21 reprezentaciju za koju je skupio 14 nastupa
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
A za Hajduk je odigrao 66 utakmica
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Ante Kavelj nikad nije nastupio za seniore Hajduka, ali je prvoligaški igrač i igra za Goricu
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Marko Capan bio je kapetan te generacije
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Nastupao je i za prvu momčad i odigrao 11 utakmica
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
A nakon jedne posudbe u Široki Brijeg, ove je zime prešao u litavski Žalgiris
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Roko Brajković još je jedan od igrača koji su dogurali do statusa prvotimca Hajduka
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Kod Gennara Gattusa je većinski ulazio s klupe, ali pod vodstvom Gonzala Garcije je nerijetko u prvoj postavi
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Prepoznajete li Rokasa Pukštasa?
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Američki veznjak jedan je od najboljih igrača Hajduka i vjerojatno buduća veća prodaja splitskog kluba
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pukštas je odigrao 25 utakmica ove sezone i zabio osam golova, a prema Transfermarktu vrijedi pet milijuna eura. Nada se i odlasku na SP sa američkom reprezentacijom
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Mate Antunović zaigrao je u vrhu napada u spomenutom finalu protiv AZ-a, a dogurao je i do nastupa za prvu momčad Hajduka
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Odigrao je pet utakmica za "bile" i zabio jedan gol, a nakon posudbe u Monzi, 2025. ga je doveo Varaždin
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Danas igra za Dugopolje u Prvoj NL
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
Dolazimo do rezervnih igrača. Zamjenski golman bio je David Fesjuk
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Zanimljivo, još je uvijek u Hajduku i trenira s prvom momčadi
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Iako nikad nije zaigrao za prvi sastav
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Domagoj Begonja jedan je od igrača koji nisu nastupili za prvu momčad splitskog kluba
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Danas je u Varaždinu za kojeg je odigrao tri prvenstvene utakmice ove sezone
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Krešimir Nazor danas brani broje Croatije Zmijavaca, a kratko je bio i u Solinu
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Duje Reić 2006. je godište, a 2024. se pridružio juniorima Lokomotive. Seniorski nogomet okusio je u Sesvetama
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Noa Skoko je mladić koji obećava. Član je prve momčadi Hajduka, a prilike dobiva i iskorištava
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Ove je sezone odigrao 10 utakmica za "bile" i sve se više nameće kao opcija treneru Garciji
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Nino Duić bio je na posudbi u Junaku iz Sinja i u Uskoku, čije boje brani i danas
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Ne smijemo zaboraviti ni arhitekta uspjeha - trenera Marijana Budimira
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL
Godina 2023. preuzeo je Široki Brijeg, a nakon godinu dana hrvatsku U-17 reprezentaciju, čiji je izbornik i danas
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Tog 24. travnja 2023. juniori Hajduka su pred tisućama svojih navijača u Ženevi ostali na korak od ispisivanja povijesti. Bez obzira na poraz u finalu, ostvarili su golem uspjeh
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL