FOTO Princ William ultras! Evo kako je slavio naslov A. Ville

Aston Villa je slavila u finalu Europske lige protiv Freiburga 3-0 i tako osvojila još jedan trofej u klupskoj povijesti. Slavlju se pridružio i princ William, inače veliki fan tog kluba
Na tribinama u Istanbulu bio je i najpoznatiji navijač kluba, princ William, koji nije mogao sakriti emocije
Budući britanski kralj je tijekom utakmice burno reagirao na događaje na terenu, a televizijske kamere zabilježile su njegovo slavlje nakon svakog gola, stisnute šake i zagrljaje s ljudima oko sebe
Po završetku utakmice, dok je kapetan John McGinn podizao trofej, princ je izvadio mobitel i snimao taj trenutak. Kasnije se oglasio i na društvenim mrežama
Nevjerojatna noć!! Ogromne čestitke svim igračima, momčadi, stožeru i svima povezanima s klubom! 44 godine od posljednjeg europskog trofeja! - napisao je princ na platformi X, bivšem Twitteru
Povezanost princa Williama s klubom nije samo protokolarna, što je potvrdio i kapetan momčadi John McGinn. Otkrio je kako ih je budući kralj posjetio u svlačionici uoči utakmice
On je otmjen čovjek, bio je s nama prije utakmice. Veliki je navijač Ville i nije ovo mogao propustiti. On je samo normalan tip, sjajno je imati njegovu podršku - rekao je McGinn za TNT Sports
*uz korištenje AI-ja
